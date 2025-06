Iran. Reza Pahlavi parla da Scià, ‘Khamenei, avrai un processo equo’

di Giacomo Dolzani –

Parla come un capo di stato Reza Pahlavi, il figlio dell’ultimo Scià di Persia, il quale afferma che l’ayatollah Ali Khamenei si starebbe preparando alla fuga insieme alla sua famiglia e ad altri alti funzionari.

“Il regime è al capolinea” sostiene Pahlavi in una diretta trasmessa sui propri profili social, “l’esercito è diviso mentre il popolo è unito. Le fondamenta di questa dittatura durata 46 anni stanno ormai crollando. Questo è il nostro muro di Berlino.”

Il successore del decaduto sovrano esorta i cittadini della repubblica islamica a ribellarsi al regime che li sta opprimendo da decenni, esaltando le manifestazioni studentesche del 1999 e le più recenti rivolte del 2017 e del 2019 e tutti coloro che in queste hanno perso la libertà e la vita: “oggi milioni di compatrioti continuano questa lotta e non chiedono la libertà, la stanno conquistando”.

“La nostra amata patria è stata trascinata in un conflitto devastante da Ali Khamenei e dalla sua fazione corrotta e distruttiva” sostiene, accusando la guida suprema di aver rubato la sovranità al popolo e portato l’economia sull’orlo del baratro, dilapidando la ricchezza nazionale nello sviluppo di armi nucleari.

Pahlavi conclude quindi lanciando un appello a Khamenei, invitandolo a dimettersi: “Se lo farai ti sarà garantito un processo equo, ossia più di quanto tu non abbia mai concesso a qualunque iraniano” e, rivolgendosi agli altri funzionari del regime, afferma che coloro che hanno le mani sporche di sangue dovranno risponderne davanti alla giustizia, sostenendo che “non ripeteremo gli errori di altre transizioni fallite”.

L’utilizzo della prima persona da parte di Pahlavi tradisce una speranza mai sopita dei membri della famiglia reale persiana di poter tornare a occupare il trono dell’Iran, ristabilendo lo status quo, trasformando nuovamente l’attuale repubblica islamica in una monarchia che, in passato, non aveva anch’essa mai dato segni di voler assumere connotati democratici.