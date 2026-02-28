IRAN, PIRONDINI (M5S): CON TRUMP E NETANYAHU SPIRALE FUORI CONTROLLO, MELONI SPETTATRICE

“Finché il mondo sarà nelle mani di Donald Trump e di Benjamin Netanyahu, la situazione sarà sempre più catastrofica. L’attacco preventivo all’Iran segna l’ennesima scelta unilaterale che scavalca il diritto internazionale e normalizza l’idea che chi ha più potenza di fuoco possa decidere per tutti. E poi c’è l’Italia. Giorgia Meloni rivendica un rapporto privilegiato con Washington, ma davanti a un’azione che travolge tutti gli equilibri globali resta a guardare, senza una posizione autonoma, senza un’iniziativa, senza una parola capace di segnare una distanza. Lo stesso vale per un’Europa paralizzata, spettatrice di decisioni prese altrove. Nessuna simpatia e nessuna giustificazione per il regime di Teheran, ma Trump e Netanyahu ci stanno portando verso una spirale fuori controllo e Meloni guarda dagli spalti in silenzio”.

Così il capogruppo M5S al Senato Luca Pirondini.