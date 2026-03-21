Iran. Caos Trump: sospese le sanzioni sul petrolio iraniano

di Enrico Oliari –

Per la prima volta nella storia contemporanea, gli Stati Uniti hanno deciso di revocare, seppur temporaneamente, alcune sanzioni economiche nei confronti di un Paese con cui sono direttamente coinvolti in un conflitto. Il Dipartimento del Tesoro americano ha infatti autorizzato un allentamento delle restrizioni sul petrolio iraniano per un periodo iniziale di un mese, in una decisione che segna una svolta significativa nelle dinamiche geopolitiche ed energetiche globali.

Secondo il segretario al Tesoro, Scott Bessen, questa misura consentirà l’immissione sul mercato internazionale di circa 140 milioni di barili di petrolio. L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare l’attuale carenza di offerta e contenere l’aumento dei prezzi energetici, cresciuti sensibilmente nelle ultime settimane.

La decisione arriva in un momento di forte escalation. Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran è entrato nella sua quarta settimana, mentre Teheran ha intensificato le pressioni sul traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi commerciali per il petrolio mondiale. Le restrizioni alla navigazione hanno contribuito a destabilizzare i mercati, alimentando timori di una crisi energetica su larga scala.

Prima dell’inizio delle ostilità, la Cina rappresentava il principale acquirente di petrolio iraniano, mantenendo attivi flussi commerciali nonostante le sanzioni. Inoltre, appena una settimana fa, Washington aveva già introdotto un analogo allentamento temporaneo delle restrizioni sul petrolio russo, segnalando una linea sempre più flessibile nella gestione delle risorse energetiche globali.

Al di là degli aspetti economici, la scelta americana solleva interrogativi più profondi sul piano politico e strategico. L’amministrazione guidata da Donald Trump sembra adottare un approccio fortemente pragmatico, in cui le priorità immediate, come il contenimento dei prezzi del carburante e la stabilità interna in vista delle elezioni di metà mandato, prevalgono su considerazioni ideologiche o diplomatiche di lungo periodo.

Secondo questa lettura, le tradizionali “regole” della politica internazionale, comprese sanzioni e principi diplomatici, vengono subordinate a un unico criterio: l’efficienza. Ciò che conta non è la coerenza con una linea politica predefinita, ma la capacità di ottenere risultati concreti nel breve termine.

Questa decisione potrebbe rappresentare un punto di svolta nella politica estera americana. L’idea di mantenere rigide sanzioni contro un avversario in tempo di guerra viene temporaneamente accantonata in favore di una strategia più fluida, adattabile alle esigenze del momento.

Resta da vedere se si tratti di una misura isolata, dettata dall’urgenza, o dell’inizio di un nuovo approccio nelle relazioni internazionali, in cui economia ed efficienza diventano i veri arbitri delle decisioni politiche. Nel frattempo, i mercati osservano: il prezzo del petrolio e gli equilibri geopolitici globali potrebbero dipendere sempre più da scelte che, fino a poco tempo fa, sarebbero state considerate impensabili.