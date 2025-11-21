In Italia due nuovi gruppi di studenti palestinesi con borse di studio nell’ambito dei “corridoi universitari” da Gaza

Farnesina –

Nell’ambito dei “corridoi universitari” da Gaza arriva oggi in Italia un nuovo gruppo di 26 studenti palestinesi che beneficiano di borse di studio in atenei del nostro Paese, grazie al progetto IUPALS – Italian Universities for Palestinian Students. Un altro gruppo di studenti lascerà la Striscia alla volta dell’Italia all’inizio della prossima settimana.

Il primo gruppo è arrivato in Giordania nella tarda serata di mercoledì scorso, assistito dal Consolato Generale a Gerusalemme e dall’Ambasciata ad Amman, dopo l’uscita dal territorio israeliano. Nella capitale giordana, gli studenti hanno trovato ospitalità presso le strutture dell’Ospedale italiano, per poi poter ripartire questa mattina verso Roma con un volo commerciale.

Sono molte le Università che accoglieranno gli studenti palestinesi: si tratta degli Atenei di Bari, Brescia, Cagliari, Macerata, Molise, Napoli “Federico II” e Parthenope, Parma, Roma Tre, Venezia – IUAV. In totale, sono 41 le Università che aderiscono, tramite la Conferenza dei Rettori – CRUI, al progetto IUPALS.

Insieme agli studenti, arriveranno in Italia anche altre persone – 16 nel gruppo di oggi – che viaggiano per ricongiungersi con i propri familiari in Italia. Giungono, così, a circa 1.350 i palestinesi finora accolti nel nostro Paese.