di Giuseppe Gagliano –

I paradossi della transizione energetica non finiscono mai, come emerso dalle recenti dichiarazioni della Commissione europea sulla necessità di controllare l’estrazione e la distribuzione delle terre rare il cui monopolio è saldamente in mano alla Cina. Mercoledì la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha proposto una nuova legislazione sui minerali critici nel tentativo di contrastare il dominio della Cina nei settori delle terre rare e del litio.

Von der Leyen ha detto che l’Europa ha bisogno di evitare di “stuck in the kind of dependence we now see with oil and gas”, riferendosi agli sforzi del blocco per disaccoppiare le esportazioni energetiche russe.

“Dobbiamo imparare dagli errori del passato”, ha detto al Parlamento europeo, sottolineando che la Cina controlla l’industria di lavorazione globale con quasi il 90 per cento di terre rare e il 60 per cento di litio elaborato nel paese.

Non ha fornito dettagli specifici, ma ha detto che l’Ue avrebbe identificato “progetti strategici lungo tutta la catena di approvvigionamento”, compreso l’estrazione, la raffinazione, l’elaborazione e il riciclaggio, per accumulare riserve strategiche in settori “dove l’approvvigionamento è a rischio”.

Il Commissario europeo Thierry Breton ha dichiarato in un post su LinkedIn che la legislazione si concentrerà sul monitoraggio della catena di approvvigionamento e sui test di stress, sullo stoccaggio strategico e sull’istituzione di un fondo europeo di sovranità.

Ma ha aggiunto che la scelta della Cina del 2010 di bloccare le spedizioni di terre rare in Giappone per una disputa territoriale ha mostrato che “la fornitura di materie prime è diventata un vero strumento geopolitico”. Ha anche detto che l’Ue ha affrontato un “paradosso della politica verde” nella sostituzione del gas pompato dalla Russia con pannelli solari fabbricati in Cina.

Sempre nel contesto della competizione con l’Ue e gli Stati Uniti, la Cina sta raggiungendo un altro traguardo molto importante nel settore strettamente energetico. Il governo cinese ha approvato la costruzione della più grande centrale a energia pulsata del mondo, con piani per generare energia a fusione nucleare entro il 2028, secondo il principale scienziato delle armi nucleari che guida il progetto.

“L’accensione della fusione è il gioiello nella corona della scienza e della tecnologia nel mondo di oggi”, ha detto Peng Xianjue, professore dell’Accademia cinese di ingegneria fisica, in un incontro online organizzato dal think tank Techxcope con sede a Pechino il 9 settembre.

“Essere il primo al mondo a raggiungere il rilascio di energia da fusione su scala energetica lagerà la pietra miliare più importante nella strada verso l’energia di fusione per gli esseri umani”.

Peng, 81 anni, ha sviluppato alcune delle piccole testate nucleari fra le più avanzate della Cina e ha servito come principale consulente del programma di armi nucleari del paese, secondo informazioni apertamente disponibili. La macchina Z-pinch, che replica le reazioni di fusione di una bomba termonucleare attraverso la pressione magnetica creata da un impulso elettrico estremamente forte, dovrebbe essere completata intorno al 2025 a Chengdu, la capitale della provincia sud-occidentale del Sichuan.

La macchina produrrà 50 milioni di ampere di elettricità, circa il doppio dell’impianto di energia pulsata Z record-holding, un dispositivo simile presso il Sandia National Laboratory negli Stati Uniti, ha detto Peng. I ricercatori hanno affermato che la futura centrale elettrica potrebbe utilizzare minerale di uranio naturale, i rifiuti nucleari prodotti dai reattori di oggi, o torio, che potrebbero soddisfare la domanda di energia per migliaia o addirittura decine di migliaia di anni producendo pochi rifiuti radioattivi. E poiché l’esplosione della fusione avverrà solo una volta ogni 10 secondi, sarà incapace di generare abbastanza energia per iniziare una reazione a catena e causare un tracollo, rendendo il design sicuro e adatto alla maggior parte dei luoghi sulla Terra.

La macchina Z è solo uno di una serie di metodi, tra cui potenti laser e plasma caldo nella gabbia di un campo magnetico, che vengono testati dalla Cina e da altri paesi nella corsa per ottenere l’accensione a fusione.

Un certo numero di impianti giganti sono in fase di sviluppo in tutto il mondo, e da lì arriverà la maggior parte di energia commerciale entro la metà di questo secolo.

Ma l’egemonia delle terre rare da parte della Cina procede di pari passo con la conquista del mercato africano, conquista che emargina sempre di più non solo l’Europa ma anche gli Stati Uniti.

Il nuovo presidente del Kenya, William Ruto, ha segnalato che la nazione dell’Africa orientale guarderà ancora alla Cina per finanziare e sviluppare le sue infrastrutture nonostante durante la sua campagna elettorale abbia attaccato duramente Pechino e minacciato per esempio di rendere pubblici i contratti siglati. Una minaccia molto probabilmente finalizzata a incrementare i finanziamenti della Cina verso il suo paese. Pechino ha finanziato massicci progetti infrastrutturali in Kenya, tra cui la ferrovia da 4,7 miliardi di dollari che corre tra la città costiera di Mombasa e Nairobi con un’estensione a Naivasha, una città nella Central Rift Valley.

La ferrovia è stata finanziata dalla Export-Import Bank of China.

Tuttavia la Cina ha anche finanziato la Nairobi Expressway di 27,1 km, costruita dalla China Road and Bridge Corporation per 688 milioni di dollari nell’ambito del modello di partenariato pubblico-privato. Non sorprende allora che il debito del Kenya nei confronti della Cina sia passato da 2,1 miliardi di dollari nel 2015 a circa 6,4 miliardi di dollari nel dicembre 2021.