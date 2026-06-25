Gibuti. Il piccolo Stato dove le grandi potenze si osservano sul Mar Rosso

di Daniele Di Vuono –

Gibuti non è soltanto un piccolo Stato del Corno d’Africa. È uno dei luoghi in cui la geografia obbliga la politica mondiale a mostrarsi. Affacciato sul passaggio tra Mar Rosso e Golfo di Aden, vicino allo stretto di Bab el-Mandeb, il Paese si trova davanti a uno dei varchi più sensibili delle rotte commerciali tra Asia, Medio Oriente ed Europa. Per questo, su un territorio limitato, si concentrano interessi militari, logistici e portuali di potenze che altrove si guardano con diffidenza: Stati Uniti, Cina, Francia, Giappone, Italia e altri attori impegnati nella sicurezza marittima.

Il caso di Gibuti mostra con particolare chiarezza una trasformazione più ampia. Nel mondo attuale il potere non passa soltanto dai grandi spazi, dalle risorse energetiche o dalla forza degli eserciti. Passa anche dai punti stretti, dai porti, dagli aeroporti, dalle basi e dalle infrastrutture che permettono di vedere, intervenire e restare presenti. Gibuti è diventato importante proprio perché non domina un continente, ma osserva un passaggio. La sua forza nasce dalla posizione, non dalle dimensioni.

La crisi del Mar Rosso ha reso questo dato ancora più evidente. Gli attacchi contro il traffico mercantile, la pressione crescente sulle acque tra Yemen, Corno d’Africa e Golfo di Aden e la vulnerabilità della rotta verso Suez hanno ricordato all’Europa quanto la sicurezza economica dipenda ancora dal mare. Quando una nave deve evitare il Mar Rosso e circumnavigare l’Africa, il problema non resta confinato alla navigazione. Aumentano i tempi, crescono i costi, si allungano le catene di approvvigionamento e si indebolisce la prevedibilità su cui si fondano industria, energia e commercio.

In questo quadro Gibuti non è un osservatore laterale. Dal suo territorio si sostengono missioni, si proteggono convogli, si raccolgono informazioni e si proiettano capacità verso il Mar Rosso, la Somalia, lo Yemen, l’Oceano Indiano e il Medio Oriente. La sua posizione permette di tenere insieme scenari spesso raccontati separatamente: crisi yemenita, sicurezza di Suez, pirateria somala, instabilità del Corno d’Africa, competizione tra grandi potenze e accesso africano alle rotte globali.

La presenza americana rappresenta il pilastro più evidente di questa funzione. Camp Lemonnier è da anni il principale punto operativo degli Stati Uniti nel Corno d’Africa. Da qui Washington può seguire Somalia, Yemen, Mar Rosso, Golfo di Aden e Africa orientale. Non si tratta solo di una base militare nel senso tradizionale. È uno spazio di sorveglianza, logistica, intelligence, supporto operativo e cooperazione regionale. Per gli Stati Uniti, Gibuti consente di mantenere una presenza stabile in un’area dove crisi locali e interessi globali si sovrappongono continuamente.

La particolarità di Gibuti, però, è che la presenza americana non è esclusiva. Nello stesso Paese opera anche la base cinese, inaugurata nel 2017 come prima base di supporto all’estero dell’Esercito Popolare di Liberazione. Questo elemento ha cambiato il significato geopolitico di Gibuti. La Cina non è più soltanto un attore economico interessato a porti, ferrovie, investimenti e collegamenti commerciali. Con Gibuti ha trasformato una parte della propria espansione marittima in presenza militare diretta. La base serve ufficialmente a sostenere missioni antipirateria, evacuazioni e operazioni di protezione degli interessi cinesi, ma indica anche qualcosa di più profondo: Pechino vuole essere presente lungo le rotte da cui dipende la sua proiezione globale.

