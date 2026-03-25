Iran. Il mondo scopre il nuovo disordine globale

di Giuseppe Gagliano –

La guerra contro l’Iran segna una svolta negli equilibri internazionali e mette a nudo, con chiarezza inedita, la fragilità del sistema globale. Non è più soltanto un conflitto regionale, ma una crisi che coinvolge direttamente Russia, Cina, Europa e l’intero assetto delle alleanze occidentali, incrinando l’idea stessa di un ordine multipolare stabile.

Il conflitto evidenzia anche un cambiamento nel comportamento degli Stati Uniti, che mostrano apertamente di considerare il diritto internazionale subordinato agli interessi strategici. Non è tanto la violazione delle regole a sorprendere, quanto la sua esplicita rivendicazione. Un approccio che ha generato sconcerto, soprattutto a Mosca, per modalità e intensità.

La Russia appare incerta e prudente, incapace di tradurre il proprio peso geopolitico in un’azione concreta. La scelta di mantenere aperti tutti i canali diplomatici, evitando rotture con Washington e gli attori regionali, finisce per indebolirne la posizione. In una crisi di tale portata, la cautela rischia di trasformarsi in irrilevanza, mentre nel dibattito interno emergono critiche alla strategia lenta adottata anche in Ucraina.

L’Iran, al contrario, sorprende per la sua capacità di resistenza. Nonostante la pressione militare, Teheran mantiene operatività e coordinamento, dimostrando che la superiorità tecnologica degli avversari non garantisce il collasso. Inoltre, il Paese conserva una leva decisiva sul piano economico, potendo mettere a rischio l’intero sistema energetico del Golfo e quindi influenzare direttamente l’economia globale.

La crisi ridimensiona anche il ruolo delle strutture multipolari. I Brics e l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai non riescono a offrire risposte concrete, mostrando limiti politici e strategici. L’assenza di strumenti comuni efficaci evidenzia una debolezza strutturale che la guerra ha reso evidente.

Ancora più evidente è la cautela della Cina, che evita il confronto diretto con gli Stati Uniti ma paga un prezzo in termini di credibilità. La scelta di non esporsi, pur coerente con una strategia di lungo periodo, indebolisce l’immagine di Pechino come possibile guida di un ordine alternativo.

L’Europa emerge come l’attore più vulnerabile. Dopo aver rinunciato alle forniture energetiche russe, si trova esposta a nuovi rischi legati alla crisi mediorientale, con conseguenze su prezzi, industria e stabilità sociale. Le scelte politiche recenti accentuano la dipendenza strategica e mettono in discussione la capacità del continente di agire in modo autonomo.

Anche la guerra in Ucraina risente del nuovo scenario. Il coinvolgimento degli Stati Uniti in Medio Oriente riduce le risorse disponibili per Kiev e rafforza a Mosca l’idea che il confronto si risolverà sul piano militare più che diplomatico. Le due crisi risultano ormai strettamente intrecciate, sia sul piano operativo sia su quello politico.

Il conflitto con l’Iran segna dunque una crisi più profonda: gli Stati Uniti mantengono la capacità di colpire, ma faticano a controllare le conseguenze; Russia e Cina contestano l’ordine esistente, ma non riescono ancora a sostituirlo; l’Iran dimostra una resilienza inattesa; l’Europa appare priva di una strategia autonoma.

Più che verso un mondo multipolare ordinato, il sistema internazionale sembra avviarsi verso una fase di transizione instabile, caratterizzata da tensioni diffuse e assenza di un equilibrio condiviso. Il Medio Oriente diventa così il laboratorio di un disordine globale destinato a durare.