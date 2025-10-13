Giappone. Si conclude Expo Osaka 2025: la Camera di Commercio Italiana celebra il successo italiano regionale

Cs –

Si è conclusa poche ore fa Expo Osaka 2025, l’Esposizione Universale dal tema “Designing Future Society for Our Lives” che per sei mesi ha trasformato Osaka in una vetrina globale dell’innovazione e della cultura e che ha visto il Padiglione Italia affermarsi come uno dei protagonisti assoluti dell’evento.

Grandi protagoniste di questo successo sono state le Regioni italiane, ciascuna con una settimana a disposizione all’interno del Padiglione Italia per presentare in Giappone le proprie eccellenze territoriali attraverso eventi promozionali, performance culturali, seminari tecnici e incontri B2B mirati.

La Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ), partner ufficiale del Padiglione Italia, ha giocato un ruolo strategico nel supportare 13 delle 18 Regioni partecipanti, mettendo a disposizione delle amministrazioni regionali una gamma completa di servizi specializzati per garantire il successo delle loro missioni e agendo come ponte strategico tra l’Italia e il mercato giapponese.

I servizi offerti da ICCJ hanno spaziato dal supporto logistico e linguistico alla organizzazione e gestione di agende di incontri istituzionali e commerciali e di eventi con tanto di supporto nella copertura ufficio stampa. Sul fronte della comunicazione, ICCJ ha coordinato – in sinergia con le strutture interne del Commissariato – l’invito di giornalisti specializzati, curato il coverage degli eventi, supportato il rilascio di comunicati stampa e assicurato un coinvolgimento costante di influencer locali per amplificare la presenza sui canali social media e massimizzare la visibilità delle iniziative regionali.

Tra le iniziative più significative, la mostra “Genio Toscano” ha coinvolto 13 realtà d’eccellenza toscane presentando prodotti iconici come le scarpe Ferragamo e la Vespa Piaggio, mentre le Marche hanno brillantemente esposto l’eccellenza del proprio artigianato con la mostra “ARS: traditions and innovations”. Per il Piemonte, ICCJ ha organizzato una prestigiosa cena di Gala fuori Expo dedicata al tartufo bianco, invitando numerosi giornalisti e operatori del settore. Analogo impegno è stato profuso per Lombardia ed Emilia-Romagna, con l’invito di operatori qualificati e la gestione di incontri B2B mirati.

L’impatto mediatico delle iniziative regionali è stato straordinario. Particolarmente significativa è stata la presenza mediatica, con ad esempio 45 testate presenti alla conferenza stampa di regione Marche. Tra queste anche le televisioni, con CBC Television per le Marche e l’Emilia-Romagna e Yomiuri Television per la Regione Sardegna. Per la Toscana, è stato inoltre realizzato un programma radiofonico dedicato su FM Cocolo, che ha raccontato le meraviglie della regione al pubblico giapponese.

“Expo Osaka 2025 rappresenta una pietra miliare nelle relazioni tra Italia e Giappone”, ha dichiarato Davide Fantoni, Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Giappone. “I risultati straordinari del Padiglione Italia dimostrano quanto il mercato giapponese apprezzi e valorizzi l’eccellenza italiana in tutti i suoi aspetti – dalla cultura all’innovazione, dall’artigianato alla tecnologia. Come Camera di Commercio, partner ufficiale del Padiglione Italia, siamo orgogliosi di aver contribuito a questo successo supportando 13 delle 20 Regioni partecipanti, mettendo a disposizione la nostra esperienza e la nostra rete di contatti consolidata. Siamo sicuri che l’eredità di Expo Osaka 2025 continuerà a dare i suoi frutti anche negli anni a venire, consolidando ulteriormente i legami economici e culturali tra Italia e Giappone e aprendo nuove opportunità di collaborazione per le imprese e le istituzioni di entrambi i Paesi”.