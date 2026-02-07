Guidare il Giappone fuori dal “dohyo” (ring): Sanae Takaichi e il tabù del Sumo

di Tommaso Franco * –

Giappone 2026: la prima premier donna e la sfida culturale al Sumo pe runa svolta nel Sol Levante.

Il Giappone sta vivendo una svolta storica con l’ascesa di Sanae Takaichi, prima donna premier dal 21 ottobre 2025. Erede della linea nazional-conservatrice di Shinzo Abe, Takaichi rappresenta un’anomalia nel panorama patriarcale nipponico e, nonostante una coalizione fragile, gode di un forte consenso popolare (60-70%). Questa nuova leadership si è scontrata con un confine millenario e invalicabile: il mondo del sumo. Sebbene le cariche di alto rango siano tradizionalmente invitate sul dohyo – il ring per gli incontri- perconsegnare i premi dei tornei, la Japan Sumo Association mantiene il divieto assoluto per le donne di calpestare l’area sacra. Per evitare strappi rituali, la Premier ha scelto di inviare un delegato uomo per la consegna della Coppa del Primo Ministro, alimentando un acceso dibattito nazionale sulla modernizzazione delle tradizioni.

Questa restrizione affonda le radici in un’arcaica interpretazione dello Shintoismo, che associa il sangue femminile al concetto di impurità (kegare), capace di contaminare un ring consacrato alle divinità. La rigidità di tale norma è nota per casi limite, come nel 2018 a Maizuru (prefettura di Kyoto), quando alcune soccorritrici furono allontanate dal dohyo mentre rianimavano il sindaco colto da malore durante un incontro. Sebbene Takaichi rispetti formalmente il cerimoniale delegando le premiazioni o restando ai piedi del dohyo, ha sottolineato in diverse occasioni la necessità di una riflessione sul ruolo della donna nelle istituzioni. La sua posizione cauta riflette la complessità di bilanciare le riforme ambiziose con il rispetto delle radici culturali, in un Paese sospeso tra ancestralità e futuro.

Chi è Sanae Takaichi? L’ascesa della nuova “Lady di ferro” nipponica.

Sanae Takaichi, originaria di Nara, ha coltivato consapevolmente l’immagine di “Iron Lady” nipponica, non solo per la sua ammirazione verso Margaret Thatcher; anche tramite una retorica di fermezza decisionale che rompe con la tradizione del consenso mediato tipica del Giappone. Come la Thatcher, Takaichi si pone come una outsider risoluta; la sua passione per l’heavy metal e le moto viene utilizzata per proiettare un’immagine di forza e indipendenza rispetto ai “colletti bianchi” della vecchia guardia. Nonostante il primato storico, Takaichi è nota per un profilo conservatore che la colloca stabilmente nell’ala nazionalista del Partito Liberal-Democratico.

Si oppone fermamente alla possibilità per le coppie sposate di mantenere cognomi diversi e difende l’esclusione delle donne dalla successione al trono imperiale. È una frequentatrice abituale del Santuario Yasukuni, fondato nel 1869 per commemorare circa 2,5 milioni di anime cadute per il Giappone. Gesto che scatena regolarmente dure proteste da parte di Cina e Corea del Sud: per lei si tratta di onorare i caduti; per Pechino e Seul il santuario è il simbolo del passato militarista giapponese, data la presenza anche di 14 criminali di guerra di Classe A – condannati per “crimini contro la pace” nel secondo dopoguerra. Ha inoltre espresso scetticismo verso alcune scuse ufficiali del Giappone per i crimini di guerra, promuovendo una narrativa storica volta a restituire orgoglio nazionale al Paese.

Programma “Japan First”: il Giappone tra consenso della Gen Z e difesa.

