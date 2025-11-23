Guyana. Una missione guidata dal GO-Invest è in visita in Europa dal 20 al 28 novembre 2025

di Alberto Galvi –

Una delegazione della Guyana è in visita in Europa dal 20 al 28 novembre 2025. La missione, guidata dal GO-Invest (Ufficio per gli investimenti della Guyana), toccherà Francia, Belgio, Paesi Bassi e Spagna, offrendo agli stakeholder guyanesi un’opportunità senza precedenti per studiare i principali porti europei, i sistemi logistici e le operazioni di trasformazione agricola, oltre a incontrare funzionari e rappresentanti del settore privato che gestiscono tali strutture.

Si tratta della prima missione esterna della Guyana in Europa finanziata dall’UE. Grazie alla rapida espansione e diversificazione dell’economia nazionale, stanno emergendo numerose opportunità nei settori del commercio, dell’agroalimentare e della logistica regionale, in particolare con la modernizzazione e l’ampliamento delle infrastrutture portuali.

La visita risulta quindi particolarmente significativa, poiché consente alla delegazione guyanese di confrontarsi direttamente con le istituzioni portuali europee. Nel corso degli otto giorni di intensa programmazione, i delegati visiteranno alcuni dei principali porti europei, tra cui Anversa-Bruges, Marsiglia, Rotterdam e Malaga, per osservarne le operazioni, i modelli di governance e i sistemi logistici digitalizzati.

La missione promette benefici immediati e di lungo periodo, contribuendo al rafforzamento delle competenze nazionali nei settori dello sviluppo portuale, della logistica e dell’agroalimentare, fondamentali per promuovere la competitività e la crescita sostenibile della Guyana.