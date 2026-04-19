Hormuz, dove la guerra diventa economia

di Giuseppe Gagliano –

Le ostilità attorno allo Stretto di Hormuz non rappresentano soltanto una crisi militare regionale. Esse costituiscono, in realtà, una delle manifestazioni più evidenti della trasformazione della guerra in conflitto economico sistemico. In quel tratto di mare si concentra infatti un punto di passaggio decisivo per gli idrocarburi mondiali, e proprio per questo Hormuz non è più soltanto un luogo geografico: è un dispositivo di pressione, un moltiplicatore di rischio, un’arma strategica capace di produrre effetti immediati sui prezzi, sulla logistica, sulla finanza e sulla psicologia dei mercati.

Per capire il significato di Hormuz oggi occorre uscire dalla lettura tradizionale del conflitto, che oppone semplicemente forze armate, flotte e missili. La vera questione è che lo stretto è diventato uno spazio di guerra economica nel senso più pieno del termine. Chi minaccia Hormuz non colpisce soltanto navi o interessi commerciali circoscritti: colpisce la regolarità dei flussi, il principio di prevedibilità dei mercati, la fiducia degli operatori, la continuità delle catene di approvvigionamento e, in ultima analisi, la stabilità delle economie dipendenti dall’energia importata.

Nella prospettiva della guerra economica, Hormuz va letto come punto di intersezione tra quattro logiche di potenza. La prima è la logica del controllo dei flussi. Non serve necessariamente chiudere in modo permanente lo stretto per ottenere un vantaggio strategico. Basta renderlo incerto, insicuro, intermittente. L’instabilità, più ancora del blocco totale, è una forma efficace di pressione perché aumenta i costi assicurativi, costringe a ripensare le rotte, altera i tempi di consegna, spinge gli operatori a comportamenti prudenziali e introduce un premio di rischio che si scarica su tutta l’economia internazionale.

La seconda logica è quella della dipendenza. La guerra economica moderna non si fonda più soltanto sulla conquista territoriale, ma sulla capacità di trasformare una dipendenza tecnica o logistica in un rapporto di forza. Hormuz è esattamente questo: il luogo in cui la dipendenza energetica di molte economie diventa vulnerabilità strategica. Le economie asiatiche importatrici di greggio, l’Europa già esposta a fragilità energetiche, gli stessi Stati Uniti nel loro ruolo di garanti della sicurezza marittima, tutti sono costretti a misurarsi con il fatto che una strozzatura in quel punto può produrre conseguenze a migliaia di chilometri di distanza.

La terza logica è quella della deterrenza economica. Per anni si è pensato alla deterrenza come a un concetto puramente militare. In realtà Hormuz dimostra che oggi esiste una deterrenza fondata sull’effetto economico indiretto. La minaccia di interrompere o disturbare il traffico energetico equivale a esercitare una pressione preventiva sui governi, sulle banche centrali, sulle imprese energivore e sugli investitori istituzionali. Si crea così una situazione in cui il semplice rischio produce già effetti reali, prima ancora che si materializzi un danno pienamente compiuto.

La quarta logica è quella della guerra cognitiva sui mercati. Un episodio nello stretto, anche limitato, produce una reazione a catena fatta di allarme mediatico, volatilità finanziaria, speculazione sui futures, rivalutazione dei rischi geopolitici. In questo senso Hormuz è anche un teatro di intelligenza economica, perché chi governa o minaccia quel passaggio agisce non solo sui flussi materiali ma anche sulla percezione del rischio. E oggi la percezione del rischio è essa stessa una leva di potere.

Da qui discende il nesso stretto con l’intelligenza economica. Se la guerra economica è l’uso del fattore economico come strumento di potenza e di confronto, l’intelligenza economica è il sistema di conoscenze, anticipazioni e protezioni che consente a uno Stato o a un’impresa di non subirla passivamente. Applicata a Hormuz, l’intelligenza economica significa innanzitutto capacità di lettura anticipata. Occorre individuare non solo i movimenti militari visibili, ma anche i segnali deboli: la variazione dei premi assicurativi, i cambiamenti nei contratti di trasporto, i comportamenti dei trader, le strategie di diversificazione degli importatori, le mosse dei grandi operatori energetici e logistici.