Takaichi è una sostenitrice della revisione dell’Articolo 9 della Costituzione del Giappone, noto come la “clausola pacifista”. Con questa clausola, il Giappone s’impegna a non mantenere forze di terra, di mare o aeree. Nonostante il divieto testuale, il Paese possiede oggi le Forze di Autodifesa (SDF), una delle forze militari più avanzate al mondo, grazie a una “interpretazione” governativa che permette il “minimo livello di forza necessario” per la legittima difesa. La premier e i conservatori vogliono cambiarlo perché sostengono che l’attuale formulazione crei una lacuna legale rischiosa: le SDF vivono in un limbo di incostituzionalità formale che impedisce una piena cooperazione militare con gli alleati (come gli USA) in scenari di difesa collettiva.

Sul piano internazionale, la sua agenda segue la dottrina “Japan First”, spostando l’asse politico nettamente a destra. Sul piano della sicurezza, pur confermando l’alleanza con gli Stati Uniti, la premier rivendica una maggiore autonomia nazionale e una linea più energica per prevenire le minacce regionali derivanti dall’ascesa della Cina e dall’instabilità globale. Il suo governo, il quarto in cinque anni, punta a stabilizzare l’economia attraverso una politica di stimolo basata su tagli fiscali e spesa pubblica. Contemporaneamente, promuove una linea sociale restrittiva sull’immigrazione per tutelare le tradizioni nazionali.

Carisma, social e sostegno alla maternità: il “femminismo conservatore” che conquista la Gen Z.

Nonostante le sue posizioni rigide, Takaichi gode di un sostegno altissimo (oltre il 90%) tra i giovani dai 18 ai 29 anni. Tale successo nasce da un mix unico di carisma non convenzionale e pragmatismo. La sua immagine di ex batterista e motociclista, unita a una comunicazione diretta sui social media, rompe i canoni della vecchia politica nipponica. Le sue promesse di rilancio economico e fermezza geopolitica offrono una visione di sicurezza e orgoglio nazionale che risuona con una generazione cresciuta nella stagnazione. Paradossalmente, il suo essere una figura femminile forte in un sistema patriarcale le garantisce un’aura di empowerment individuale che, agli occhi di molti giovani, prevale sulle sue posizioni sociali conservatrici.

Distribuzione per età (il “boom generazionale”).

La nuova premier promuove un femminismo conservatore che sostituisce le riforme ideologiche con interventi pragmatici. Le sue politiche puntano a sostenere la maternità attraverso il parto gratuito entro il 2026, incentivi fiscali per gli asili aziendali e fondi per la fertilità. Sul fronte della sicurezza, ha impresso una svolta etica cercando di criminalizzare i clienti della prostituzione per proteggere la dignità femminile. Sebbene difenda valori tradizionali come il cognome unico, la sua figura scardina il patriarcato nipponico nei fatti, imponendosi come una leader autorevole in un sistema storicamente maschile.

Analisi per genere (parità storica).

L’approvazione è quasi speculare, segno di un consenso nazionale granitico:

Donne ── 72% 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Uomini ── 71% 🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

Il Sumo: sport e sacralità. Il paradosso femminile tra esclusione dal Dohyo e potere nella Heya.

Il Sumo è una liturgia Shintoista dove il ring, chiamato Dohyo, è molto più di un’area di combattimento; è considerato un vero e proprio suolo sacro. Questo spazio è considerato una dimora divina, consacrata prima dei tornei con offerte rituali sepolte per garantire protezione e sicurezza. Il rituale di lanciare il sale serve a purificare l’arena dagli spiriti maligni, simboleggiando l’integrità morale del rikishi (lottatore) e l’impegno a uno scontro onesto. La vita di un lottatore (rikishi) all’interno delle scuderie di sumo (heya) riproduce la struttura sociale del Giappone feudale. Ogni aspetto della quotidianità è regolato da una gerarchia inflessibile basata esclusivamente sul grado occupato in classifica (Banzuke). Il raggiungimento del grado di Sekitori rappresenta la linea di demarcazione tra la servitù e l’élite, dividendo il mondo della scuderia in due classi sociali distinte.