La coesistenza tra presenza statunitense e presenza cinese rende Gibuti un laboratorio della competizione internazionale. Non siamo davanti a un fronte militare aperto, ma a una coabitazione strategica. Le due potenze osservano lo stesso spazio, usano infrastrutture nello stesso quadrante, dipendono dalla stessa geografia e leggono ogni movimento dell’altra come parte di una competizione più ampia. Qui la rivalità sino-americana non passa per Taiwan o il Mar Cinese Meridionale, ma per il Corno d’Africa e per un passaggio marittimo che collega Mediterraneo, Oceano Indiano e Medio Oriente.

Accanto a Stati Uniti e Cina resta centrale la Francia. La presenza francese a Gibuti ha radici più antiche e conserva un valore particolare proprio mentre Parigi ridisegna il proprio dispositivo militare in Africa. Gibuti assume così un peso ancora maggiore. Per la Francia è una base africana, ma anche un avamposto verso l’Indo-Pacifico. Serve a proteggere interessi nazionali, garantire capacità di evacuazione, sostenere missioni regionali e mantenere una presenza in uno dei quadranti marittimi più delicati del sistema internazionale.

Anche il Giappone contribuisce a rendere Gibuti un caso singolare. La struttura giapponese, nata nel quadro delle missioni antipirateria, ha assunto nel tempo un significato più ampio. Per Tokyo, Gibuti non è soltanto un punto di appoggio per proteggere navi commerciali. È l’unica struttura estera delle Forze di autodifesa giapponesi e rappresenta un tassello della sicurezza delle rotte che collegano l’Asia all’Europa e al Medio Oriente. In un Paese dove coesistono Stati Uniti, Cina e Francia, la presenza giapponese indica quanto la sicurezza marittima sia diventata una questione globale, non regionale.

In questo sistema rientra anche l’Italia. La Base Militare Italiana di Supporto a Gibuti non ha la visibilità delle grandi installazioni americana, cinese o francese, ma conferma la rilevanza del Paese per la sicurezza nazionale italiana. Gibuti è un crocevia per le linee di comunicazione marittima che dal Mediterraneo, attraverso Suez e il Mar Rosso, si dirigono verso il Golfo Persico, l’Oceano Indiano e il Sud-Est asiatico. Per Roma, quella presenza ha un valore logistico e operativo: sostiene gli assetti nazionali in transito e quelli impegnati nell’area somala, in un quadrante dove sicurezza marittima, crisi regionali e interessi economici si intrecciano.

Il risultato è una densità strategica rara. Gibuti ospita attori che condividono un interesse immediato, la stabilità del passaggio marittimo, ma divergono sulla forma dell’ordine internazionale. Tutti hanno bisogno che le rotte restino aperte; nessuno vuole lasciare agli altri il controllo esclusivo dell’area. Il Paese non è quindi un semplice alleato di una potenza, ma uno spazio di equilibrio tra presenze diverse, capace di trasformare la propria posizione in rendita diplomatica, economica e militare.

Questa rendita, però, ha un costo. Più Gibuti diventa indispensabile, più cresce il rischio di essere esposto alle pressioni delle potenze che ospita. Il Paese trae vantaggio dalla propria collocazione, dagli accordi militari, dagli investimenti infrastrutturali e dal ruolo portuale, ma deve evitare che la competizione tra attori esterni si trasformi in una forma di dipendenza. La sua forza consiste nel saper bilanciare presenze diverse senza diventare il terreno passivo della loro rivalità.

La dimensione militare non esaurisce il ruolo del Paese. Gibuti è anche il terminale marittimo più importante per l’Etiopia, potenza demografica ed economica senza sbocco al mare. Secondo la Banca Mondiale, oltre il 95% del commercio import-export etiope, in volume, utilizza il corridoio Addis-Gibuti. Attraverso porti, strade, ferrovie e zone logistiche passa quindi una parte essenziale dell’economia etiope. Questo lega il destino di Gibuti non solo alle grandi potenze esterne, ma anche agli equilibri regionali africani. Se il corridoio funziona, l’Etiopia respira. Se si inceppa, l’intera regione ne subisce le conseguenze.

