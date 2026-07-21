Iran. La tregua fallita riporta Washington e Teheran sull’orlo di una guerra senza sbocchi

di Shorsh Surme –

È difficile prevedere quando terminerà la terza ondata della rinnovata guerra tra Stati Uniti e Iran. Il memorandum d’intesa che lo scorso aprile aveva posto fine al conflitto si è rivelato poco più di una tregua. Fin dal primo giorno, le due parti si sono scontrate sull’interpretazione delle sue clausole, caratterizzate da un’ambiguità che sorprende possa essere sfuggita ai negoziatori di entrambi gli schieramenti. Di fatto, l’Iran ha tratto grande vantaggio da questa ambiguità e dal memorandum stesso, che nel complesso ha servito i suoi interessi.

Ora il memorandum è crollato. Entrambe le parti lo considerano nullo e la situazione è tornata quasi al punto di partenza, con il ritorno del rombo degli aerei, del sibilo dei missili e del fragore delle esplosioni. I falchi americani non hanno mai accettato l’accordo, giudicandolo una sconfitta morale per gli Stati Uniti e un colpo al loro prestigio internazionale. Non furono convinti dalla narrazione del presidente Donald Trump, fatta di vittorie, di un indebolimento del potere iraniano e della presunta imposizione all’Iran di rinunciare alla produzione di armi nucleari. Trump non riuscì a far accettare il memorandum né sul piano interno né tra gli alleati, delusi dalla sua sorprendente clemenza dopo due devastanti guerre contro l’Iran, condotte con una significativa partecipazione israeliana. Mentre il mondo era incline a credere che l’Iran fosse sul punto di arrendersi, sulla base delle dichiarazioni rilasciate da Trump e dal suo alleato Benjamin Netanyahu durante la guerra, il memorandum indicava chiaramente che Teheran aveva avuto il sopravvento nei negoziati, ottenendo vantaggi politici, economici e morali. Da quel momento, l’amministrazione Trump iniziò a rendersi conto di aver perso la battaglia politica contro l’Iran, nonostante la distruzione inflitta dalla macchina militare americana e israeliana alle infrastrutture militari e civili iraniane e l’eliminazione di molti leader di alto livello, tra cui la Guida Suprema Ali Khamenei.

Trump ha esagerato notevolmente le sue affermazioni di vittoria, vantandosi della potenza militare americana, della distruzione dei siti nucleari iraniani, dell’affondamento della flotta, dell’eliminazione delle fabbriche di missili e della presunta neutralizzazione definitiva della minaccia iraniana. In questo clima di trionfalismo si è progressivamente allontanato dall’obiettivo del cambio di regime, che era stato uno degli scopi primari della guerra. L’Iran, dal canto suo, dopo la firma del memorandum, si è presentato come vincitore indiscusso, rivendicando la sovranità sullo Stretto di Hormuz e la capacità di controllare il commercio globale attraverso di esso, imponendo misure unilaterali al suo attraversamento. La retorica americana e quella iraniana si sono rivelate sorprendentemente simili, entrambe rivolte al pubblico interno e a quello internazionale. Mentre Trump monopolizzava gran parte del dibattito americano, lasciando ai suoi collaboratori solo alcuni dettagli, i funzionari iraniani distribuivano i ruoli tra il presidente Masoud Pezeshkian, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf, il ministro degli Esteri Abbas Araqchi e, raramente e senza apparizioni pubbliche, la Guida Suprema Mojtaba Khamenei, di cui non si conoscono la posizione né lo status, insieme ai comandanti delle Guardie Rivoluzionarie. Proprio come Trump alternava dichiarazioni di vittoria, minacce e aperture al negoziato, arrivando persino a lodare occasionalmente i suoi avversari iraniani e a ridimensionare le aspettative fino alla firma del memorandum, concedendo all’Iran più di quanto il mondo si aspettasse, i leader iraniani parlavano di vittorie, del rifiuto di negoziare con i nemici, della vendetta per Khamenei e del fallimento degli attacchi americani. Poi facevano marcia indietro, riconoscendo l’entità delle perdite, il loro impatto sull’economia e sulle infrastrutture e la necessità di avviare negoziati per porre fine alla guerra.

La ripresa delle operazioni militari non ha sorpreso chi seguiva la situazione regionale. Il memorandum conteneva i germi di una nuova guerra e molti analisti lo considerarono una semplice tregua temporanea. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e i centri di ricerca israeliani furono tra i primi a prevedere un ritorno al conflitto, seguiti da analisti arabi e occidentali che concordavano sul fatto che Trump avesse firmato un accordo che, di fatto, conferiva all’Iran il sopravvento, garantendogli il controllo dello strategico Stretto di Hormuz, la possibilità di mantenere alcuni alleati e la capacità di rappresentare una minaccia costante per la regione del Golfo. Una situazione ben diversa da quella prebellica, quando la navigazione attraverso lo stretto era libera e senza restrizioni.

Per Trump, questa nuova guerra serve a correggere un errore strategico. È costretto a ottenere una vittoria tangibile sul campo per poterla usare come leva nei prossimi negoziati, che continua a dichiarare di preferire alla guerra. Distruggere una struttura qua e là, uccidere un comandante o persino la Guida Suprema non sarà sufficiente. È una strategia fallimentare contro un Paese di 90 milioni di abitanti che vive in un sistema semichiuso, governato con il pugno di ferro da una Guardia Rivoluzionaria ideologicamente orientata. Trump sta conducendo una guerra senza un piano chiaro, ma ritiene di non avere alternative: l’Iran non gli ha lasciato altra scelta. Teheran ha inasprito le tensioni fino al punto di non ritorno, sia nello Stretto di Hormuz sia sulla questione nucleare. Ha tolto a Trump l’illusione di ottenere la riapertura dello stretto e ora sta venendo meno alla promessa verbale di non acquisire armi nucleari. Tutto indica un’escalation militare che Netanyahu auspica, ma che Trump, finora, ha esitato ad ampliare.