Gli Apprendisti (Rikishi yōseiin) appartengono alle quattro divisioni inferiori e vivono in una condizione di sacrificio totale: non percepiscono uno stipendio, ma solo un piccolo sussidio e devono vivere in camerate comuni dormendo su futon. Il loro tempo è dedicato a servire i lottatori di grado superiore. Solo chi raggiunge le due divisioni d’eccellenza diventa Privilegiato (Sekitori), potendo così ricevere uno stipendiocospicuo e, se sposati, il permesso di vivere fuori dalla scuderia. Questa vita di privazioni e sottomissione non è vista come un’umiliazione, ma come uno stimolo psicologico fondamentale: l’unico modo per sfuggire alle fatiche domestiche e ottenere il rispetto è vincere sul ring e scalare la gerarchia.

Il paradosso del Sumo: l’esclusione dal Dohyo e il potere dell’Okamisan.

Al vertice della heya siede l’Oyakata (maestro), un ex lottatore che funge da padre severo e sovrano assoluto. Mentre questo è la figura centrale per l’addestramento e la disciplina, di solito la moglie, l’Okamisan, gestisce ogni dettaglio della vita privata dei lottatori, inclusi risparmi, abbigliamento e permessi di uscita. L’Okamisan è una figura centrale e insostituibile nella vita di una scuderia (heya); pur non avendo un ruolo ufficiale all’interno della Japan Sumo Association, è considerata il “cuore pulsante” e la colonna portante dell’intera organizzazione. Per i giovani rikishi, molti dei quali lasciano le proprie famiglie in età adolescenziale, l’Okamisan funge da madre surrogata.

È la figura a cui i lottatori si rivolgono nei momenti di crisi, nostalgia o infortunio. Offre ascolto e conforto laddove la gerarchia maschile del sumo impone rigidità e stoicismo. Aiuta gli atleti non giapponesi a superare lo shock culturale, insegnando loro la lingua. L’Okamisan rappresenta l’unico elemento femminile in un mondo strettamente maschile, portando un equilibrio necessario tra la durezza dell’allenamento e la cura della persona.

Qui il paradosso: nonostante viga il divieto di salire sul Dohyo per le donne, ella rimane l’unica figura in grado di garantire la stabilità emotiva necessaria affinché i lottatori possano combattervi. In questo sistema ancestrale, l’esclusione rituale della donna coesiste con la sua assoluta centralità pratica, rendendo l’Okamisan il pilastro invisibile senza il quale l’intera struttura gerarchica della scuderia crollerebbe.

L’arena del futuro: Netflix, donne e stranieri contro il dogma millenario del Sumo.

L’ascesa di Sanae Takaichi come prima premier e il successo globale di Sanctuary su Netflix sono due facce della stessa medaglia: un Giappone che nel 2026 affronta il cortocircuito tra anima millenaria e modernità. Come evidenziato dal The Japan Times, la serie ha reso il Sumo “pop” esponendone le fragilità sistemiche proprio mentre la politica cercava una nuova guida. Il protagonista, un ribelle che sfida gerarchie feroci, incarna la stessa tensione del governo Takaichi: il dilemma tra ambizione personale e le regole di un sistema secolare. La scelta della premier di non salire sul ring nel 2026 riflette esattamente questa lotta interiore tra riforma e tradizione.

L’impatto di Sanctuary ha trasformato il Sumo da semplice sport a specchio della resistenza patriarcale, costringendo la Japan Sumo Association a giustificare i propri tabù davanti a una platea globale. Questo parallelismo investe direttamente la Premier, chiamata a essere una riformatrice pur guidando una fazione conservatrice. Il collegamento tra finzione e realtà risiede nella trasparenza: il Giappone non è più quello delle cartoline, ma una nazione che sta decidendo se il suo “Santuario” debba restare un museo chiuso o diventare una casa aperta al futuro.

Il Sumo si apre al mondo: il caso Aonishikim il sostegno della Okamisan e la spinta del Sumo rosa.

