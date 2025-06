Guatemala. Silli partecipa a Firenze ad evento dedicato alle relazioni

Farnesina –

Si è svolta oggi a Firenze una conferenza organizzata da Confindustria Toscana e dalla Camera di Commercio ed Industria Italiana in Guatemala (CAMCIG) dedicata all’approfondimento del partenariato economico e commerciale italo-guatemalteco. Per il ministero degli Affari eEsteri e della Cooperazione internazionale è intervenuto il sottosegretario di Stato Giorgio Silli. All’evento ha altresì preso parte il vice ministro dell’Economia del Guatemala, competente anche per l’Integrazione e Commercio Estero, Héctor José Marroquín, accompagnato per l’occasione da una delegazione di aziende specializzate nel settore digitale.

Il sottosegretario ha ricordato come la Farnesina sia da sempre fortemente impegnata a sostenere e tutelare all’estero il nostro sistema economico nel solco della diplomazia della crescita voluta dal ministro Tajani. Si tratta di sforzi ancora più importanti nell’attuale fase di transizione energetica, tecnologica e di instabilità geopolitica, in cui l’importanza di partner dell’Italia come il Guatemala si arricchisce di nuove potenzialità di collaborazione soprattutto in ambito tecnologico e di investimento in settori strategici.

“L’evento ha confermato la priorità che l’Italia attribuisce alle relazioni con l’America Latina, nell’ambito delle quali i flussi commerciali e degli investimenti svolgono un ruolo di assoluto rilievo. Su questi temi potremo confrontarci anche il prossimo 7 ottobre a Roma in occasione della XII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi”, ha concluso il sottosegretario.