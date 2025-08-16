Iran. Insieme a Russia e Cina nel contrasto alle sanzioni europee

di Giuseppe Gagliano –

La tensione tra Teheran e le capitali europee si avvicina a un nuovo punto di rottura. L’Iran ha annunciato ufficialmente di lavorare a stretto contatto con Mosca e Pechino per neutralizzare la minaccia del cosiddetto “snapback”, il meccanismo che consentirebbe all’Europa di reintrodurre in blocco le sanzioni internazionali legate al programma nucleare iraniano.

Germania, Francia e Regno Unito hanno dato un ultimatum: se entro fine agosto non verrà trovato un accordo, scatterà la procedura. In una lettera indirizzata al segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, i tre Paesi hanno accusato l’Iran di violare apertamente l’accordo del 2015, con un arricchimento di uranio ben oltre i limiti consentiti. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Teheran dispone ormai di un quantitativo di uranio arricchito “oltre quaranta volte” la soglia stabilita, con concentrazioni fino al 60%, un livello che sfiora la soglia militare.

Per l’Europa, la questione è di credibilità politica e di sicurezza strategica. Per Teheran invece è una partita di sopravvivenza nazionale: rivendica il diritto sovrano a un programma nucleare civile e denuncia l’uso delle sanzioni come arma geopolitica.

Il Joint Comprehensive Plan of Action, firmato nel 2015, era nato per contenere le ambizioni nucleari iraniane in cambio della sospensione delle sanzioni. Il ritiro unilaterale degli Stati Uniti nel 2018, deciso da Donald Trump, ha però fatto crollare il fragile equilibrio, spingendo Teheran a superare progressivamente i limiti imposti.

Da allora, i tentativi di rilanciare i negoziati si sono scontrati con diffidenze reciproche e nuovi episodi di violenza: dal conflitto lampo di dodici giorni tra Israele e Iran, alle incursioni americane contro siti nucleari iraniani. Ogni passo ha contribuito a rendere più difficile un compromesso.

In questo scenario, l’Iran guarda a Oriente. La collaborazione con Russia e Cina è ormai più che un’opzione tattica: diventa una vera e propria assicurazione strategica. Mosca, impegnata nel braccio di ferro con l’Occidente per l’Ucraina, e Pechino, sempre più in rotta di collisione con Washington, condividono con Teheran la necessità di indebolire il potere coercitivo delle sanzioni occidentali.

Sul piano politico il sostegno di due membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU fornisce a Teheran un margine di protezione diplomatica. Sul piano economico, garantisce vie di fuga: accordi energetici, canali commerciali paralleli, progetti infrastrutturali connessi alla Nuova Via della Seta.

Per l’Europa, minacciare lo snapback significa riaffermare un ruolo nel dossier nucleare iraniano, ma anche rischiare una nuova crisi energetica. Nonostante le sanzioni, l’Iran resta un attore chiave del mercato petrolifero e un partner potenziale per diversificare le forniture. Scegliere la linea dura potrebbe dunque avere costi economici rilevanti, soprattutto in un contesto di instabilità dei mercati globali.

Al tempo stesso, l’Europa rischia di apparire divisa: da un lato la fedeltà all’alleanza atlantica, dall’altro la crescente pressione di opinioni pubbliche stanche delle logiche sanzionatorie e preoccupate per gli effetti sulla propria economia.

Il termine di fine agosto incombe, e già si parla di ottobre come possibile data di ripristino delle sanzioni. Teheran avverte che non resterà passiva e che disporrebbe di “strumenti di risposta”. Non si tratta solo di minacce: la Repubblica islamica ha dimostrato più volte di saper reagire asimmetricamente, dal sostegno alle milizie regionali fino alle mosse sullo stretto di Hormuz, arteria vitale per l’energia mondiale.

L’alleanza tra Iran, Russia e Cina è la risposta a un ordine internazionale in cui l’arma delle sanzioni è usata sistematicamente dall’Occidente come strumento politico. Non è solo una questione di nucleare: è il segno di un mondo che si divide sempre di più in blocchi contrapposti. Per l’Europa, la scelta dello snapback rischia di trasformarsi in un boomerang, indebolendo la sua economia e consolidando il fronte dei Paesi che cercano di costruire un’alternativa al predominio occidentale.