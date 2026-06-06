Il Nuovo Grande Gioco: perché AI, energia e minerali critici stanno ridisegnando la mappa strategica dell’Eurasia

di Marco Mizzau * –

La narrativa dominante continua a interpretare l’Eurasia come uno spazio definito da corridoi logistici, rotte commerciali e flussi di merci tra Asia ed Europa. Questa lettura sta rapidamente diventando obsoleta.

Ciò che sta emergendo non è semplicemente una nuova rete di trasporto. Sta prendendo forma una nuova architettura geoeconomica nella quale intelligenza artificiale, energia, minerali critici, infrastrutture digitali e capitale convergono in un unico sistema di potere. Il Nuovo Grande Gioco non riguarda più il controllo dei territori. Riguarda il controllo della supply chain dell’intelligenza.

L’ascesa dell’intelligenza artificiale come infrastruttura strategica sta modificando il valore della geografia. Nel XX secolo il potere era associato principalmente al controllo dell’energia. Nel XXI secolo dipenderà sempre più dalla capacità di integrare energia, capacità computazionale, minerali critici e capitale all’interno dello stesso ecosistema.

La maggior parte del dibattito sull’AI continua a concentrarsi sui modelli, sugli algoritmi e sulle applicazioni. Le grandi potenze stanno guardando altrove. Ogni sistema avanzato di intelligenza artificiale dipende da quattro fattori fondamentali: minerali critici, energia, capacità computazionale e dati.

La nuova economia dell’AI poggia su questa catena del valore. Chi controlla questi elementi controlla una quota crescente della produttività globale. Chi controlla la produttività controlla una quota crescente del potere.

Da questa prospettiva emerge una realtà spesso sottovalutata. Il Kazakhstan si trova all’intersezione di tre dei principali colli di bottiglia strategici dell’era dell’intelligenza artificiale: minerali critici, energia e connettività. È questo il motivo per cui il suo ruolo geopolitico sta crescendo rapidamente.

Per anni il Kazakhstan è stato considerato principalmente un esportatore di energia e materie prime. Oggi sta assumendo una funzione molto più rilevante. La sua posizione geografica, la disponibilità di risorse strategiche, gli investimenti infrastrutturali e il ruolo crescente nelle connessioni trans-caspiche lo stanno trasformando in uno dei nodi geoeconomici più importanti dell’Eurasia.

Il futuro dell’intelligenza artificiale non sarà deciso soltanto nella Silicon Valley, a Seattle, Shenzhen o Pechino. Sarà influenzato anche da ciò che accadrà nelle infrastrutture energetiche del Kazakhstan, nelle reti di connettività dell’Asia Centrale e nei corridoi che collegano Asia ed Europa.

È qui che il Middle Corridor assume una rilevanza strategica che va ben oltre la logistica. Troppo spesso viene descritto come una semplice alternativa alle rotte tradizionali. In realtà rappresenta una piattaforma di integrazione economica, industriale e tecnologica.

Le interruzioni delle supply chain globali, la guerra in Ucraina, la crescente competizione tra Stati Uniti e Cina e la ricerca di maggiore resilienza economica stanno accelerando questa trasformazione. La competizione contemporanea si sviluppa sempre meno sul controllo diretto dei territori e sempre più sulla capacità di organizzare reti infrastrutturali, industriali e tecnologiche.

Gli Stati Uniti osservano l’Asia Centrale principalmente attraverso il prisma della sicurezza economica e della resilienza delle supply chain. Washington ha compreso che la leadership tecnologica dipende non soltanto dall’innovazione ma anche dall’accesso sicuro a energia, minerali e infrastrutture.

La Cina segue una logica differente ma altrettanto sistemica. Per Pechino il Kazakhstan rappresenta un elemento fondamentale della sicurezza economica di lungo periodo. La connettività terrestre, l’accesso alle risorse e la riduzione delle vulnerabilità strategiche costituiscono componenti essenziali della propria visione eurasiatica.

Anche l’Unione Europea ha progressivamente modificato il proprio approccio. La crisi energetica degli ultimi anni ha evidenziato i rischi derivanti da dipendenze eccessivamente concentrate. Per questo Bruxelles attribuisce oggi crescente importanza all’Asia Centrale come fonte di energia, minerali critici e connettività strategica.

Ma il vero cambiamento riguarda la struttura stessa dell’economia globale. Per anni abbiamo sostenuto che i dati fossero il nuovo petrolio. Oggi questa definizione appare insufficiente. I dati possono essere copiati, trasferiti e replicati. La scarsità strategica si trova altrove. Nei semiconduttori, nell’energia, nella capacità computazionale, nei minerali critici e nel capitale.

