Francia. Coronavirus: 10mila contagi in 24 ore

Notizie Geopolitiche –

Sono quasi 29 milioni i casi accertati di contagio da Covid-19 nel mondo, mentre i morti sono 924mila. L’epidemia non sembra arrestarsi, ed anche il premier austriaco Sebastian Kurz ha riferito che il paese si trova nel pieno di una seconda ondata,

Continuano ad essere allarmanti i numeri negli Usa, dove la Johns Hopkins University ha riportato di 6,49 milioni casi positivi accertati e 194mila decessi, ed anche in India il forte incremento delle ultime settimane (94mila positivi in un giorno) ha portato a 4,75 milioni di casi e a 79mila decessi. In Brasile i contagi riconosciuti sono 4,31 milioni (131mila morti), mentre in Russia sono 1,05 milioni (quasi 19mila i morti).

Preoccupa la situazione in Francia, paese che fino ad oggi ha riportato 374mila casi e 31mila decessi: lì si sono avuti nelle sole 24 ore 10.561 nuovi casi di contagio accertati, ed il primo ministro Jean Castex ha promesso nuove misure per accelerare i test e disposto restrizioni nelle zone più colpite.

Intanto è giunta notizia che l’AstraZeneca ha ripreso la sperimentazione del vaccino anti-Covid dopo che nei giorni scorsi era stata sospesa a causa degli effetti collaterali riportati da uno dei 50mila volontari, nella fattispecie una mielite trasversa.

L’AstraZeneca opera con l’università di Oxford e con la Irbm di Pomezia.