Il sumo è storicamente una delle discipline più conservatrici al mondo, oscillando costantemente tra la preservazione della tradizione e la necessità di apertura internazionale. Attualmente, la Japan Sumo Association impone un limite rigido di un solo lottatore straniero per ogni scuderia (heya). Questa norma è stata introdotta proprio per evitare che i lottatori internazionali (storicamente mongoli, ora sempre più est-europei) dominassero numericamente i ranghi. Per scalare i vertici e, soprattutto, per rimanere nel mondo del sumo come allenatore (oyakata) dopo il ritiro, un lottatore straniero è obbligato a rinunciare al proprio passaporto originale e acquisire la cittadinanza giapponese. Nonostante le quote, il sumo non è “chiuso” in senso assoluto, ma esige una totale assimilazione: i lottatori devono parlare correntemente giapponese e vivere secondo i codici etici e comportamentali nipponici.

Il rikishi ucraino Danylo Yavhusishyn, conosciuto con il nome di battaglia Aonishiki Arata, ha segnato una svolta storica nel sumo professionistico. Arrivato in Giappone nel 2022 come rifugiato per sfuggire all’invasione russa, è stato promosso al grado di ozeki nel novembre 2025, dopo aver vinto il suo primo titolo nella massima divisione. Il ruolo della Okamisan è stato fondamentale nel percorso di integrazione di Aonishiki. All’interno della scuderia Ajigawa, la moglie del maestro lo ha guidato nell’apprendimento del giapponese e nell’etichetta del sumo, elementi essenziali per essere accettati in un mondo così chiuso. Lo ha sostenuto psicologicamente durante i periodi di preoccupazione per la famiglia in Ucraina, fungendo da ponte tra la sua cultura d’origine e la rigida disciplina della heya. Si è occupata delle pratiche burocratiche per il suo status di rifugiato e della gestione della sua immagine pubblica, permettendogli di concentrarsi esclusivamente sull’allenamento.

Nonostante i divieti nel settore professionistico, il Sumo Femminile Amatoriale (Shin-sumo) è in crescita a livello internazionale: oltre 600 lottatrici competono oggi in Giappone a livello scolastico e universitario. La Federazione Internazionale di Sumo (IFS) promuove il sumo femminile da oltre 20 anni, organizzando i Campionati Mondiali di Sumo a cui partecipano atlete da oltre 80 paesi, inclusa l’Italia. Molte lottatrici attuali, come la campionessa mondiale Rio Hasegawa, lottano per abbattere gli stereotipi e sognano che il sumo diventi una disciplina olimpica, traguardo che richiederebbe necessariamente l’apertura ufficiale alla partecipazione femminile senza distinzioni di genere.

L’occidente chiama, la tradizione frena: quale sarà il vero volto del Giappone di Takaichi?

Le reazioni internazionali alla nomina di Sanae Takaichi riflettono una profonda spaccatura geopolitica. In Asia, il rapporto con la Cina è precipitato in una crisi aperta dopo le aperture della premier verso Taiwan; Pechino ha risposto con dure proteste diplomatiche e ritorsioni economiche aggressive, colpendo l’import di prodotti ittici e limitando l’export di materie prime critiche. Al contempo, le sue posizioni revisioniste sulla storia bellica alimentano tensioni persistenti con la Corea del Sud.

Sul fronte occidentale Takaichi ha trovato una forte sponda ideologica nel ritorno di Donald Trump. Nonostante le passate divergenze commerciali, i due leader hanno stretto un asse conservatore basato sulla difesa e sulla sicurezza nell’Indo-Pacifico, accelerando l’obiettivo di portare la spesa militare giapponese al 2% del PIL già entro marzo 2026. Questo allineamento mira a consolidare il Giappone come principale baluardo strategico contro l’influenza cinese nella regione.