La vera competizione globale riguarda il controllo di questi fattori. Ed è qui che il Kazakhstan acquisisce una rilevanza particolare. Le sue risorse energetiche e minerarie, unite alla crescente integrazione infrastrutturale con Europa, Cina e regione del Caspio, lo stanno trasformando in una piattaforma strategica e non semplicemente in un territorio di transito.

La differenza è sostanziale. I territori di transito facilitano i flussi. Le piattaforme influenzano la distribuzione del valore.

Il Kyrgyzstan occupa una posizione diversa ma potenzialmente altrettanto interessante. Sebbene disponga di dimensioni economiche inferiori, il Paese si trova al centro di nuove iniziative di connettività regionale che collegano Cina, Asia Centrale e mercati eurasiatici. Le reti infrastrutturali in costruzione potrebbero accrescere significativamente il suo valore strategico nei prossimi anni.

Il Kazakhstan potrebbe diventare uno dei principali hub infrastrutturali dell’Eurasia. Il Kyrgyzstan potrebbe diventarne uno degli asset strategici più sottovalutati.

I mercati finanziari stanno già iniziando a incorporare questa trasformazione. Il capitale segue sempre più la resilienza delle supply chain, di conseguenza reti energetiche, infrastrutture logistiche, corridoi commerciali, data infrastructure e supply chain dei minerali critici vengono sempre più considerati asset strategici.

Il capitale sta già votando e sta votando a favore delle infrastrutture che rendono possibile la prossima economia. La sequenza è ormai evidente: connettività, industrializzazione, attrazione di investimenti, upgrade tecnologico ed influenza strategica.

L’intelligenza artificiale accelera ogni fase di questo processo. L’aumento della domanda di energia, semiconduttori, capacità computazionale e minerali critici sta rafforzando il valore delle regioni in grado di sostenere questi ecosistemi.

Per gli investitori la questione fondamentale non è individuare quale corridoio trasporterà più merci. La vera domanda è quali ecosistemi industriali emergeranno attorno a quei corridoi.

Nel breve periodo beneficiano infrastrutture, logistica e trasporti. Nel medio periodo il valore migra verso energia, trasformazione industriale e manifattura avanzata. Nel lungo periodo la maggiore creazione di valore si concentra nelle infrastrutture AI-intensive: data center, cloud, semiconduttori, automazione industriale e piattaforme digitali.

La vera opportunità strategica non consiste nell’investire nella connettività. Consiste nell’investire nelle capacità produttive, energetiche e tecnologiche che la connettività rende possibili.

Per l’Europa questa trasformazione rappresenta una delle principali opportunità di rafforzamento della sicurezza economica nel nuovo contesto multipolare e una maggiore integrazione con l’Asia Centrale può contribuire a diversificare le catene di approvvigionamento, migliorare la sicurezza energetica e rafforzare la resilienza industriale europea.

Per l’Italia le implicazioni sono particolarmente rilevanti. La posizione mediterranea, le infrastrutture energetiche e la capacità industriale rappresentano asset che potrebbero acquisire valore crescente all’interno delle nuove reti eurasiatiche.

La sfida non riguarda la geografia. Riguarda la capacità di integrare infrastrutture, capitale e politica industriale all’interno di una visione coerente di lungo periodo. La trasformazione in corso non riguarda semplicemente nuove rotte commerciali. Riguarda l’infrastruttura fisica e digitale che sosterrà la prossima fase dell’economia globale.

Il futuro dell’intelligenza artificiale non sarà deciso soltanto nella Silicon Valley o a Shenzhen. Sarà deciso anche nei sistemi energetici del Kazakhstan, nelle reti di connettività dell’Asia Centrale e nelle infrastrutture che collegano Asia ed Europa.

Minerali critici, energia e capacità computazionale stanno diventando i fattori produttivi strategici dell’era dell’intelligenza artificiale.

Il Nuovo Grande Gioco non riguarda più il controllo dei territori.

Riguarda il controllo della supply chain dell’intelligenza.

I Paesi che riusciranno a dominarla contribuiranno a determinare dove risiederà il potere nel XXI secolo.

* Marco Mizzau è analista strategico di geopolitica economica e intelligenza artificiale. Già Amministratore Delegato, analizza le intersezioni tra tecnologia, capitale e potere nei principali equilibri globali.