Honduras. Si rafforza la storica cooperazione con il Giappone

di Paolo Menchi –

Honduras e Giappone hanno siglato uno storico accordo di cooperazione del valore di 85 milioni di dollari con l’obiettivo di trasformare radicalmente il sistema di approvvigionamento idrico delle città di Tegucigalpa e Comayagüela. Il progetto, che dovrebbe entrare in fase operativa a partire dal 2027, mira a migliorare in modo strutturale una crisi idrica che da decenni colpisce la capitale honduregna, con benefici diretti per oltre 1,3 milioni di persone.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di interventi finalizzati a migliorare la qualità della vita della popolazione, ridurre i rischi sanitari e contrastare le disuguaglianze generate dalla carenza di accesso all’acqua potabile. Allo stesso tempo, il progetto rafforza una collaborazione bilaterale consolidata da 91 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi, evidenziando il ruolo del Giappone come partner strategico nello sviluppo dell’Honduras.

Attualmente, il sistema idrico della capitale presenta gravi carenze strutturali. Secondo le autorità locali, durante la stagione secca si verificano razionamenti severi e oltre il 50% dei quartieri non dispone di un accesso regolare all’acqua potabile. Questa situazione ha avuto ripercussioni significative sia sulla qualità della vita dei cittadini sia sull’economia locale, aumentando i costi per famiglie e imprese e contribuendo all’aggravarsi della povertà. In molti casi, l’acquisto di acqua a prezzi elevati ha reso insostenibile la gestione di piccole attività commerciali, portandole alla chiusura.

Il finanziamento sarà gestito dal Governo del Giappone attraverso l’Agenzia di Cooperazione Internazionale del Giappone (JICA), in collaborazione con l’Unità Municipale di Acqua Potabile e Saneamento (UMAPS) del Distretto Centrale. Gli interventi previsti comprendono la modernizzazione delle infrastrutture idriche, con l’installazione di nuove tubature di trasmissione e distribuzione dalla diga Los Laureles, il potenziamento delle stazioni di pompaggio nella diga La Concepción, l’acquisto di contatori moderni e la demolizione e ricostruzione di quattro serbatoi di distribuzione lungo la rete.

L’obiettivo principale è garantire un servizio più continuo, affidabile ed efficiente. Il progetto punta inoltre a ridurre le perdite nella rete di distribuzione e a migliorare la gestione tecnica e amministrativa del sistema idrico. Secondo le autorità, un approvvigionamento più stabile contribuirà in modo significativo alla tutela della salute pubblica e alla resilienza della città, soprattutto di fronte alle sfide poste dalla crescita urbana e dai cambiamenti climatici.

Durante la cerimonia ufficiale per la firma dell’accordo, le delegazioni hanno sottolineato il valore simbolico dell’intesa, coincidente con il 91° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Honduras e Giappone. In questa occasione è stato presentato il “Progetto di Miglioramento del Sistema di Approvvigionamento Idrico di Tegucigalpa e Comayagüela”, considerato un passo fondamentale verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Il Governo honduregno ha espresso profonda gratitudine per il sostegno costante fornito dal Giappone in diversi ambiti, tra cui infrastrutture, sanità e ricostruzione post-disastri naturali. Questo nuovo intervento rappresenta una sintesi concreta della volontà condivisa di rafforzare ulteriormente i legami di cooperazione e promuovere uno sviluppo duraturo.