In Europa, l’accoglienza più significativa è giunta dall’Italia con la visita a Tokyo di Giorgia Meloni nel gennaio 2026. L’incontro ha evidenziato una forte sintonia tra le due premier, prime donne a guidare i rispettivi Paesi, che hanno siglato l’intenzione di rafforzare una partnership strategica su temi di sicurezza e stabilità globale. Questo legame testimonia la volontà di Takaichi di inserire il Giappone in una rete di alleanze conservatrici internazionali più ampia.

Sumo e diritti: la leadership di Takaichi finisce sotto la lente politica globale.

A livello globale, l’elezione di Takaichi è stata accolta inizialmente come un segnale di modernizzazione. Tuttavia, la sua decisione di non salire sul ring del sumo ha trasformato questo traguardo in un simbolo di “resistenza sociale” piuttosto che di cambiamento. Testate come il The New York Times hanno sottolineato come la Premier sia percepita non come una promotrice dei diritti femminili, ma come la custode di valori ultraconservatori. Mentre i Giochi di Milano Cortina 2026 celebrano il record storico di bilanciamento di genere, il sumo professionale giapponese rimane un’eccezione isolata che viola i principi di non-discriminazione della Carta Olimpica. La persistenza del divieto basato sulla “impurità rituale” continua a penalizzare il Giappone nei rapporti sul divario di genere globale, dove il Paese fatica a scalare le classifiche internazionali.

Il divieto per le donne di salire sul dohyo è stato citato da testate come The Economist come esempio di un “male sociale più ampio”, contribuendo alla posizione del Giappone al 118° posto su 146 nel Global Gender Gap Index del World Economic Forum. Sebbene il sumo amatoriale femminile sia in crescita e supportato dalla World Sumo Federation, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) continua a non riconoscere il sumo come sport olimpico, in parte perché le restrizioni del sumo professionale violano il Principio 6 della Carta Olimpica sulla non-discriminazione. Tale principio sancisce che il godimento dei diritti e delle libertà deve essere garantito senza discriminazioni di alcun tipo.

Trionfo della modernità o inchino al passato: quanto vale il potere di una premier se il Dohyo resta proibito?

Il percorso di Sanae Takaichi verso la piena legittimazione politica vedrà il suo momento decisivo l’8 febbraio 2026, data fissata per le elezioni generali anticipate. La Premier ha scelto di sciogliere la Camera bassa del Parlamento puntando su una campagna elettorale lampo per trasformare il suo elevato gradimento personale in una solida maggioranza parlamentare. I sondaggi prevedono una vittoria schiacciante: un mandato che le permetterebbe di attuare i punti più radicali del suo programma, dalla revisione dell’Articolo 9 alla difesa dell’identità nazionale.

Tuttavia, il vero significato della sua leadership risiede nel paradosso che ha segnato i suoi primi mesi di governo. Mentre l’8 febbraio il Giappone potrebbe consegnarle una maggioranza storica, il protocollo del Sumo continuerà, con ogni probabilità, a tenerla ai piedi del ring di argilla. Questa immagine, cioè una leader che guida il rilancio militare e l’orgoglio di una nazione, ma che accetta di non calpestare il dohyo per “rispetto della tradizione”, è la sintesi perfetta del Giappone del 2026.

L’imminente voto non deciderà solo la tenuta di un governo, ma confermerà la nascita di un modello unico: un Paese dove una donna può essere l’architetto di una nuova era geopolitica senza sentire la necessità di abbattere i pilastri millenari del patriarcato rituale. In un sistema blindato da un muro invisibile di ritualità secolari e preconcetti strutturali, l’ascesa di Sanae Takaichi non è solo una sfida politica, ma un trauma culturale.

La sua presenza sulla soglia del potere pone il Giappone di fronte a un interrogativo ineludibile: il Paese del Sol Levante è davvero pronto a rompere il perimetro del proprio dohyo? O il rito rimarrà sempre più prezioso del futuro?

* Analista geopolitico con laura magistrale in Relazioni internazionali..