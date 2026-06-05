Groenlandia. Il nuovo confine strategico dell’Artico

di Daniele Di Vuono –

La Groenlandia non è più soltanto una grande isola ai margini delle carte geografiche. È diventata uno dei punti in cui si misura il ritorno della geopolitica nell’Artico. Per decenni è stata percepita come una periferia remota, fredda, scarsamente abitata e lontana dai centri decisionali del mondo. Oggi, invece, appare per ciò che è sempre stata: una piattaforma strategica collocata tra Nord America, Atlantico settentrionale ed Europa.

Il cambiamento non riguarda soltanto il clima, anche se il clima ne è una delle cause profonde. Lo scioglimento dei ghiacci, l’apertura progressiva di nuove rotte, l’accesso a risorse minerarie e la crescente militarizzazione del Grande Nord stanno trasformando l’Artico da spazio estremo a spazio conteso. In questo scenario, la Groenlandia assume un valore superiore al suo peso demografico ed economico. La sua posizione basta a renderla decisiva.

Il punto centrale è geografico. La Groenlandia si trova lungo il fianco settentrionale dell’Alleanza atlantica, in una zona che collega la difesa del Nord America alla sicurezza dell’Europa. Da lì passano interessi militari, sistemi di sorveglianza, rotte aeree, linee marittime e proiezione di potenza. Chi guarda la Groenlandia soltanto come territorio autonomo del Regno di Danimarca vede una parte della realtà. Chi guarda la carta strategica vede una soglia dell’Atlantico.

Per gli Stati Uniti, la Groenlandia è importante perché si trova sulla direttrice più breve tra il territorio americano e lo spazio artico-eurasiatico. In un mondo tornato a ragionare in termini di deterrenza, missili, sorveglianza e difesa avanzata, questa posizione diventa essenziale. Non è un caso che Washington continui a considerare l’isola un elemento della propria sicurezza nazionale. Il tema non è più soltanto la presenza militare, ma l’accesso operativo stabile a uno spazio che potrebbe diventare sempre più centrale nella competizione tra grandi potenze.

Per la Danimarca, la Groenlandia è insieme una responsabilità, una risorsa e una vulnerabilità. Copenaghen deve difendere la sovranità del Regno, mantenere il rapporto con Nuuk, preservare la coesione con gli alleati e allo stesso tempo evitare che l’isola diventi oggetto di una pressione esterna troppo forte. È una posizione difficile: la Groenlandia amplifica il peso geopolitico della Danimarca ben oltre la sua scala ordinaria, ma espone anche Copenaghen a tensioni che superano largamente la dimensione danese.

La questione dell’autonomia groenlandese rende tutto più complesso. La Groenlandia non è un semplice avamposto militare né una casella vuota su cui altri possono disegnare strategie. Ha una popolazione, istituzioni proprie, un’identità politica e un percorso storico segnato dal rapporto con la Danimarca. Il desiderio di maggiore autonomia, e in prospettiva di indipendenza, convive con una realtà materiale difficile: un territorio immenso, costi elevati, dipendenza economica e bisogno di investimenti esterni. Questo rende l’isola più visibile, ma anche più esposta.

È proprio in questo spazio tra autonomia e vulnerabilità che si inserisce la competizione internazionale. Gli Stati Uniti vedono nella Groenlandia una garanzia strategica. La Russia osserva l’Artico come estensione naturale della propria profondità settentrionale, rafforzata da basi, flotte e infrastrutture lungo il proprio litorale. La Cina, pur non essendo una potenza artica in senso geografico, cerca da anni accesso, influenza economica, ricerca scientifica e presenza nelle catene minerarie del Grande Nord. La Groenlandia si trova quindi al centro di interessi diversi, non sempre compatibili.

Il valore delle risorse contribuisce ad aumentare la pressione. Terre rare, minerali critici, grafite, molibdeno, energia, pesca, infrastrutture portuali e aeroportuali non sono più semplici dossier economici. Sono parti della nuova geografia del potere. Le transizioni energetiche e tecnologiche hanno reso strategici materiali che un tempo restavano confinati nei rapporti industriali. Chi condiziona l’accesso alle risorse critiche condiziona anche una parte della capacità produttiva futura. Anche per questo la Groenlandia interessa a Washington, Bruxelles e Pechino.

Ma la partita non si esaurisce nelle risorse. Il vero nodo è la trasformazione dell’Artico in uno spazio militare e logistico. Per molto tempo il Grande Nord è stato raccontato come una regione di cooperazione scientifica, equilibri delicati e governance multilaterale. La guerra in Ucraina ha cambiato anche questo. La fiducia verso Mosca si è ridotta, la NATO guarda con maggiore attenzione al fianco settentrionale, Finlandia e Svezia hanno modificato l’architettura di sicurezza europea e l’Artico è entrato in una fase meno cooperativa e più strategica.

In questo quadro, la Groenlandia diventa una prova per la NATO. Non soltanto perché riguarda la difesa del Nord Atlantico, ma perché mette alla prova il rapporto tra alleati. Quando la sicurezza di una potenza maggiore incontra la sovranità di un alleato minore, l’equilibrio dell’Alleanza diventa più delicato. La difesa collettiva non può trasformarsi in pressione asimmetrica. Se accadesse, il problema non sarebbe soltanto groenlandese o danese: riguarderebbe la credibilità politica dell’intero sistema atlantico.

Per l’Europa, la questione è ancora più ampia. L’Unione europea parla sempre più spesso di autonomia strategica, sicurezza delle catene di approvvigionamento e difesa dei propri interessi. Ma la Groenlandia mostra quanto sia difficile trasformare queste formule in capacità reale. L’Artico è vicino all’Europa, coinvolge direttamente un Paese membro dell’Unione come la Danimarca, pur riguardando un territorio che non fa parte dell’UE, e tocca risorse critiche e sicurezza militare. Eppure il baricentro della discussione resta spesso tra Washington, Copenaghen e Nuuk.

La Groenlandia mostra così una delle contraddizioni del presente europeo: l’Europa è coinvolta in quasi tutti i dossier decisivi, ma raramente ne determina da sola la traiettoria. Nel Mediterraneo subisce le crisi del Nord Africa e del Medio Oriente. Nel Sahel registra gli effetti della propria perdita d’influenza. Nell’Artico rischia di osservare una partita strategica che si svolge sul suo stesso fianco settentrionale. La distanza geografica non basta più a definire la distanza politica.

Il futuro dell’isola dipenderà dalla capacità di tenere insieme tre dimensioni: la sicurezza occidentale, la sovranità danese e il diritto dei groenlandesi a decidere del proprio destino. Se una di queste dimensioni schiaccerà le altre, la Groenlandia diventerà una frattura. Se invece verranno integrate, potrà diventare uno spazio di equilibrio in un Artico sempre più competitivo.

La grande isola bianca, per lungo tempo rimasta ai margini della storia visibile, è tornata al centro della mappa. Non perché sia cambiata la sua posizione, ma perché è cambiato il mondo intorno a essa. E quando una periferia diventa indispensabile, smette di essere periferia: diventa confine strategico.