L’ambasciata d’Italia a Madrid annuncia l’inaugurazione della mostra “Il Design. Un viaggio tra Italia e Spagna”, in programma dal 21 al 30 giugno presso l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid. E’ un evento culturale che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa ITmakES (Italy and Spain making together) ed è in programma a conclusione della II edizione del concorso sul design promosso dalla stessa Ambasciata in collaborazione con la rivista Interni Magazine, il Colegio Oficial de Arquitectos di Madrid (COAM), l’Associazione Designer di Madrid (DIMAD) e l’Associazione del Design Industriale e Promozione delle Arti e del Design di Barcellona (ADI-FAD).

Presso il teatro dell’Istituto Italiano di Cultura, inoltre, il prossimo 23 giugno verrà annunciato il tema della terza edizione del concorso; seguirà un dibattito (in lingua spagnola) su sostenibilità, economia circolare e design. Per registrare la presenza che per esigenze sanitarie è limitata, contattare: segrecomm.ambmadrid@esteri.it.

L’iniziativa “ITmakES” è un insieme di progetti ideati e promossi dall’ambasciata d’Italia a Madrid dal 2017 per sviluppare nuovi canali di dialogo tra l’Italia e la Spagna nei settori in cui la relazione bilaterale a livello di società civile è più viva e dinamica, come quello dell’arte, del design e della cultura enogastronomica.