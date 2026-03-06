Iran. Il petrolio riaccende la paura sui mercati

di Giuseppe Gagliano –

Le Borse tornano a tremare e il petrolio riprende il ruolo di barometro dell’economia globale. Non è tanto il prezzo del barile a spaventare davvero gli investitori, quanto il timore che il conflitto tra Stati Uniti e Iran possa incrinare uno dei pilastri dell’equilibrio economico mondiale: la sicurezza delle rotte energetiche del Golfo.

I mercati hanno reagito rapidamente ai segnali di tensione. Le piazze europee arretrano, i future americani cedono terreno, il dollaro si rafforza e i rendimenti obbligazionari tornano a salire. Intanto il greggio, sia Brent sia Wti, raggiunge i livelli più alti dalla metà del 2024. Non perché manchi davvero petrolio, ma perché cresce l’incertezza sulla continuità dei flussi energetici globali.

L’allarme lanciato dal Qatar ha avuto un effetto immediato sui mercati. L’ipotesi che i produttori del Golfo possano ricorrere alla “forza maggiore” e sospendere le esportazioni ha fatto emergere un rischio più profondo della semplice scarsità. In gioco c’è l’intero sistema che regola il commercio energetico: contratti, assicurazioni, consegne, coperture finanziarie. In un contesto simile il petrolio non aumenta solo per la domanda o l’offerta, ma per il rischio che accompagna la sua circolazione.

La reazione dei listini rivela anche una differenza strutturale tra le grandi economie. Gli Stati Uniti subiscono l’impatto finanziario della tensione, ma l’Europa appare molto più vulnerabile sul piano economico. La forte dipendenza energetica del continente rende il rialzo del greggio un fattore immediato di inflazione attesa, con ripercussioni su industria, consumi e politica monetaria. Non a caso gli operatori stanno già rivedendo al ribasso le aspettative di tagli ai tassi sia da parte della Federal Reserve sia, soprattutto, della Banca centrale europea e della Banca d’Inghilterra.

Il petrolio torna così a influenzare direttamente le scelte delle banche centrali. Se l’energia spinge nuovamente l’inflazione, i margini per allentare la politica monetaria si riducono. Il risultato è denaro più caro più a lungo, con effetti a catena su credito, investimenti e crescita.

Il timore che riemerge sui mercati è quello di un ritorno dell’inflazione alimentata dalla geopolitica. Dopo mesi in cui molti investitori ritenevano il ciclo inflazionistico sotto controllo, la guerra riporta il petrolio al centro della spirale dei costi. Il rincaro del barile si trasmette infatti ben oltre il settore energetico, coinvolgendo trasporti, industria, logistica e alimentare. Ogni aumento del greggio diventa di fatto una tassa invisibile sull’intero sistema produttivo.

Non sorprende quindi la combinazione che si sta formando sui mercati: Borse in calo e rendimenti obbligazionari in aumento. È il segnale di una paura precisa, quella di una crescita più debole accompagnata da prezzi ancora elevati, lo scenario che richiama lo spettro della stagflazione.

In momenti di tensione geopolitica gli investitori tornano ai comportamenti più difensivi. Cresce la domanda di liquidità, si rafforza il dollaro e diminuisce l’appetito per il rischio. La salita della valuta americana, oltre a riflettere la ricerca di sicurezza, accentua le difficoltà dei Paesi importatori di energia, costretti a pagare il petrolio in una moneta più forte mentre il prezzo del greggio aumenta.

I dati della settimana fotografano bene il cambio di clima. Brent e Wti si avviano verso il rialzo settimanale più forte dai giorni dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, mentre l’indice globale MSCI registra la peggiore flessione da quasi un anno. Anche i titoli di Stato americani correggono, segno che il mercato sta riconsiderando le future mosse della Fed.

Il vero rischio, tuttavia, non è un’immediata carenza di petrolio. La minaccia più concreta è l’erosione della fiducia nella stabilità dei flussi energetici. Basta questo per spingere le imprese ad accumulare scorte, far crescere i costi assicurativi e congestionare le rotte commerciali. In questo modo una crisi regionale può trasformarsi rapidamente in un problema globale.

I mercati hanno dimostrato più volte di poter convivere con i conflitti finché li percepiscono come limitati e temporanei. Vacillano invece quando la guerra mette in discussione i meccanismi fondamentali della globalizzazione: energia, trasporti, moneta, tassi e fiducia. Oggi il petrolio torna a essere il simbolo di questo equilibrio fragile, il termometro della tenuta dell’ordine economico internazionale. E dietro il calo delle Borse emerge una preoccupazione più profonda: che il prezzo dell’energia possa determinare non solo il costo della crescita, ma la possibilità stessa di sostenerla.