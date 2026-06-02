Iran. Libano e Gaza: si ferma il dialogo tra Teheran e Washington mentre il conflitto si allarga

di Giuseppe Gagliano –

La sospensione dei colloqui tra Iran e Stati Uniti segna una nuova fase della crisi mediorientale e conferma come Gaza, Libano, Mar Rosso e Golfo Persico siano ormai parte di un unico scenario strategico. Teheran ha infatti subordinato la ripresa del dialogo alla cessazione delle operazioni militari israeliane in Libano e nella Striscia di Gaza, sostenendo che un cessate il fuoco non possa essere applicato solo ad alcuni fronti del conflitto.

Secondo indiscrezioni diffuse dall’agenzia Tasnim e da ambienti vicini ai Guardiani della rivoluzione, l’Iran ritiene impossibile proseguire il confronto con Washington finché Israele continuerà le proprie operazioni militari e manterrà la presenza nelle aree occupate del Libano meridionale. Una posizione che riflette la strategia iraniana di considerare l’intera regione come un unico sistema di sicurezza e deterrenza.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha ribadito che il cessate il fuoco deve valere su tutti i fronti, mentre il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha accusato Stati Uniti e Israele di non rispettare gli impegni assunti. Per Teheran, le operazioni militari israeliane in Libano e Gaza dimostrerebbero l’assenza di una reale volontà di stabilizzazione.

Dall’altra parte, il presidente americano Donald Trump ha minimizzato la sospensione dei colloqui, sostenendo che il dialogo con l’Iran abbia ricevuto fin troppa attenzione e che una pausa possa persino risultare utile. Una posizione coerente con la sua strategia di pressione economica e politica nei confronti della Repubblica islamica.

Il nodo centrale resta la diversa visione strategica delle due parti. Gli Stati Uniti tendono a separare il dossier nucleare iraniano dalle crisi regionali, mentre Teheran considera strettamente collegati il programma nucleare, il conflitto di Gaza, la situazione in Libano, le attività degli Houthi nel Mar Rosso e il ruolo delle milizie alleate in Iraq e Siria. L’obiettivo iraniano è impedire che Washington possa negoziare su un fronte mantenendo la pressione sugli altri.

Sul piano militare, l’estensione delle operazioni israeliane nel Libano meridionale aumenta il rischio di un conflitto regionale più ampio. Hezbollah dispone infatti di significative capacità missilistiche e di una consolidata esperienza operativa, elementi che renderebbero uno scontro aperto molto più pericoloso rispetto alla guerra nella Striscia di Gaza.

In questo contesto si inseriscono anche le minacce provenienti dai Guardiani della rivoluzione di mantenere chiuso o instabile lo Stretto di Hormuz. Per l’Iran, la semplice credibilità di questa minaccia rappresenta una leva strategica di enorme valore. Anche un’interruzione parziale del traffico marittimo potrebbe infatti provocare forti ripercussioni sui mercati energetici mondiali, con effetti immediati sui prezzi del petrolio e del gas.

La crisi rischia inoltre di produrre conseguenze economiche rilevanti. L’Europa rimane particolarmente vulnerabile a eventuali shock energetici provenienti dal Medio Oriente, mentre la Cina osserva con attenzione l’evoluzione della situazione, essendo fortemente dipendente dalle importazioni energetiche del Golfo. Anche la Russia potrebbe trarre vantaggio da un aumento dei prezzi dell’energia e da una maggiore concentrazione dell’attenzione occidentale sul Medio Oriente.

La sospensione del dialogo tra Teheran e Washington appare quindi molto più di un semplice incidente diplomatico. Essa riflette una competizione più ampia sulla definizione degli equilibri regionali e sul ruolo degli attori coinvolti. L’Iran vuole dimostrare che nessun negoziato può prescindere da Gaza e dal Libano; gli Stati Uniti cercano invece di mantenere separati i diversi dossier.

Più il conflitto si estende e più aumenta il rischio che il Libano diventi il nuovo epicentro della crisi. In un Medio Oriente sempre più interconnesso, ogni escalation locale tende a produrre conseguenze regionali e globali. La sospensione dei colloqui è dunque il sintomo di una realtà più profonda: la guerra e la diplomazia stanno tornando a fondersi in un unico confronto strategico che coinvolge sicurezza, energia, commercio e influenza geopolitica.