In secondo luogo, l’intelligenza economica implica protezione delle vulnerabilità. Uno Stato che dipende in misura elevata da flussi che transitano per Hormuz deve sapere quali sono i propri punti di esposizione reale: riserve strategiche insufficienti, eccessiva concentrazione delle forniture, mancanza di alternative infrastrutturali, debole integrazione tra politica energetica e politica industriale. Senza questa mappatura, ogni crisi nello stretto viene subita in modo reattivo, cioè nel peggiore dei modi.

In terzo luogo, l’intelligenza economica richiede influenza. Non basta osservare il rischio, bisogna cercare di condizionarlo. Questo significa costruire alleanze energetiche, sostenere corridoi alternativi, rafforzare i legami con Paesi produttori e di transito, investire in capacità portuali, logistiche e informative che consentano di ridurre il peso relativo di Hormuz sul proprio sistema economico. In altri termini, la resilienza non è solo difensiva: è una forma di contro-potenza.

Lo Stretto di Hormuz rivela inoltre un altro aspetto fondamentale della guerra economica contemporanea: la scomparsa della separazione netta tra tempo di pace e tempo di guerra. Anche in assenza di una guerra dichiarata in senso classico, la minaccia sui flussi energetici agisce già come una forma di ostilità permanente. Non c’è bisogno di bombardare una capitale per destabilizzare un avversario; basta agire su uno snodo critico della sua sicurezza materiale. L’energia, in questo senso, diventa ciò che il territorio era nelle guerre tradizionali: il punto su cui si misura la capacità di resistenza di una potenza.

Da un punto di vista geoeconomico, Hormuz è anche la dimostrazione che il controllo dei chokepoints marittimi resta decisivo nell’epoca della globalizzazione. Si è spesso sostenuto che il mondo interconnesso avrebbe attenuato il peso della geografia. È accaduto l’opposto. La geografia è tornata centrale proprio perché la globalizzazione ha concentrato i flussi in pochi passaggi obbligati. E quando un flusso essenziale si concentra, la vulnerabilità aumenta. La globalizzazione non ha abolito i colli di bottiglia: li ha resi più decisivi.

Per le imprese, questa realtà impone una revisione profonda della postura strategica. Non è più sufficiente ragionare in termini di costo minimo e ottimizzazione just in time. Il rischio geopolitico deve entrare stabilmente nei modelli di pianificazione. Significa diversificare le fonti, costruire ridondanze logistiche, integrare analisi di scenario, rafforzare le capacità di monitoraggio, proteggere i contratti di fornitura, valutare l’impatto di una crisi prolungata sui margini, sui tempi di consegna e sulla tenuta commerciale. Un’impresa che ignora Hormuz come fattore strategico non è efficiente: è semplicemente esposta.

Per i decisori pubblici, la lezione è ancora più severa. La sicurezza nazionale non può più essere concepita separatamente dalla sicurezza economica. Proteggere gli approvvigionamenti energetici, presidiare le reti logistiche, coordinare intelligence, diplomazia e politica industriale, costruire una cultura dell’anticipazione: tutto questo non è accessorio, ma costituisce il cuore della sovranità contemporanea. Uno Stato che non sa leggere il significato strategico di Hormuz non difende la propria economia, e dunque indebolisce la propria autonomia politica.

In definitiva, Hormuz non è soltanto uno stretto. È il laboratorio della guerra economica del XXI secolo. Vi si concentrano pressione energetica, manipolazione del rischio, lotta per il controllo dei flussi, vulnerabilità delle dipendenze, necessità di intelligence economica e ridefinizione della sovranità. È lì che si vede con maggiore chiarezza come la guerra abbia smesso di essere confinata al campo militare per diventare una competizione continua sulla tenuta materiale delle economie.

Chi osserva Hormuz con lo sguardo del passato vede una crisi regionale. Chi lo osserva con le categorie della guerra economica e dell’intelligenza economica vede invece qualcosa di molto più serio: uno dei principali punti in cui si decide l’equilibrio tra potenza, dipendenza e resilienza nel mondo contemporaneo.