Intelligenza artificiale e produttività globale: la nuova leva del debito e del potere

di Marco Mizzau * –

Per oltre due secoli la crescita economica ha seguito una grammatica relativamente stabile. La produzione era funzione di energia, capitale fisico e lavoro umano. L’innovazione ne accelerava il ritmo, ma non ne riscriveva la struttura. La rivoluzione industriale moltiplicò la forza muscolare. L’elettrificazione aumentò l’efficienza. L’informatica ottimizzò processi e comunicazioni. Ma il vincolo biologico dell’intelligenza rimase intatto: la capacità cognitiva restava limitata dal numero di cervelli umani disponibili.

L’Intelligenza Artificiale segna una discontinuità.

Non è una semplice innovazione incrementale. È un fattore produttivo general-purpose capace di apprendere, adattarsi e auto- migliorarsi. Per la prima volta, la capacità cognitiva diventa scalabile. L’intelligenza non è più un attributo esclusivamente umano, ma un’infrastruttura replicabile.

Il dibattito pubblico oscilla tra entusiasmo e allarmismo. La questione non è se l’AI sostituirà lavoratori o genererà crescita. La questione è come cambia la funzione di produzione globale quando l’intelligenza diventa un capitale operativo.

La funzione classica della crescita economica era sintetizzabile come: Produzione = f (Capitale fisico, Lavoro, Tecnologia). E la tecnologia agiva come moltiplicatore esterno. Nell’era dell’AI, la tecnologia entra direttamente nello stock produttivo. Si configura una nuova componente: il capitale cognitivo.

Il capitale cognitivo comprende modelli fondamentali, infrastrutture di calcolo, dataset proprietari, architetture di orchestrazione uomo-macchina e capacità di integrazione verticale tra hardware, software ed energia. Non è un semplice input tecnico: è un’infrastruttura che amplifica ogni altra risorsa.

Questo nuovo fattore possiede tre proprietà storicamente inedite in combinazione. Primo, scalabilità quasi illimitata. Un modello addestrato può essere replicato globalmente a costi marginali ridotti. Secondo, apprendimento cumulativo. Ogni iterazione migliora il sistema e aumenta la produttività potenziale futura. Terzo, costo marginale decrescente. Una volta sostenuto l’investimento iniziale in calcolo e infrastruttura, il costo di utilizzo tende a comprimersi.

La conseguenza macroeconomica è radicale: la produttività non è più proporzionale al numero di lavoratori qualificati disponibili, ma alla capacità di calcolo, all’accesso ai dati ed alla potenza energetica. Qui si rompe il legame storico tra crescita e demografia.

La crescita tende così a dipendere meno dalla dinamica demografica e più dalla densità tecnologica di un’economia. Le nazioni con accesso a semiconduttori avanzati, energia abbondante e data center scalabili possono espandere la produttività anche in presenza di stagnazione demografica. Al contrario, economie con popolazioni numerose ma prive di infrastruttura computazionale rischiano di non tradurre il potenziale umano in crescita reale.

Questo mutamento altera tre equilibri storici.

Primo, la divergenza tra Paesi può ampliarsi in funzione della capacità computazionale, non della popolazione. Secondo, la distribuzione del reddito può spostarsi verso chi controlla capitale cognitivo e infrastrutture energetiche. Terzo, la sostenibilità del debito pubblico può dipendere più dall’innovazione tecnologica che dall’espansione demografica.

Negli ultimi vent’anni le economie avanzate hanno vissuto una stagnazione della produttività totale dei fattori. Le cause non risiedevano in assenza di innovazione, ma in ritardi di diffusione, frizioni organizzative e limiti decisionali.

L’AI interviene esattamente su questi colli di bottiglia. Non automatizza solo compiti manuali o ripetitivi, ma funzioni cognitive complesse: analisi, programmazione, scrittura tecnica, ricerca scientifica e progettazione ingegneristica. Il tempo cognitivo viene compresso. Le organizzazioni riducono costi di coordinamento ed il ciclo di innovazione – ipotesi, simulazione, test, validazione – si accorcia drasticamente.

La ricerca farmaceutica, la scoperta di nuovi materiali, l’ottimizzazione logistica e la modellizzazione finanziaria vengono accelerate simultaneamente. Questo produce un effetto di secondo ordine: la velocità stessa dell’innovazione aumenta. Se tale accelerazione si diffonde sistemicamente, la crescita può assumere una dinamica non lineare. Non si tratta di un aumento marginale dell’efficienza, ma di una trasformazione del ritmo economico.

Non è inevitabile. Ma è strutturalmente possibile. E questa trasformazione avviene in un contesto di fragilità sistemica.

