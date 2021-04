Il rischio della bolla cinese

di Giuseppe Gagliano –

Nonostante recentemente la stampa internazionale abbia dato ampio spazio alle informative di natura economiche del Global Times sulla rapida crescita cinese, non bisogna dimenticare che in Cina è il partito a controllare tutto. Motivo prt cui è necessario essere molto cauti a prendere alla lettera le statistiche del suo ufficio nazionale. L’impero cinese a volte è l’impero delle bugie, e le statistiche cinesi a volte si contraddicono. Il che può essere spiegato dalla struttura stessa di un partito autoritario se non addirittura totalitario. L’obiettivo di un capo provincia è quello di fare carriera e arrivare al potere centrale e quindi ha tutto l’interesse ad aumentare il numero di aree residenziali, industriali e delle grandi infrastrutture, a rischio di avere aeroporti nuovi di zecca dove quasi nessun aereo atterra o autostrade che non portano da nessuna parte. Questo è uno dei grandi problemi della Cina: investimenti eccessivi e sovraccapacità. Uno degli obiettivi della Via della Seta è consolidare il grande mercato dell’Europa occidentale, ma anche eliminare le eccedenze di carbone, acciaio, vetro e cemento di cui la Cina non sa più cosa farne.

Nessuno conosce insomma lo stato reale dell’economia cinese.

Tuttavia questo non significa negare la rilevante performance economica della Cina, dove la povertà è diminuita in modo evidente anche se il paese rimane profondamente disuguale. Uno dei punti delle statistiche ufficiali che potrebbero tradire gli stessi cinesi e il mondo intero è l’area del sistema bancario ombra. Le banche del paese non permettono ai cinesi di valorizzare i propri risparmi, frutto del proprio lavoro, quindi si aiutano a vicenda con istituti di credito non ufficiali, spesso in mano alle triadi mafiose. Il finanziamento ombra è molto importante e pericoloso in Cina. Quindi bisogna stare attenti alle statistiche economiche e finanziarie, che non rispondono agli stessi standard di quelle di Bruxelles.

A questo proposito è necessario riflettere brevemente sul debito e la corruzione presenti in Cina.

Il debito è nelle mani dei risparmiatori cinesi, ma è colossale. Se si sommassero i debiti delle famiglie cinesi, delle aziende con conti eventualmente falsificati, dello Stato, si arriverebbe al 250% del Pnl cinese. Molti analisti sono ora preoccupati che la Cina sia uscita dalla crisi del 2008 aumentando la liquidità. Infatti la stampa francofona e anglofona pone costantemente la questione del crollo imminente e alcuni ritengono che non sia molto lontano. Se la Cina, ora potenza economica mondiale, subisse un crollo di questa portata, sarebbe terrificante per lei e per il resto del mondo, il quale è diventato, in termini di dinamismo economico, dipendente dai cinesi.

Per quanto riguarda la corruzione questo è uno dei punti di forza della politica interna di Xi Jinping: combatte contro le tigri, i grandi corrotti, contro le zanzare, i piccoli e contro le volpi, quelle che sono riuscite a lasciare la Cina in tempo e che si trovano nell’Europa occidentale o negli Usa. Il presidente neo-maoista ha preso due piccioni con una fava perché è indubbio che esiste ancora molta corruzione nel partito, ma ciò gli ha consentito di sbarazzarsi di tutti i suoi avversari, potenziali o reali. Oggi non c’è più opposizione nel partito, c’è un pensiero unico, contro il quale tutti i dissidenti cercano in qualche modo di combattere.

Un altro aspetto che emerge molto chiaramente dalla Cina attuale è l’appropriazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale.

Ad esempio Danone, obbligato a fare una joint venture con il suo partner cinese Wahaha, ha insegnato ai cinesi il suo notevole know-how nella lavorazione del latte, a fare lo yogurt che non è nella cultura nutrizionale abituale cinese, a purificare l’acqua. L’azienda cinese raddoppia l’intera rete in Cina e quando Danone se ne accorge fa causa a Wahaha per plagio nei tribunali cinesi. Ma sarà Danone ad essere condannata. La Cina ha goduto di vantaggi comparativi asimmetrici.

Per quanto riguarda la dimensione militare è francamente inverosimile pensare che la Cina possa diventare il poliziotto del mondo. D’altra parte, il Medio Impero intende tornare al XVIII secolo, cioè essere sovrano dell’Asia dalla Siberia al Mar Cinese. Non vuole più che il Pacifico rimanga un lago americano. Proprio per questa ragione sia l’India sia l’Australia sono interessate a contenere la proiezione di potenza cinese e quindi a stringere legami sempre più stretti non soltanto con gli Stati Uniti ma anche con la Francia: non dva dimenticato infatti che la Francia è ancora una potenza geopolitica nel Pacifico grazie alla Nuova Caledonia. L’India ha acquistato i caccia francesi mentre l’Australia ha acquistato 11 sottomarini dalla Francia.

In conclusione, nonostante non vi sia l’imminenza di un conflitto tra Cina e Stati Uniti, esiste tuttavia il grande pericolo di un conflitto ed è per questa ragione che bisogna augurarsi che la Cina continui essere prospera e pacifica.