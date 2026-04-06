Indonesia. Rohingya: il presidente del Myanmar Min Aung Hlaing denunciato per genocidio

di Giuseppe Gagliano –

Giacarta rompe il silenzio sull’impunità del Myanmar e porta il caso Rohingya su un nuovo terreno giudiziario e politico. Una denuncia penale per genocidio contro il presidente Min Aung Hlaing segna una svolta nella regione, incrinando il principio secondo cui i vertici militari birmani restano intoccabili oltre i confini nazionali.

L’iniziativa indonesiana ha un peso che supera il piano legale. È un messaggio diretto alla giunta di Naypyidaw e all’intera Asia sudorientale, finora incapace di incidere sulla crisi birmana. Il ruolo dell’Indonesia, principale Paese musulmano e destinazione dei profughi Rohingya, rafforza l’impatto morale e diplomatico dell’azione.

Al centro resta il 2017, anno mai chiuso per la comunità internazionale. L’offensiva militare che spinse centinaia di migliaia di Rohingya verso il Bangladesh continua a produrre effetti politici e giudiziari. Le accuse di massacri, stupri e distruzioni sistematiche si sono trasformate in un contenzioso globale che torna ora a colpire il vertice dello Stato birmano.

La giunta ha sempre respinto le accuse di genocidio, ma l’ondata di rifugiati e la mobilitazione internazionale hanno trasformato la crisi in una questione geopolitica. Non è più un affare interno, ma un problema regionale che coinvolge sicurezza, migrazioni e stabilità.

Giacarta prova ora a utilizzare il proprio codice penale richiamando il principio della giurisdizione universale, secondo cui i crimini più gravi possono essere perseguiti anche fuori dal luogo in cui sono stati commessi. Un passaggio che introduce in Asia uno strumento finora usato soprattutto da tribunali internazionali e Paesi occidentali.

Le conseguenze per il Myanmar potrebbero essere rilevanti. Il Paese, già isolato e segnato dalla guerra civile, rischia un ulteriore deterioramento delle relazioni internazionali. La figura di Min Aung Hlaing, ora presidente, diventa più esposta: il tentativo di istituzionalizzare il potere lo rende anche più vulnerabile sul piano diplomatico e giudiziario.

Sul fronte interno, la sua elezione non rafforza il regime ma ne evidenzia la fragilità. Dopo il colpo di Stato del 2021, il conflitto ha eroso risorse, consenso e controllo. La veste presidenziale serve a legittimare un potere che resta fondato sulla forza, ma rischia di amplificarne le contraddizioni.

Anche l’economia paga il prezzo della crisi. Il Myanmar appare sempre più isolato, con investimenti in calo, infrastrutture sotto pressione e crescente dipendenza da pochi partner esterni. Ogni nuova iniziativa legale aumenta i rischi per chi intrattiene rapporti con Naypyidaw.

La denuncia indonesiana non cambierà subito gli equilibri, ma apre una crepa significativa. Il caso Rohingya torna al centro dell’attenzione regionale e mette in discussione la sostenibilità dell’impunità. Per il Myanmar, il passato non è chiuso: è una pressione costante che può indebolire ulteriormente un sistema già in crisi.