Il debito globale ha superato il 300% del PIL mondiale, segnalando una fase avanzata del ciclo finanziario. Le economie avanzate hanno sostenuto la crescita degli ultimi quindici anni attraverso espansione monetaria, tassi reali compressi e crescente leva finanziaria, rinviando aggiustamenti strutturali. Questo processo ha alimentato una progressiva fragilità sistemica: aumento delle disuguaglianze interne, polarizzazione politica e dipendenza dalla liquidità.

Parallelamente, la frammentazione geopolitica si intensifica. La competizione strategica tra Stati Uniti e Cina non si gioca più soltanto sul piano commerciale, ma sulla leadership tecnologica, sul controllo delle supply chain dei semiconduttori avanzati e sull’accesso a infrastrutture energetiche scalabili. In questo contesto, la tecnologia non è più neutrale: diventa variabile decisiva nella sostenibilità del debito, nella stabilità monetaria e nella gerarchia del potere globale.

Nei grandi cicli storici, le transizioni di potere si accompagnano a innovazioni trasformative. L’AI emerge come tecnologia in grado di ridefinire la gerarchia globale. Non è soltanto uno strumento di produttività. È infrastruttura di potere. Chi controlla semiconduttori avanzati, capacità computazionale, data center e energia scalabile non controlla un settore, ma l’architettura della crescita futura.

La competizione tecnologica diventa implicitamente monetaria. Nel XX secolo la valuta dominante era sostenuta da forza economica, profondità finanziaria e stabilità istituzionale. Nel XXI secolo la leadership sarà sostenuta da capacità computazionale, integrazione verticale e coordinamento pubblico-privato. Il capitale cognitivo diventa un fattore strategico nazionale.

L’AI potrebbe generare una dinamica virtuosa. Se l’aumento della produttività reale supera il costo del capitale e dell’energia necessari a sostenerla, il peso relativo del debito può ridursi. Una crescita reale più robusta allevierebbe tensioni fiscali e monetarie.

Ma esiste anche uno scenario opposto.

Quando la velocità tecnologica supera la capacità istituzionale di governance, l’instabilità si amplifica. Polarizzazione occupazionale, concentrazione della ricchezza, erosione della fiducia sociale e shock regolatori improvvisi. La leva non è più solo finanziaria. È cognitiva. Quando decisioni, mercati e opinione pubblica sono influenzati da sistemi algoritmici ad alta scala, la leva sistemica non è più solo finanziaria ma informazionale.

Un sistema altamente leveraggiato cognitivamente può generare dinamiche non lineari. La diffusione accelerata di informazioni, la manipolazione digitale e la compressione dei tempi decisionali possono destabilizzare equilibri politici già fragili. L’AI può essere quindi acceleratore di stabilizzazione o di frattura.

Essere sovrani nell’era dell’AI non significa soltanto sviluppare modelli avanzati. Significa controllare le supply chain dei semiconduttori, disporre di infrastrutture energetiche adeguate, integrare data center ad alta efficienza e formare capitale umano specializzato.

La capacità computazionale assume un ruolo analogo alle riserve valutarie del passato. Non è un accessorio tecnologico, ma un asset strategico.

Gli Stati che integrano politica industriale, politica energetica e ricerca avanzata potranno catturare rendimenti di lungo periodo. Gli altri rischiano dipendenza strutturale.

Dal punto di vista degli investitori istituzionali, l’AI ridisegna la mappa dei rendimenti. Gli asset legati al capitale cognitivo – semiconduttori, infrastrutture energetiche, data center, supply chain critiche – diventano nodi centrali.

Nel breve periodo prevalgono euforia e sopravvalutazione. Nel medio periodo emergono consolidamento e selezione. Nel lungo periodo, se la produttività totale dei fattori accelera realmente, si consolida una fase di espansione strutturale degli utili. Ma la volatilità sistemica aumenta. La concentrazione del capitale in pochi nodi infrastrutturali amplifica il rischio di shock.

L’Intelligenza Artificiale non è un ciclo tecnologico isolato. È un acceleratore inserito in un sistema economico altamente indebitato e geopoliticamente frammentato. Può inaugurare un nuovo productivity boom capace di ridurre il peso relativo del debito e ridefinire la gerarchia globale del potere. Oppure può amplificare polarizzazione e instabilità.

Come in ogni grande ciclo storico, l’innovazione è la variabile visibile. La gestione della leva è quella decisiva. Nel XXI secolo, la leva si chiama intelligenza e chi controlla la leva controlla il ciclo.

* Marco Mizzau, già Amministratore Delegato e dirigente d’azienda italiano, è analista strategico con focus su geopolitica economica, intelligenza artificiale e dinamiche di potere globale. La sua attività di analisi si concentra sull’impatto delle tecnologie avanzate e dei modelli decisionali sulla competitività degli Stati, delle imprese e delle istituzioni, con particolare attenzione ai casi di Stati Uniti, Cina, Russia, Israele ed Europa. Scrive regolarmente su temi di sovranità tecnologica e competizione geopolitica. Consulente di fondi di investimento americani.