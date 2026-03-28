Golfo. Houthi: il nuovo fronte che allarga la guerra e minaccia l’economia globale

di Giuseppe Gagliano –

L’ingresso degli Houthi nel conflitto contro Israele segna una svolta che spinge la guerra oltre i confini del Golfo e la trasforma in una crisi a impatto globale. In meno di un mese il confronto si è esteso lungo l’asse strategico tra Hormuz, Mar Rosso e Bab el Mandeb, coinvolgendo non solo obiettivi militari ma rotte energetiche, traffici commerciali e stabilità degli alleati occidentali nella regione.

L’attacco missilistico partito dallo Yemen, pur senza vittime, ha un forte valore politico: dimostra che il fronte vicino all’Iran è capace di agire su più direttrici e di colpire indirettamente l’architettura economica che sostiene la presenza occidentale. Più che distruggere, la strategia mira a moltiplicare pressione e incertezza.

Gli Houthi sfruttano la posizione geografica dello Yemen per trasformarla in leva strategica. Pur senza una potenza militare comparabile a quella di Israele o degli Stati Uniti, controllano uno snodo cruciale del commercio globale. La minaccia principale non è quindi nei missili, ma nella possibilità di rendere instabile il Mar Rosso, passaggio chiave tra Asia, Europa e Mediterraneo. Se anche questo corridoio si affianca alle tensioni su Hormuz, la crisi diventa sistemica.

In questo quadro si inserisce la strategia iraniana, basata sull’attrito e sulla pressione indiretta. Teheran evita lo scontro diretto ma amplia il conflitto attraverso alleati regionali, aumentando i costi economici e politici per i rivali. Ogni attacco o minaccia alle rotte marittime incide su assicurazioni, prezzi energetici e mercati, alimentando tensioni nei Paesi alleati degli Stati Uniti.

Nonostante i bombardamenti subiti negli ultimi anni, gli Houthi mantengono una capacità sufficiente a disturbare in modo continuo. Non serve una forza totale, basta una presenza persistente per obbligare la coalizione avversaria a disperdere risorse e sistemi difensivi su più fronti, aumentando il peso della guerra.

L’Arabia Saudita resta l’attore più esposto. Riad teme l’Iran ma allo stesso tempo vuole evitare una destabilizzazione che metterebbe a rischio economia, sicurezza interna e ambizioni di modernizzazione. Gli attacchi già subiti dimostrano che le infrastrutture energetiche saudite possono diventare bersagli, aggravando le tensioni.

Il Mar Rosso emerge così come un fronte geoeconomico decisivo. Interrompere o rendere insicure le rotte significa allungare i tempi di trasporto, deviare le navi e aumentare i costi per Europa e Asia, con effetti su inflazione, energia e commercio globale. Per l’Europa, già vulnerabile, il rischio è particolarmente elevato.

La coalizione guidata dagli Stati Uniti resta superiore sul piano militare, ma deve difendere un sistema vastissimo di basi e infrastrutture. Al contrario, Iran e alleati devono solo mantenere attivi focolai di instabilità. È questa asimmetria a rendere il conflitto più difficile da controllare.

Il fronte del Mar Rosso segna quindi l’ingresso della guerra in una fase più complessa e prolungata. Non si tratta solo di scontri armati, ma di una pressione crescente sui meccanismi dell’economia globale. Se anche questa rotta strategica verrà coinvolta stabilmente, il conflitto perderà definitivamente ogni dimensione locale.