Iran. Riportati i detenuti a Evin dopo il bombardamento israeliano

di Shorsh Surme –

Le autorità iraniane hanno riportato più di 600 prigionieri nel noto carcere di Evin, più di un mese dopo che un attacco aereo israeliano aveva ucciso decine di persone e danneggiato la struttura.

“Il trasferimento dei detenuti in carcere è stato effettuato sulla base di protocolli di sicurezza (con i prigionieri ammanettati durante il trasferimento) e nel pieno rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali”, ha dichiarato l’ufficio relazioni pubbliche del sistema carcerario di Teheran, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa giudiziaria Mizan.

Israele ha colpito il carcere a giugno durante la guerra di 12 giorni, dopo che l’Iran aveva giustiziato un uomo accusato di spionaggio per Israele. All’epoca il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar aveva dichiarato che l’attacco a Evin aveva lo scopo di scoraggiare le esecuzioni da parte dell’Iran. L’attacco aveva ucciso 79 persone e distrutto parte dell’edificio amministrativo del carcere.

Le autorità iraniane avevano trasferito i detenuti da Evin in altre strutture, ma le famiglie dei prigionieri avevano espresso preoccupazione poiché molti erano rimasti all’oscuro sulla sorte dei loro parenti.

Anche il rientro dei prigionieri a Evin è avvenuto senza avvisare i familiari, secondo l’Organizzazione per i Diritti Umani Hengaw, la quale ha affermato che il trasferimento di 600 prigionieri è iniziato alle 4.00 del mattino di venerdì.

“Durante il trasferimento di massa di prigionieri politici dal carcere di Teheran al carcere di Evin, sei prigionieri politici nel braccio della morte, cioè Mohammad Taghavi, Shahrokh Daneshvarkar, Vahid Bani-Amrian, Pouya Ghobadi, Babak Alipour e Babak Shahbazi, sono stati picchiati violentemente e separati dagli altri detenuti dalle forze di sicurezza, per poi essere condotti in un luogo sconosciuto. Questa decisione ha sollevato serie preoccupazioni circa l’imminente esecuzione delle loro condanne”, ha dichiarato l’agenzia curda Hengaw.

L’attivista per i diritti umani e detenuto di Evin, Mehdi Mahmoudian, ha dichiarato in un post su X che la ricostruzione del carcere non è stata completata e ha descritto il rientro dei prigionieri come “una mossa ostinata e irrazionale da parte delle autorità per proiettare un ritorno alla situazione precedente”.

Istituita nel 1972, la prigione di Evin, nella zona nord-occidentale di Teheran, è da tempo un simbolo della repressione politica in Iran. È nota per detenere prigionieri politici, giornalisti, studenti attivisti e cittadini stranieri. La struttura è stata ampiamente condannata dalle organizzazioni per i diritti umani per gli abusi sistematici, tra cui presunte torture.