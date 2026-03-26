Iran. Kharg nel mirino: gli Usa valutano il colpo al cuore petrolifero

di Giuseppe Gagliano –

Gli Stati Uniti non preparano necessariamente un’invasione dell’Iran, ma rendono sempre più concreta un’opzione alternativa: colpire o occupare temporaneamente Kharg, l’isola da cui passa gran parte dell’export petrolifero iraniano. In un Golfo già destabilizzato dal conflitto, l’obiettivo sarebbe indebolire direttamente la capacità economica di Teheran, senza affrontare i costi di una guerra su vasta scala.

Secondo quanto riportato da Reuters, Washington starebbe rafforzando la presenza militare nella regione con circa 2.500 Marines e una nave d’assalto anfibio. Non esiste ancora una decisione sull’impiego di truppe sul territorio iraniano, ma tra i possibili obiettivi operativi figurano proprio la costa iraniana e l’isola di Kharg. Il dispiegamento di forze anfibie indica la preparazione a un’azione rapida e limitata, non solo dimostrativa ma potenzialmente concreta.

Kharg rappresenta un nodo strategico decisivo. Colpire l’isola significherebbe interrompere il flusso di petrolio iraniano verso i mercati internazionali e minare la credibilità di Teheran come fornitore energetico. Più che un bersaglio simbolico, è una leva capace di incidere immediatamente sull’economia di guerra iraniana e sugli equilibri globali dell’energia.

Il contesto amplifica la portata di questa opzione. Lo Stretto di Hormuz resta il principale snodo energetico mondiale, con circa un terzo del commercio globale di greggio che vi transita ogni giorno. Intervenire su Kharg significherebbe agire direttamente su questo sistema, con effetti che andrebbero ben oltre il teatro regionale.

Per Washington, l’operazione rappresenterebbe una via intermedia tra raid a distanza e invasione terrestre: una forma di pressione territoriale limitata ma dagli effetti potenzialmente sistemici. Tuttavia, il rischio è elevato. Anche un’occupazione circoscritta potrebbe innescare una risposta iraniana fatta di attacchi asimmetrici, sabotaggi e destabilizzazione del traffico marittimo.

I segnali americani restano ambivalenti: da un lato il rafforzamento militare, dall’altro la cautela politica su un’escalation diretta. È una strategia che punta a mantenere credibile la minaccia senza impegnarsi pienamente in un conflitto aperto.

Kharg diventa così il simbolo di una possibile svolta. Non la fine della crisi, ma il punto in cui il confronto smetterebbe di essere solo regionale, trasformandosi in una sfida globale sul controllo dell’energia come strumento di potenza.