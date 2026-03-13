Il mito di Robin Hood nel Corno d’Africa: rubare ai mercanti globali per il welfare locale in Somalia

di Tommaso Franco –

Il Puntland è una regione autonoma nel Golfo di Aden (nord-est della Somalia) dove lo Stato è un fantasma e la pirateria ha assunto le caratteristiche di un sistema para-statale. Garantendo un benessere che il governo non può fornire, ridistribuendo i proventi sul territorio, i pirati vengono spesso protetti dalla comunità locale. Data la funzione di controllo territoriale esercitata in un sistema politico frammentato, i pirati legittimano gli attacchi con una narrativa da Robin Hood, propedeutica alla difesa del bene comune.

Non chiamateli pirati, ma “Salvatori del Mare”.

Nati negli anni Novanta come “Badaadinta Badah” (Salvatori del Mare), per contrastare la pesca illegale (IUU) – un danno da oltre 300 milioni di dollari l’anno – e lo sversamento di rifiuti tossici, i pirati somali si sono evoluti tra il 2001 e il 2002 in un’industria hi-tech del sequestro: l’arrivo di ex militanti di Al-Qaeda ha introdotto l’uso di “navi madre” e motoscafi rapidissimi per abbordare i giganti cargo. Entro il 2005, il fenomeno si è trasformato in un business globale da 1,5 miliardi di euro, coinvolgendo clan locali e criminalità organizzata transnazionale, come la mafia russa.

Oggi il fenomeno è ancora più complesso: grazie a nuove alleanze con i ribelli Houthi dello Yemen (sostenuti dall’Iran) e le milizie di al-Shabaab (affiliato di Al-Qaida in Somalia), i pirati utilizzano droni e GPS satellitari per monitorare le rotte. Mentre le marine internazionali sono distratte dalla crisi nel Mar Rosso, i vecchi “Salvatori del Mare” ne approfittano per tornare a colpire nell’Oceano Indiano. In Somalia, il sequestro di una nave è il motore di un’economia sommersa che sostiene interi villaggi per anni; un brutale ammortizzatore sociale in un Paese dove il PIL pro-capite ristagna sui 600 dollari. Mentre Mogadiscio impone rigide regolamentazioni sulla pesca, attori corrotti alimentano il caos fornendo licenze falsificate. Nonostante l’accordo di Addis Abeba del 2019, la pesca illegale straniera è ripresa, rendendo le acque somale una “no-go zone”.

L’astuzia dei pirati è testimoniata dal caso del dhow iraniano “Ameraj 1”, intercettato al largo di Mogadiscio da un finto peschereccio d’ispezione: un inganno sfociato in una richiesta di riscatto di 400.000 dollari. Il fulcro del sistema è però a terra, nel Puntland: ad Haradhere, nella regione di Mudug, la “Borsa della Pirateria”, permette un crowdfunding criminale dove investire contanti o armi in cambio di una fetta del bottino. Il successo di questo modello è visibile nelle auto di lusso e nel finanziamento di scuole e ospedali che lo Stato non garantisce. Anche a Hobyo un’area portuale divenuta importante hub logistico, i pirati hanno sostituito le funzioni pubbliche, dalla sicurezza alla distribuzione alimentare, trasformandosi in attori politici de facto.

Donne e pirati: l’evoluzione silenziosa del potere rosa.

Per la cronaca internazionale, la pirateria ha un solo volto: quello maschile. Ma questa è una visione miope. Se gli uomini sono il braccio armato in mare, le donne sono l’architetto sociale e logistico sulla terraferma. Il mistero che avvolge la figura femminile non è casuale: in Somalia, la donna è colei che si occupa degli altri, gestendo grandi quantità di beni. Questo stereotipo è diventato uno scudo tattico: raramente incriminata, agisce nell’ombra, trasformando i proventi del crimine in stabilità per i clan.

La donna somala non è vittima passiva, ma collaboratrice attiva: gestisce i flussi finanziari, coordina le negoziazioni e garantisce i rifornimenti. Sotto la veste di “operatrici di cura”, le donne permettono alla struttura criminale di resistere. Come spiega un’operatrice di una ONG locale, il “prendersi cura” è un mandato culturale che le donne hanno saputo declinare nel business del riscatto. Sfruttando la cecità delle forze dell’ordine, gestiscono la distribuzione di gasolio, viveri e munizioni.

