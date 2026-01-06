Groenlandia, cresce la tensione tra Usa e Danimarca: diversi Paesi UE si schierano con Copenaghen

di Alberto Galvi –

Alcuni Stati membri dell’Unione europea si sono mobilitati a sostegno della Danimarca dopo la rinnovata insistenza degli Stati Uniti sul controllo della Groenlandia. I leader di Regno Unito, Germania, Italia, Francia e Polonia hanno espresso il loro appoggio a Copenaghen, mentre la premier danese Mette Frederiksen ha avvertito che un eventuale attacco statunitense segnerebbe la fine della NATO.

La questione del futuro della Groenlandia è tornata al centro del dibattito internazionale dopo il recente intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela, finalizzato alla cattura del presidente Nicolás Maduro per processarlo a New York insieme alla moglie. Washington lo accusa di traffico internazionale di droga, di armi e di altri gravi reati.

Il presidente statunitense Donald Trump si è rifiutato di escludere l’uso della forza per assumere il controllo del territorio, sostenendo che la Groenlandia è strategicamente indispensabile per la sicurezza degli Stati Uniti. L’isola, regione semi-autonoma appartenente al Regno di Danimarca e membro della NATO, sarebbe, secondo Washington, attraversata da una crescente presenza di navi russe e cinesi.

A inasprire ulteriormente i rapporti è stata la recente decisione dell’amministrazione Trump di nominare un inviato speciale per la Groenlandia, scelta che ha suscitato forte irritazione a Copenaghen. La Groenlandia gode di un ampio autogoverno dal 1979, anche se la difesa e la politica estera restano competenza danese. La maggioranza dei groenlandesi è favorevole all’indipendenza dalla Danimarca, ma allo stesso tempo si oppone a qualsiasi ipotesi di annessione agli Stati Uniti.