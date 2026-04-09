Iran. Hormuz, la leva che cambia gli equilibri globali

di Giuseppe Gagliano –

La tregua tra Stati Uniti e Iran non segna una vittoria netta di Washington, ma mette in luce la capacità di Teheran di condizionare il sistema energetico mondiale. Il cessate il fuoco è stato possibile solo con la riapertura dello Stretto di Hormuz, confermando che il nodo centrale del confronto non è la superiorità militare americana, bensì il controllo di un passaggio strategico da cui dipendono mercati e approvvigionamenti globali.

Per settimane l’Iran ha dimostrato di poter trasformare Hormuz in uno strumento di pressione politica. Da quel tratto di mare transita una quota decisiva di petrolio, gas e fertilizzanti: chi ne influenza la sicurezza incide direttamente sulla stabilità economica internazionale. La tregua certifica quindi che Teheran, pur sotto pressione militare, ha mantenuto una leva determinante, utilizzando la minaccia di interrompere i flussi energetici come arma geoeconomica.

L’andamento dei mercati dopo l’annuncio della tregua conferma questa fragilità. Il calo dei prezzi non indica una crisi risolta, ma evidenzia quanto l’equilibrio resti appeso alle decisioni iraniane. In Asia crescono le preoccupazioni dei Paesi più dipendenti dalle importazioni, in Europa il costo dell’energia torna a pesare, mentre negli Stati Uniti emergono segnali di vulnerabilità nonostante una maggiore autonomia energetica.

Teheran ha inoltre beneficiato economicamente della crisi. La riduzione dell’offerta globale ha permesso al petrolio iraniano, normalmente venduto a sconto, di essere collocato a prezzi più alti, in alcuni casi superiori ai benchmark internazionali. Una dinamica che ribalta la logica delle sanzioni e spinge anche l’Occidente a riconsiderarne temporaneamente la rigidità pur di stabilizzare i mercati.

L’ipotesi di trasformare il controllo dello stretto in un meccanismo strutturale, fino a immaginare forme di accesso regolato o a pagamento, segnala un possibile salto di qualità. Non più solo minaccia, ma gestione continuativa di una delle principali arterie del commercio globale, con implicazioni politiche ed economiche di lungo periodo.

La tregua appare così come una pausa più che una soluzione. Gli Stati Uniti guadagnano tempo per riorganizzarsi e cercare sbocchi diplomatici, mentre l’Iran consolida il vantaggio acquisito e misura i risultati ottenuti. Nessuna delle due parti considera il cessate il fuoco un punto di arrivo.

Il conflitto rivela una trasformazione più ampia: il potere non si esercita soltanto sul piano militare, ma attraverso il controllo dei flussi e dei passaggi strategici. In questo scenario, Hormuz emerge come il vero centro della crisi e la leva con cui Teheran continua a influenzare non solo il confronto geopolitico, ma l’intera economia globale.