Giovani donne abbandonano i villaggi per gli hub costieri, trasformandosi ciniche investitrici che sfruttano il fallimento dello Stato per arricchirsi. Sebbene restino un’eccezione, dalla vendita di armi a Bosaso agli investimenti nelle “Borse” di Haradhere, vedove ed ereditiere finanziano motori e AK-47 in cambio di parte dei riscatti. Il ruolo femminile ha anche venature oscure. Come intermediarie tra Puntland e Somaliland, reclutano giovani ignare con promesse di ricchezza. A bordo delle navi, il confine tra complicità e sfruttamento – anche sotto forma di prestazioni sessuali – è terribilmente sottile.

Giustizia d’oltremare tra rigore USA e garantismo europeo.

La giurisprudenza sulla pirateria somala oscilla tra giurisdizione universale e diritti umani. La Convenzione di Montego Bay definisce la pirateria un Crimen Juris Gentium, conferendo “giurisdizione universale”: ogni stato ha il diritto/dovere di arrestare i pirati in alto mare. Se negli USA casi come l’attacco alla USS Nicholas si chiudono con l’ergastolo, in Europa sentenze come Ali Samatar v. Francia mostrano come Il principio del non-refoulement impedisca il rimpatrio dei pirati, trasformandoli paradossalmente in richiedenti asilo. Per superare questo stallo, il diritto ha virato verso Tribunali Regionali in Kenya, Mauritius o Seychelles, che facilitano il trasferimento finale nelle carceri somale. Nelle aule di giustizia, la retorica dei “Robin Hood dei mari” è stata smantellata. Precedenti come United Nations v. Dire hanno sancito che né il danno ambientale né lo stato di necessità giustificano la violenza predatoria o il sequestro di civili.

La lotta alla pirateria somala rappresenta un raro successo di cooperazione geopolitica, dove USA, Cina, Russia e UE collaborano nel Gruppo di Contatto (CGPCS). Attraverso missioni come EUNAVFOR ATALANTA e la task force CTF-151, il Corno d’Africa è oggi sorvegliato capillarmente. Questa sinergia, supportata dalla Marina indiana e da protocolli di coordinamento come SHADE, garantisce anche aiuti vitali al World Food Programme: la nave italiana “Antonio Marceglia” scorta carichi umanitari verso Gibuti, proteggendoli dalle minacce derivanti dall’instabilità nello Yemen. Questo impegno assicura che cibo e medicinali raggiungano una popolazione colpita dalle crisi.

Parallelamente, l’industria privata ha introdotto guardie armate a bordo delle navi (PCASP) e le “cittadelle” – stanze blindate che hanno permesso a equipaggi come quello della Hellas Aphrodite nel 2025 di resistere fino ai soccorsi. Oggi gli attacchi riusciti sono un’eccezione rispetto al passato, grazie anche alla cooperazione regionale che facilita i processi legali ed evita il fenomeno del “cattura e rilascia”.

La creazione di alternative economiche reali.

La morsa delle marine ha funzionato: nel 2025 i sequestri riusciti sono stati pochissimi. Eppure, i quattro recenti assalti sono il monito che l’Oceano Indiano resta vulnerabile. Le radici profonde del fenomeno dimostrano che nessun pattugliamento può sostituire la stabilità di uno Stato. Ignorare l’architettura logistica gestita dalle donne o le borse valori del Puntland significa non comprendere che la pirateria è un organismo sociale. La speranza risiede nelle comunità costiere che, rivendicando la dignità della pesca onesta e dichiarando haram (illeciti) i proventi del riscatto, stanno spezzando il consenso sociale verso i “Robin Hood” dei mari. La vittoria definitiva sarà la costruzione di un’alternativa economica reale che renda l’esosità del riscatto meno attraente della stabilità della terraferma. Programmi FAO puntano a offrire ai giovani somali un’alternativa economica al welfare dei riscatti.