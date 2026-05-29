Iran. Hormuz e nucleare, tregua fragile con gli Stati Uniti

di Giuseppe Gagliano –

Washington e Teheran avrebbero raggiunto un’intesa preliminare per prorogare di sessanta giorni il cessate-il-fuoco e avviare nuovi colloqui sul programma nucleare iraniano. L’accordo non è ancora stato formalmente approvato né dal governo iraniano né dal presidente Donald Trump, ma rappresenta il primo tentativo concreto di ridurre una crisi che negli ultimi mesi ha minacciato la sicurezza energetica mondiale.

Al centro del negoziato c’è lo Stretto di Hormuz, passaggio strategico attraverso il quale transita circa un quinto del petrolio e del gas commercializzati nel mondo. Secondo le indiscrezioni, l’Iran si impegnerebbe a rimuovere le mine e a rinunciare ai pedaggi imposti alle navi, mentre gli Stati Uniti allenterebbero progressivamente il blocco navale e alcune restrizioni sulle esportazioni petrolifere iraniane.

La crisi ha dimostrato come Teheran continui a utilizzare Hormuz come leva geopolitica, colpendo indirettamente i mercati energetici globali e la sicurezza degli approvvigionamenti internazionali. Pur mantenendo una netta superiorità militare, Washington ha dovuto confrontarsi con una strategia iraniana basata su mine, droni, missili e controllo del traffico marittimo, strumenti capaci di generare effetti strategici ben oltre il Golfo Persico.

Resta però aperto il dossier più delicato: il programma nucleare iraniano. Le consistenti riserve di uranio arricchito accumulato da Teheran continuano a preoccupare Stati Uniti, Israele e Paesi del Golfo. Washington chiede garanzie verificabili, mentre l’Iran considera il nucleare una componente essenziale della propria sicurezza e della propria capacità negoziale.

Sul piano economico, un accordo contribuirebbe a ridurre la pressione sui mercati energetici, favorendo una diminuzione dei prezzi del petrolio e consentendo all’Iran di aumentare le esportazioni. Tuttavia, qualsiasi alleggerimento delle sanzioni rischia di provocare forti resistenze politiche negli Stati Uniti e in Israele.

Per Washington la sfida consiste nel conciliare deterrenza militare e apertura diplomatica, evitando una guerra regionale che coinvolgerebbe direttamente le monarchie del Golfo e potrebbe avere conseguenze globali. Anche Teheran ha interesse a evitare un conflitto prolungato che aggraverebbe ulteriormente la situazione economica interna.

Israele guarda con diffidenza ai negoziati, temendo che un compromesso possa consentire all’Iran di mantenere capacità nucleari significative e di rafforzare la propria posizione regionale grazie al ritorno delle entrate petrolifere.

I prossimi sessanta giorni saranno determinanti per verificare la tenuta della tregua. La rimozione delle mine, la ripresa del traffico marittimo, l’eventuale allentamento delle sanzioni e i progressi sul nucleare costituiranno i principali indicatori del successo o del fallimento dei colloqui.

Per il momento la pace resta lontana, ma anche una guerra aperta appare troppo costosa per tutti gli attori coinvolti. Tra questi due estremi prende forma una tregua armata che continua a essere sorvegliata da droni, flotte militari, mercati energetici e dossier nucleari.