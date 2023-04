Giappone. Tajani a Tokyo e Karuizawa per partecipare alla Ministeriale Esteri G7

Farnesina –

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, sarà da oggi, sabato 15 aprile 2023, in missione a Tokyo e Karuizawa (Giappone) per prendere parte ai lavori della riunione Ministeriale Esteri dei Paesi del G7 e per incontri con controparti giapponesi. Si tratta della prima missione in Estremo Oriente del Vice Premier.

I Capi delle diplomazie di Giappone, che detiene la presidenza di turno, Italia, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Canada, insieme all’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, affronteranno le principali questioni politiche ed economiche internazionali e prepareranno i lavori del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7 che si terrà a Hiroshima dal 19 al 21 maggio prossimi. A margine delle sessioni della Ministeriale sono previste bilaterali del Ministro Tajani con gli omologhi del G7.

La missione del Vicepremier sarà anche l’occasione per consolidare l’azione di politica estera del Governo in termini di diplomazia per la crescita. Il Giappone costituisce infatti un mercato strategico per l’Italia. Le relazioni economiche con l’Italia e l’interscambio commerciale tra i due Paesi sono in costante e progressiva crescita, grazie anche ai numerosi elementi comuni che facilitano la cooperazione bilaterale tra le due economie sia a livello istituzionale sia commerciale. Tra i settori di punta dell’export italiano in Giappone figurano i settori tessile-moda (abbigliamento, pelletteria e accessori), chimico-farmaceutico, macchinari e mezzi di trasporto. In crescita anche la cooperazione in ambito di ricerca e sviluppo tecnologico, in particolare nel campo delle energie rinnovabili, dello sviluppo delle smart cities, biotecnologie e nanotecnologie, della farmaceutica, della robotica e della domotica. Nel corso della missione il Vice Premier avrà incontri con il Ministro dell’Economia, del Commercio e dell’Industria, Yasotoshi Nishimura, con i vertici di alcune grandi aziende giapponesi e con i principali rappresentanti italiani della comunità di affari, della ricerca scientifica e della cultura presenti in Giappone.