Questa funzione dà a Gibuti una doppia identità. Verso il mare è una porta del sistema globale; verso l’interno è un accesso per l’Africa orientale. Proprio questa doppia apertura rende il Paese tanto prezioso quanto vulnerabile. La sua economia dipende dalla stabilità delle rotte e dalla continuità dei servizi logistici. La sua sicurezza dipende dalla capacità di gestire presenze straniere senza esserne assorbita. La sua politica estera deve mantenere rapporti con potenze concorrenti, evitando che la propria centralità si trasformi in fragilità.

Per l’Europa, Gibuti è più importante di quanto sembri. La crisi del Mar Rosso ha dimostrato che la sicurezza europea non comincia soltanto nel Mediterraneo, ma molto prima: nel Golfo di Aden, nello stretto di Bab el-Mandeb, lungo le coste del Corno d’Africa e nelle basi da cui partono missioni di sorveglianza e protezione. Ogni crisi in quell’area arriva ai porti europei sotto forma di ritardi, rincari, incertezza energetica e pressione commerciale.

Le missioni europee Aspides e Atalanta confermano che Bruxelles non può più considerare quei passaggi come periferici. La prima nasce per proteggere la libertà di navigazione davanti alla crisi del Mar Rosso; la seconda resta legata alla sicurezza marittima nel Golfo di Aden e nell’Oceano Indiano occidentale. Gibuti diventa così un indicatore della capacità europea di pensare in termini strategici. L’Europa tende spesso a intervenire quando la crisi è già esplosa, proteggendo le navi, accompagnando i convogli e cercando di ridurre il danno immediato. Ma la geografia di Gibuti suggerisce una lezione diversa: la sicurezza delle rotte non si costruisce solo durante l’emergenza. Richiede presenza, infrastrutture, partnership regionali, coordinamento diplomatico e capacità di leggere in anticipo i punti in cui il sistema può bloccarsi.

Per l’Italia questa lezione è ancora più diretta. La posizione del Paese nel Mediterraneo rende ogni crisi del Mar Rosso una questione nazionale prima ancora che europea. I porti italiani, le rotte commerciali, l’approvvigionamento energetico, il traffico verso Suez e i collegamenti con l’Oceano Indiano dipendono dalla stabilità di passaggi lontani solo in apparenza. Gibuti, da questo punto di vista, non è un avamposto marginale, ma uno dei luoghi in cui si misura la profondità marittima della sicurezza italiana.

Il rischio è credere che Gibuti sia importante solo perché ospita basi militari straniere. In realtà quelle basi sono la conseguenza, non la causa, della sua centralità. Le potenze sono lì perché la geografia le obbliga a esserci. Chi osserva o presidia quel tratto di mare possiede un margine di influenza su una delle connessioni più sensibili tra Europa e Asia. Il piccolo territorio gibutino mostra così una verità più ampia: nel mondo delle interdipendenze fragili, la dimensione non coincide più con il peso strategico.

Gibuti non decide da solo il futuro del Mar Rosso, né può risolvere le crisi che attraversano Yemen, Somalia, Etiopia o Sudan. Ma è uno dei luoghi in cui quelle crisi si incrociano. È il punto in cui la sicurezza marittima incontra la competizione tra potenze, dove l’Africa orientale si apre all’Oceano Indiano e dove l’Europa scopre che il proprio benessere dipende anche da porti e basi molto lontani da Bruxelles.

La sua importanza sta proprio qui. Gibuti non è il centro del mondo, ma è uno dei luoghi da cui si capisce come funziona il mondo che si sta formando. Un mondo nel quale le grandi potenze non cercano soltanto territori da conquistare, ma passaggi da presidiare, corridoi da mantenere aperti, infrastrutture da controllare e rotte da rendere sicure. Nel secolo dei choke points, anche un piccolo Stato può diventare una postazione decisiva della politica globale.