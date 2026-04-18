India, Iran e yuan: il petrolio che ridisegna gli equilibri asiatici

di Giuseppe Gagliano –

Certe notizie valgono più di un vertice internazionale, perché in poche righe raccontano il rovesciamento silenzioso dell’ordine mondiale. Le raffinerie indiane che regolano acquisti di petrolio iraniano in yuan cinesi, attraverso la filiale di Shanghai di una banca indiana, non stanno soltanto chiudendo una transazione commerciale. Stanno mostrando che il sistema energetico globale, sotto la pressione della guerra e delle sanzioni, si sta adattando a una realtà nuova: il dollaro non sparisce, ma non è più l’unico corridoio possibile; le sanzioni americane restano centrali, ma vengono piegate alle necessità del mercato; e l’Asia, sempre più, costruisce i propri circuiti di scambio dentro una logica autonoma e multipolare.

Il primo dato da capire è questo: l’India non importava petrolio iraniano da sette anni. Reuters riferisce che Indian Oil Corp ha acquistato 2 milioni di barili, per un valore di circa 200 milioni di dollari, mentre altre spedizioni sono state autorizzate per Reliance, dopo che Washington ha concesso una deroga temporanea alle sanzioni per petrolio iraniano già in mare. I pagamenti vengono instradati in yuan tramite ICICI Bank e la sua filiale di Shanghai verso conti dei venditori denominati nella valuta cinese. Non è un dettaglio tecnico: è il cuore politico della vicenda.

A prima vista sembrerebbe una contraddizione. Gli Stati Uniti colpiscono l’Iran, ne sanzionano il settore petrolifero, sostengono una linea di pressione regionale, e poi aprono una finestra per permettere la vendita del greggio iraniano. In realtà non c’è contraddizione, ma gerarchia degli interessi. Reuters ha spiegato che la deroga è stata concessa per contenere i prezzi energetici, saliti a causa della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, e che l’esenzione riguarda il petrolio iraniano già caricato in mare, con scadenza il 19 aprile. Il messaggio è semplice: quando il mercato del greggio rischia di entrare in tensione, anche il petrolio dell’avversario torna utile.

Questa è la lezione più importante. Le sanzioni non sono mai assolute. Sono leve politiche flessibili, che Washington stringe o allenta in base al rapporto tra pressione geopolitica e convenienza economica. Se il Golfo Persico vacilla, se Hormuz diventa incerto, se i flussi energetici mediorientali non bastano più a rassicurare i mercati, allora gli Stati Uniti preferiscono accettare per un breve periodo il ritorno del greggio iraniano, piuttosto che rischiare un’esplosione dei prezzi che colpirebbe alleati, consumatori e consenso interno.

Nuova Delhi, dal canto suo, si muove con il pragmatismo di una potenza in ascesa che non vuole farsi imprigionare dalle categorie della fedeltà ideologica. L’India resta partner degli Stati Uniti in chiave anticinese nell’Indo-Pacifico, ma allo stesso tempo continua a comprare energia dove conviene, dalla Russia come dall’Iran, adattando i meccanismi di pagamento alle condizioni del momento. Reuters nota che l’India è già un importante acquirente di greggio russo pagato in yuan; ora lo stesso schema viene esteso al petrolio iraniano. Non siamo davanti a una rottura con Washington, ma a una dimostrazione di sovranità funzionale: l’India coopera con gli Stati Uniti quando serve, ma non rinuncia a difendere i propri interessi energetici.

Sul piano economico la logica è evidente. L’India è il terzo importatore mondiale di petrolio e ha bisogno di garantirsi forniture abbondanti, diversificate e a prezzo competitivo. In una fase in cui la volatilità del Medio Oriente minaccia di alzare i costi e ridurre i margini delle raffinerie, il ritorno del greggio iraniano rappresenta un’opportunità commerciale. Ma la vera novità non è solo l’acquisto: è il fatto che questo acquisto venga saldato in yuan, cioè fuori dal circuito tradizionale del dollaro.

È qui che la vicenda assume un valore geoeconomico ancora più forte. La Cina non compare formalmente come protagonista politico dell’operazione, ma è presente nel punto essenziale: la moneta. Se il greggio iraniano venduto all’India viene pagato in yuan tramite Shanghai, allora Pechino ottiene un risultato strategico di lungo periodo senza dover alzare la voce. Lo yuan si consolida come valuta di compensazione energetica asiatica, proprio in quei segmenti del mercato dove le sanzioni occidentali rendono più difficile l’uso del dollaro.

Non è ancora una sostituzione del sistema monetario internazionale, ma è una lenta erosione. Ogni transazione di questo tipo rafforza l’idea che, in Asia, esista ormai un’infrastruttura finanziaria alternativa capace di tenere insieme acquirenti, banche, intermediari e venditori fuori dalla piena supervisione occidentale. E siccome l’energia è la merce più sensibile di tutte, è proprio da qui che passano le trasformazioni più profonde.

Per l’Iran la notizia è doppiamente importante. Da un lato significa rientrare, sia pure temporaneamente, in un grande mercato come quello indiano, perduto nel 2019 sotto la pressione americana. Dall’altro dimostra che Teheran continua a poter vendere il proprio petrolio nonostante anni di embargo, purché accetti canali opachi, valute alternative e meccanismi di compensazione indiretti. Non è la fine dell’isolamento, ma è la prova che quell’isolamento non è mai stato totale.

Tuttavia il successo iraniano resta limitato. La deroga americana è breve, scade il 19 aprile, e Reuters segnala che Reliance ha respinto alcune altre spedizioni per problemi di conformità. Inoltre IOC non prevede ulteriori acquisti. Dunque non siamo ancora davanti a una normalizzazione stabile del commercio petrolifero tra India e Iran, ma a una finestra tattica aperta dalla crisi del mercato.

Il significato finale è questo: il sistema internazionale entra sempre più in una fase in cui le alleanze politiche non coincidono più automaticamente con i circuiti economici e monetari. L’India può collaborare con gli Stati Uniti sul piano strategico e usare lo yuan per comprare petrolio iraniano. Washington può colpire Teheran e allo stesso tempo autorizzare temporaneamente la vendita del suo greggio per calmare il mercato. La Cina può non apparire in prima linea, ma incassare il vantaggio di vedere la propria valuta usata come strumento di regolazione energetica. L’Iran può restare sanzionato e tuttavia tornare a vendere.

È il mondo della guerra economica contemporanea: meno ideologico di quanto si dica, più opportunista di quanto si ammetta, e soprattutto governato da una realtà elementare che ogni crisi conferma. Si possono sanzionare gli Stati, ma non si può sospendere il bisogno di energia. E quando il petrolio torna a mancare, anche i principi più rigidi vengono piegati dalla necessità.