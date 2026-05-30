Hormuz. La guerra dello Stretto che ha cambiato gli equilibri globali

di Giuseppe Gagliano –

La crisi dello Stretto di Hormuz ha dimostrato come la geografia possa limitare anche la superiorità delle più grandi potenze militari. In uno dei passaggi marittimi più strategici del pianeta, dove transita una quota fondamentale del commercio energetico mondiale, l’Iran è riuscito a trasformare la propria posizione geografica in uno strumento di deterrenza capace di influenzare gli equilibri regionali e globali.

A differenza degli scenari oceanici tradizionali, Hormuz è un ambiente ristretto, caratterizzato da canali navigabili molto limitati e da una fitta presenza di coste e isole. Questa configurazione favorisce strategie asimmetriche basate su missili antinave, droni, mine, piccole imbarcazioni veloci e batterie costiere, riducendo parte del vantaggio delle grandi flotte convenzionali.

L’Iran ha costruito nel tempo una rete difensiva fondata sul controllo delle isole e delle coste che circondano lo Stretto. Teheran non punta a dominare il mare in senso tradizionale, ma a renderne difficile e costoso l’utilizzo da parte degli avversari, trasformando Hormuz in un potente strumento di pressione strategica.

Un ruolo centrale è svolto dalla doppia struttura navale iraniana. Accanto alla marina convenzionale opera infatti quella dei Pasdaran, composta da unità leggere, veloci e altamente mobili, supportate da missili, droni, sommergibili tascabili e sistemi di comando distribuiti. Questa impostazione ha consentito all’Iran di mantenere capacità operative significative anche dopo i pesanti attacchi subiti durante il conflitto.

La campagna militare condotta contro Teheran ha provocato danni rilevanti alle infrastrutture e alle forze armate iraniane, ma non ha raggiunto l’obiettivo di eliminare la capacità di interdizione dello Stretto. Le strutture missilistiche sotterranee e la resilienza del sistema militare hanno permesso all’Iran di continuare a colpire obiettivi militari ed energetici nella regione.

La guerra ha inoltre evidenziato il crescente peso economico dei sistemi offensivi a basso costo. Droni e missili relativamente economici hanno costretto Stati Uniti, Israele e Paesi del Golfo a impiegare costosi sistemi di difesa antimissile, confermando una dinamica già osservata in altri conflitti contemporanei.

Gli effetti della crisi si sono estesi ben oltre il piano militare. Gli attacchi contro infrastrutture energetiche e logistiche del Golfo hanno aumentato le preoccupazioni sulla sicurezza delle rotte commerciali e sull’affidabilità dei principali hub energetici regionali. Il conseguente aumento dei costi assicurativi e dei prezzi energetici ha avuto ripercussioni sull’economia globale, con effetti particolarmente sensibili per Europa e Asia.

Anche la guerra in Ucraina ha risentito delle tensioni nel Golfo. L’aumento dei prezzi dell’energia ha favorito indirettamente la Russia, rafforzando le entrate derivanti dalle esportazioni energetiche e complicando ulteriormente gli equilibri economici internazionali.

La principale lezione strategica emersa dalla crisi è che l’Iran non ha ottenuto una vittoria militare tradizionale, ma ha dimostrato di poter sopravvivere a una pressione militare estremamente intensa mantenendo la capacità di influenzare uno dei punti più sensibili del sistema energetico mondiale. Lo Stretto di Hormuz si conferma così non soltanto una rotta commerciale essenziale, ma uno dei principali teatri geopolitici del XXI secolo.