Il ritiro dai trattati sulla proliferazione delle armi e il quadro geopolitico

di Giuseppe Gagliano –

Firmato nel 1992 ed entrato in vigore nel 2002, il trattato internazionale Open Sky consente il sorvolo dei rispettivi territori e copre lo spazio dall’estremo ovest del Canada all’estremo oriente della Russia. L’obiettivo è controllare i movimenti militari e il rispetto delle singole misure di limitazione delle armi, promuovendo in tal modo un clima di fiducia tra le parti interessate.

Il trattato fa parte di una serie di accordi stabiliti alla fine della Guerra Fredda per fermare la corsa agli armamenti tra gli Stati Uniti e l’URSS con lo scopo di l’equilibrio delle forze e la sicurezza del continente europeo, dopo essere stato teatro di confronto tra le due superpotenze e le rispettive alleanze militari (Patto di Varsavia per l’URSS, NATO per gli Stati Uniti). Così il trattato INF, firmato nel 1987 tra Washington e Mosca a seguito della crisi sugli euromissili degli anni ’80, ha vietato il possesso, la produzione e la sperimentazione di missili terrestri da crociera e balistici con una portata di tra 500 e 5.500 km.

Nel 1990, il Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa stabilì il livello di armamenti e attrezzature convenzionali che potevano essere schierati dalle parti interessate nelle aree del trattato. In particolare avrebbe dato garanzie di sicurezza alla Russia dopo la fine del blocco comunista e lo scioglimento del Patto. Infine, nel 1991, è stato firmato il trattato Start sulla riduzione degli arsenali nucleari tra Stati Uniti e Russia. È stato sostituito nel 2010 dal trattato New Start.

Questo pacchetto giuridico, che mira a controllare le armi o anche il disarmo nel caso del New Start, viene gradualmente messo in discussione. Già nel 2002 gli Stati Uniti si sono ritirati dal trattato anti-missili balistici (ABM), firmato nel 1972 tra Washington e Mosca e volto a limitare il dispiegamento di sistemi missilistici antimissili. Questo ritiro ha poi permesso agli americani di sviluppare uno scudo antimissile sul loro territorio e tra alcuni dei loro alleati nel mondo, in particolare Giappone, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Romania e Polonia.

Il rilancio del progetto dello scudo antimissile, ufficialmente per contrastare la minaccia iraniana e nordcoreana, ha portato la Russia a dichiarare nel 2007 che il trattato INF non corrispondeva più pienamente ai suoi interessi. Allo stesso modo nel 2015 la Russia ha concluso la sua partecipazione al Trattato CFE. Nell’agosto 2019 gli Stati Uniti si sono ritirati dal trattato INF sostenendo che i russi non lo rispettavano. E il 21 maggio Trump ha annunciato il prossimo ritiro degli Stati Uniti dal Trattato Open Sky, dopo il preavviso di sei mesi previsto nel testo. Infine, c’è incertezza sul Trattato New Start, che scade a febbraio 2021 e il cui rinnovo da parte di Stati Uniti e Russia non è garantito.

Questi ritiri costituiscono un indebolimento della struttura di sicurezza dell’Europa, ma corrispondono a un’evoluzione della situazione geopolitica del continente. In effetti, dopo la fine della Guerra Fredda e del Patto di Varsavia, la NATO ha attuato una politica di proiezione di potenza espandendosi fino ai confini della Russia. Quest’ultima è infatti percepita come una minaccia dagli ex paesi del blocco orientale, in particolare dopo l’annessione della Crimea nel 2014 da parte di Mosca, con l’Ucraina che ha fatto appello alla protezione americana.

Da parte sua, di fronte a questa espansione della NATO, Mosca ha dovuto migliorare il proprio sistema di difesa e alla fine di dicembre 2019 ha svelato alcune informazioni sul suo scudo spaziale antimissile, soprannominato Koupol, che dovrebbe rilevare il lancio di missili balistici e determinarne la traiettoria. Inoltre, per penetrare nei sistemi difensivi avversari, la Russia ha sviluppato anche i suoi armamenti offensivi, in particolare missili ipersonici, armi con velocità superiori ai 6.000 km/h per essere non rilevabili e impossibili da intercettare.

Così dal 2006 l’esercito russo dispone del missile terra-superficie Iskander, con una portata che varia da 280 a 500 km e con una velocità che va da 7600 a 9300 km/h. Almeno otto di questi missili sono stati dispiegati su una infrastruttura militare permanente nell’enclave di Kaliningrad dal 2016, minacciando le infrastrutture della NATO in Europa. Allo stesso modo nel marzo 2018 la Russia ha lanciato con successo il suo primo missile ipersonico aria-superficie Kinjal, con una velocità di oltre 10.000 km/h, e alla fine di dicembre 2019 è stato messo in servizio il missile intercontinentale Avangard. Definito “un’arma assoluta” da Putin, questo nuovo missile avrebbe una capacità di volo di 33.000 km/h e sarebbe in grado di cambiare rotta e altitudine, rendendo impossibile l’intercettazione per i sistemi antimissili esistenti.

Questa nuova incombente corsa agli armamenti rappresenta una minaccia per la sicurezza dei paesi europei, che sta nuovamente diventando un campo di battaglia nella rivalità tra Washington e Mosca. Inoltre, lo sviluppo di armi ipersoniche aumenta il rischio di incomprensioni tra i paesi. L’incertezza che circonda il New Start Treaty e la rivelazione da parte del Washington Post il 22 maggio della possibilità che Trump riprenda i test nucleari (interrotti dal 1992), sono tutti segnali negativi inviati in tutto il mondo.Ad esempio, il 24 maggio, la Central News Agency nordcoreana ha riferito che le autorità della Corea del Nord stavano prendendo in considerazione misure per rafforzare il “deterrente nucleare” del Paese.

Gli Stati Uniti hanno il vantaggio di avere un ambiente di sicurezza stabile a differenza della Russia, che è vicina alla Cina e alla Corea del Nord, potenze nucleari, mentre confina con regioni segnate da rivalità geopolitiche con l’Asia centrale e il Caucaso. Inoltre, i trattati dai quali gli americani si stanno ritirando sono stati conclusi con la logica di un mondo bipolare. Tuttavia per quasi 15 anni è emerso un ordine multipolare, con nuove potenze militari come la Cina. Inoltre, il ritiro americano dai trattati deve essere inteso come il desiderio di Trump di poter rilanciare il suo Paese di fronte alla Cina, con la quale anche i rapporti si sono fortemente deteriorati dalla crisi del Covid-19.

Il 24 maggio, infatti, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha avvertito che Cina e Stati Uniti erano “sull’orlo di una nuova guerra fredda”. Pertanto, al fine di evitare una corsa agli armamenti che potrebbe provocare un abbraccio che nessuno sa dove porterebbe, è necessaria una nuova architettura di sicurezza, comprese tutte le potenze militari. Pertanto, dopo aver annunciato che avrebbe lasciato il Trattato Open Sky, Trump ha lasciato la porta aperta per una rinegoziazione del trattato con l’inclusione della Cina.