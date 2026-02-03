Il rame torna a essere potere

di Giuseppe Gagliano –

Il rame esce dal reparto “materie prime” e rientra nella categoria che conta davvero: sicurezza, industria, sovranità. È il filo conduttore della transizione energetica, delle reti elettriche, dei veicoli, ma anche dell’infrastruttura digitale che sostiene l’intelligenza artificiale. E nel frattempo, silenziosamente, diventa anche un metallo da difesa: quando gli arsenali si rinnovano e le produzioni militari accelerano, la domanda di rame cresce senza bisogno di proclami. Non a caso le stime ricordano che la spesa militare mondiale continua a salire e che il fabbisogno di questo metallo, per definizione, resta poco dichiarato e molto strutturale.

L’estrazione resta concentrata: il primato è cileno, poi vengono la Repubblica Democratica del Congo e il Perù, con Cina e Stati Uniti a seguire. Ma il punto geopolitico non è soltanto chi tira fuori il minerale: è chi lo lavora. La lavorazione del rame e la capacità di fusione sono il vero collo di bottiglia e qui la Cina pesa come un continente industriale: controlla una quota enorme della capacità mondiale, mentre gli Stati Uniti hanno poche fonderie operative. Tradotto: anche quando l’Occidente compra rame “non cinese”, spesso finisce comunque dentro un circuito produttivo in cui Pechino resta l’intermediario decisivo.

Questa asimmetria spiega perché, quando si parla di “ridurre la dipendenza”, il problema non si risolve aprendo miniere. Serve una filiera completa: estrazione, raffinazione, fusione, logistica, energia a basso costo, autorizzazioni e consenso sociale. È qui che l’Occidente inciampa.

Le miniere mature invecchiano: diventano meno produttive e più costose. Aprirne di nuove è lento, conflittuale, finanziariamente rischioso. Le previsioni ricordano che, entro il prossimo decennio, la produzione attesa dai siti esistenti e da quelli già in costruzione potrebbe non coprire tutta la domanda globale. È una frase tecnica che in realtà significa una cosa semplice: il rame rischia di diventare un vincolo politico.

Nel frattempo la domanda non cresce “un po’”. Cresce perché si rifà il sistema energetico e perché l’economia digitale divora potenza. I centri di elaborazione dati, soprattutto quelli legati all’intelligenza artificiale, chiedono rame in quantità superiori rispetto alle infrastrutture tradizionali: cavi, trasformatori, connessioni, raffreddamento, ridondanze. Se il digitale è la nuova fabbrica, il rame è il suo cemento armato.

I prezzi hanno già lanciato l’allarme: la quotazione di riferimento sulla Borsa dei metalli di Londra supera soglie che fino a poco fa sembravano eccezioni, con un salto netto rispetto a pochi anni fa. Il mercato non sta soltanto “speculando”: sta dicendo che vede squilibrio tra domanda e offerta. E quando il mercato vede squilibrio su un metallo di sistema, la politica dovrebbe leggere una parola: vulnerabilità.

C’è anche un effetto collaterale tipico delle guerre economiche: le politiche commerciali distorcono i flussi. Quando si annunciano dazi o misure restrittive, il rame corre prima delle regole: aumenta l’importazione anticipata, si gonfiano le scorte, si sposta il rischio lungo la catena. È la finanza che si adatta prima della geopolitica, e spesso la costringe a inseguire.

Il caso delle grandi miniere previste nel Sud-Ovest americano mostra bene il problema: non basta trovare rame, bisogna poterlo estrarre. Le opposizioni locali e le battaglie legali diventano parte del costo strategico. In Arizona, un grande progetto resta impigliato tra autorizzazioni, ricorsi e identità: per alcune comunità indigene quel territorio è sacro e l’estrazione viene percepita come una ferita irreversibile. Qui la geopolitica entra in casa: la sovranità mineraria passa attraverso tribunali, assemblee locali, conflitti sociali. E i tempi della democrazia raramente coincidono con i tempi della competizione globale.

Molti governi vorrebbero spostare fonderie e capacità di lavorazione fuori dal perimetro cinese. Ma nel breve periodo è improbabile: costruire e far funzionare una fonderia richiede energia stabile, investimenti giganteschi, margini spesso bassi e una filiera di forniture affidabile. In più c’è un dettaglio poco romantico: per anni, in alcune aree, le fonderie cinesi pagavano per lavorare il minerale; oggi, in certe condizioni di mercato, succede l’opposto. La lavorazione diventa un campo di forza dove chi ha massa critica detta le condizioni.

Il rame non è solo geopolitica. È anche ambiente e salute pubblica. Il caso di una località costiera peruviana, dove emergono accuse di acqua contaminata e livelli anomali di arsenico riscontrati in controlli sanitari, racconta il lato oscuro del ciclo minerario: polveri, trasporto, porti, scarichi, catene di subappalti, responsabilità che si disperdono. Qui il rame diventa conflitto sociale permanente: ricchezza per gli azionisti, rischio per chi vive vicino alla rotta del metallo.

Il punto finale è netto: il rame è una prova generale di ciò che sta succedendo alle catene del valore strategiche. Non basta parlare di autonomia, bisogna pagarne il prezzo: miniere, permessi, infrastrutture, fonderie, energia, consenso sociale. Senza questo, ogni piano industriale resta un manifesto.

E c’è un paradosso: più l’Occidente investe in transizione energetica e in infrastruttura digitale, più aumenta la sua esposizione a un metallo che non controlla pienamente nella fase decisiva, quella della trasformazione industriale. La geoeconomia del rame dice questo: la competizione del futuro non si gioca solo con i brevetti o con i missili, ma con ciò che li rende materialmente possibili. Il rame, oggi, è uno di quei punti in cui la politica smette di fare teoria e comincia a fare conti.