Golfo in fiamme, la guerra che travolge l’ordine regionale

di Giuseppe Gagliano –

Dopo tre giorni di ostilità consecutive, il confronto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha ormai superato la soglia della rappresaglia controllata. Non siamo più davanti a una sequenza di colpi e controcolpi confinati a un solo teatro, ma a un conflitto che si allarga per onde successive e investe l’intero Golfo, trascinando nella spirale militare, politica ed economica gli Stati arabi, le infrastrutture energetiche, le rotte commerciali e gli equilibri interni di Washington. I numeri parlano già da soli: centinaia di morti in Iran, vittime anche in Israele, attacchi o cadute di ordigni in Kuwait, Qatar, Emirati, Bahrain, Arabia Saudita, Iraq e perfino a Cipro. Quando la linea del fronte si disperde in più direzioni, il rischio non è soltanto l’escalation: è la dissoluzione progressiva di ogni argine regionale.

Sul piano strettamente militare, l’Iran sta applicando una logica nota ma efficace: saturare gli spazi di difesa con missili e droni, moltiplicare i bersagli, costringere il nemico a distribuire i propri sistemi di intercettazione e imporre un logoramento continuo. Se Bahrain dichiara di aver intercettato decine di missili e droni, ma ammette comunque impatti su edifici e sulla base navale statunitense, significa che il sistema difensivo regge solo in parte. La quantità resta decisiva: anche una difesa efficiente diventa vulnerabile quando è costretta a reagire a ondate ripetute, su più assi, con tempi ridotti e con il rischio di esaurimento di munizioni e capacità di risposta.

Dall’altra parte, Washington punta sulla superiorità aerea e sulla profondità strategica. L’annuncio di oltre mille obiettivi colpiti e l’impiego di bombardieri invisibili con ordigni pesanti indica un’operazione costruita per degradare le infrastrutture missilistiche, i depositi sotterranei, i centri di comando e la capacità iraniana di sostenere una guerra lunga. Ma proprio qui emerge il punto critico: colpire in profondità non equivale automaticamente a paralizzare il nemico. Se, nonostante i bombardamenti, Teheran continua a lanciare missili contro il Golfo e a mantenere attivi i propri alleati regionali, allora il dispositivo americano sta ottenendo danni tattici senza ancora produrre una rottura strategica.

Il ministro degli Esteri iraniano prova a sostenere che Teheran non ha alcun contenzioso con i Paesi arabi del Golfo e che i bersagli sono solo statunitensi. Ma la geografia militare smentisce la diplomazia. Quando missili, droni, detriti e intercettazioni colpiscono Kuwait, Qatar, Emirati, Bahrain e Arabia Saudita, la distinzione tra obiettivo diretto e danno collaterale perde di significato politico. Gli Stati del Golfo, anche se non desiderano una guerra totale, finiscono comunque dentro il conflitto perché ospitano basi, piste, centri logistici e strutture di supporto statunitensi. In altre parole, la presenza americana trasforma la loro neutralità formale in vulnerabilità concreta.

La dichiarazione congiunta di Stati Uniti e monarchie del Golfo va letta proprio in questa chiave: non è soltanto un atto di condanna, ma il segnale che il fronte anti-iraniano tende a compattarsi per necessità, non per convinzione unanime. Questo è un passaggio decisivo, perché ogni missile che cade nel Golfo rende più difficile per questi governi mantenere una posizione di equilibrio tra sicurezza, prudenza diplomatica e tenuta interna.

Il dato forse più pesante, sul piano politico, arriva da Washington. Se davvero nei colloqui riservati con il Congresso è stato ammesso che non esistevano informazioni precise su un imminente attacco iraniano preventivo contro le forze americane, allora cade uno dei principali pilastri narrativi dell’operazione. In quel caso, la guerra non apparirebbe come una risposta obbligata a una minaccia immediata, ma come una decisione di iniziativa strategica. Ed è qui che si apre la frattura interna americana: una parte dell’apparato difende la necessità di colpire per prevenire un consolidamento militare iraniano; l’opposizione denuncia invece una guerra voluta, con costi non ancora misurabili e con margini di controllo sempre più ridotti.

Questo passaggio conta enormemente, perché nelle guerre moderne la legittimazione politica interna è parte integrante della capacità militare. Se il consenso si incrina e le perdite crescono, anche la superiorità tecnologica può trasformarsi in debolezza strategica.

Sul piano economico, il vero bersaglio di questa guerra non è soltanto l’apparato militare iraniano: è la stabilità dell’intero spazio energetico del Golfo. Il semplice fatto che esplosioni, allarmi e incendi abbiano coinvolto aree sensibili come Ras Tanura basta a far capire il rischio. Non serve la chiusura completa delle rotte o il blocco delle esportazioni per produrre danni: è sufficiente l’aumento strutturale dell’incertezza. Ogni attacco vicino a raffinerie, porti, basi navali e corridoi marittimi genera un immediato effetto sui costi di assicurazione, trasporto, sicurezza e approvvigionamento.

La guerra, in questo senso, non colpisce solo con i missili: colpisce con il premio di rischio. E il premio di rischio, quando si insedia nel cuore energetico del pianeta, si trasferisce rapidamente sui mercati, sui prezzi, sulle catene di fornitura e sulla crescita globale. L’Europa, pur restando politicamente marginale, subirà comunque l’effetto economico di una crisi che non controlla e che non è in grado di orientare.

Il punto decisivo è questo: l’obiettivo non sembra essere solo punire l’Iran o ridurne il potenziale missilistico. La posta in gioco è più ampia. Washington e Israele stanno cercando di ridefinire i rapporti di forza regionali, colpendo non solo la capacità militare di Teheran ma anche la sua funzione di perno politico in un sistema di alleanze, milizie e proiezioni indirette che da anni tiene in tensione il Medio Oriente. Il problema è che una simile operazione, per riuscire, dovrebbe spezzare la capacità iraniana di continuare la guerra. Se invece Teheran conserva sufficiente forza per rispondere, allora il conflitto si trasforma in una guerra di usura regionale, lunga, costosa e potenzialmente ingestibile.

Ed è proprio qui che si misura il paradosso: l’operazione nata per ristabilire la deterrenza rischia di produrre l’effetto opposto, cioè un Medio Oriente più instabile, più armato e più vicino a una guerra generale di quanto non fosse prima dell’attacco iniziale.