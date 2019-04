Iran. Marsiglia (FederPetroli Italia), Medio Oriente sotto attacco da più fronti’

Cs –

“Medio Oriente sotto attacco da più fronti che ancora non lasciano una chiave di lettura precisa su quali paesi sono coinvolti in queste velate manovre”. Queste le dichiarazioni del Presidente della FederPetroli Italia – Michele Marsiglia sulla situazione iraniana, il quale ha continuato affermando che “le sanzioni Usa su Iran sono un segnale evidente per dirottare approvvigionamenti di greggio su altri paesi, una manovra commerciale che scavalca le regole di libera concorrenza dei mercati e mira a stravolgere le politiche commerciali del Medio Oriente.

Dopo la Libia si punta sull’Iran. Gli Stati Uniti sanzionato i paesi per loro più strategici e li obbligano ad acquistare greggi e materie prime da altri. Analoga situazione qualche tempo fa anche nei confronti dell’Unione Europea.

Il petrolio iraniano è un greggio tra i migliori al Mondo per la qualità che offre nei processi di raffinazione per benzine e gasoli”.