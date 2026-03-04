Iran. Il Golfo sotto attacco: la guerra di saturazione che mette a nudo la sicurezza regionale

di Giuseppe Gagliano –

Gli attacchi iraniani contro aeroporti, basi militari, raffinerie e infrastrutture civili delle monarchie del Golfo stanno producendo un effetto che va oltre i danni immediati. La campagna militare di Teheran sta rivelando la fragilità dell’intero sistema di sicurezza regionale, mostrando quanto sia complesso difendere uno spazio vasto e strategico di fronte a un’offensiva simultanea e prolungata.

Sulla carta, i Paesi del Golfo dispongono di una delle reti di difesa aerea più dense e avanzate al mondo. Il sistema è costruito attorno a tecnologie statunitensi di alto livello come THAAD e Patriot, integrate da NASAMS e, più recentemente, dal sistema sudcoreano Cheongung-II. Tuttavia, la guerra reale non si misura sulle capacità teoriche dei sistemi, ma sulla loro resistenza a una pressione costante. Ed è proprio sotto questo tipo di stress che emergono le vulnerabilità.

Le difese della regione, infatti, non sono progettate per coprire l’intero territorio nazionale, ma per proteggere punti strategici come capitali, porti, aeroporti, raffinerie e grandi centri economici. Quando però l’avversario moltiplica i vettori d’attacco e colpisce contemporaneamente obiettivi in più Paesi, l’intero sistema entra in tensione. Le scorte di intercettori devono essere redistribuite, le priorità cambiano rapidamente e la difesa si trasforma in una gestione continua dell’emergenza.

La strategia iraniana si fonda proprio su questa logica. Più che puntare a distruzioni spettacolari, Teheran mira a saturare e logorare il sistema difensivo avversario. Anche se parte del suo arsenale a lungo raggio è stato già utilizzato nei confronti con Israele, l’Iran mantiene una consistente disponibilità di missili a corto e medio raggio, particolarmente efficaci contro gli Stati del Golfo. A questo si aggiunge l’uso massiccio dei droni, meno costosi e più numerosi, capaci di mettere sotto pressione radar e difese antimissile.

Si crea così una classica asimmetria dei costi: ogni missile o drone d’attacco costa molto meno dell’intercettore necessario per abbatterlo. Se il conflitto dovesse prolungarsi, la questione centrale non sarebbe più quanti vettori iraniani possano essere fermati nell’immediato, ma per quanto tempo gli Stati del Golfo possano sostenere economicamente questo ritmo di difesa.

A rendere ancora più complesso il quadro è la dipendenza strutturale dall’architettura militare statunitense. Sebbene le monarchie del Golfo gestiscano formalmente i propri sistemi, l’efficacia operativa resta legata all’intelligence, ai radar e alle capacità di allerta precoce americane. In sostanza, la sovranità militare è solo parziale: le piattaforme sono nazionali, ma la capacità di individuare e coordinare la risposta resta fortemente integrata con Washington.

Episodi recenti lo dimostrano. Le intercettazioni riuscite in Qatar sono state rese possibili anche grazie alla copertura della base statunitense di al-Udeid, mentre il caso di fuoco amico in Kuwait, con l’abbattimento accidentale di tre F-15E americani, evidenzia quanto il margine d’errore si riduca drasticamente quando i tempi decisionali si comprimono sotto la pressione di attacchi multipli.

L’obiettivo iraniano, tuttavia, non è solo militare. La strategia di Teheran ha una dimensione apertamente geoeconomica. Colpire il Golfo significa intervenire sul cuore energetico del pianeta, aumentare il premio di rischio per il traffico commerciale e destabilizzare le rotte marittime globali. La tensione nello Stretto di Hormuz e l’impennata dei prezzi del petrolio dimostrano quanto questa leva sia efficace nel moltiplicare l’impatto della crisi.

Non a caso gli Stati Uniti hanno reagito offrendo garanzie assicurative al traffico marittimo e valutando scorte militari per le navi commerciali. Il messaggio è chiaro: la partita non riguarda soltanto la difesa antimissile, ma anche la sicurezza delle catene logistiche e dei flussi energetici globali. Se il Golfo smettesse di essere percepito come un corridoio sicuro, le conseguenze si propagherebbero ben oltre la regione.

La crisi lascerà inevitabilmente un segno nelle strategie delle monarchie del Golfo. Non si tratta di una rottura con Washington, ma di una presa di coscienza sui limiti della dipendenza strategica. Nei prossimi anni è probabile che i Paesi della regione intensifichino gli sforzi per diversificare fornitori, rafforzare la produzione militare nazionale e ampliare l’autonomia industriale. L’acquisto di sistemi sudcoreani accanto a quelli statunitensi rappresenta già un primo segnale di questa tendenza.

Sul piano geopolitico, la mossa iraniana potrebbe persino produrre un effetto opposto a quello sperato. Più che dividere il fronte arabo, gli attacchi rischiano di compattarlo. La condanna del Consiglio di Cooperazione del Golfo e il richiamo al diritto di autodifesa indicano la possibilità di una risposta regionale più coordinata.

La guerra in corso sta quindi offrendo una lezione strategica molto chiara. Il Golfo dispone di tecnologie avanzate e sistemi sofisticati, ma non possiede ancora una vera architettura di sicurezza autonoma. Finché la minaccia resta episodica, il modello funziona. Quando però gli attacchi diventano sistematici, prolungati e multilivello, emergono dipendenze, lacune operative e costi strategici che nessuna tecnologia, da sola, può colmare.