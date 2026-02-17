Iran. Teheran negozia con memoria lunga e petrolio in mano

di Giuseppe Gagliano –

Teheran si presenta al tavolo con Washington, sotto mediazione omanita, con una delegazione ristretta ma densa di esperienza. La scelta non è estetica: è un metodo. Pochi uomini, ruoli definiti, disciplina di messaggio. È il segnale che l’Iran non cerca una svolta rapida, ma un percorso graduale in cui ogni concessione sia scambiata con benefici misurabili. La linea è chiara: alleggerimento delle sanzioni, tutela delle attività di arricchimento, garanzie contro nuovi strappi americani.

Il capo negoziatore guida la strategia e tiene insieme diplomazia e apparati di sicurezza, garantendo consenso interno. Accanto a lui, il veterano delle sedi multilaterali lavora su formule giuridiche, verifiche e linguaggio tecnico. Il portavoce modella la narrazione, parlando ai mercati e all’opinione pubblica con toni sobri per non creare aspettative eccessive. L’economista traduce la politica in meccanismi operativi su sanzioni, canali finanziari e sequenze di attuazione. È una catena di comando pensata per durare.

Mentre si parla a Ginevra, nello Stretto di Hormuz si manovra. Le esercitazioni navali ricordano che una quota rilevante di petrolio e gas mondiali passa da quel collo di bottiglia. Il messaggio è semplice: se la pressione economica cresce, Teheran può alzare il costo globale dell’energia. Non serve chiudere davvero lo stretto; basta rendere credibile il rischio. In un mercato sensibile alle aspettative, il solo timore può spingere i prezzi, incidere sull’inflazione e colpire i consumatori occidentali.

Sul tavolo non c’è solo il nucleare. Ci sono giacimenti condivisi, investimenti minerari, aviazione civile, gestione dei proventi petroliferi. L’ipotesi di canali finanziari dedicati, che consentano a Teheran di accedere a entrate vincolate a usi concordati, ricalca schemi già visti altrove: sollievo selettivo senza smontare l’impianto sanzionatorio. È una via intermedia che offre ossigeno economico mantenendo leva politica.

L’invio di gruppi navali statunitensi nella regione e le dichiarazioni muscolari servono a rafforzare la posizione negoziale di Washington. Ma la pressione ha un doppio effetto: può spingere a compromessi, oppure irrigidire. Teheran, alle prese con malcontento interno e vincoli di bilancio, ha interesse a risultati tangibili; allo stesso tempo non può apparire cedevole. Da qui il “cauto impegno”: avanzare senza concedere troppo, testare l’altra parte, guadagnare tempo.

Se si apre un canale stabile sulle entrate petrolifere, l’Iran può stabilizzare valuta e finanza pubblica, riducendo tensioni sociali. Per i mercati globali, più offerta iraniana significa prezzi meno volatili. Al contrario, un giro di vite sulle esportazioni verso l’Asia comprimerebbe le entrate di Teheran e aumenterebbe i premi di rischio energetici, con effetti a catena su inflazione e crescita.

La deterrenza iraniana resta asimmetrica: missili, droni, capacità navali costiere e reti di alleanze regionali. Non punta allo scontro diretto, ma a rendere costoso ogni passo avversario. La presenza militare statunitense garantisce superiorità convenzionale, ma non elimina il rischio di escalation a bassa intensità che disturbi traffici e infrastrutture.

La partita supera il dossier nucleare. Riguarda l’assetto energetico eurasiatico, i rapporti con i grandi acquirenti asiatici, la competizione tra regimi sanzionatori e canali finanziari alternativi. Un’intesa limitata può ridurre tensioni e riportare barili sul mercato; un fallimento rafforzerebbe le spinte verso circuiti paralleli e frammentazione economica.

In sintesi, Teheran negozia con la memoria delle rotture passate e con il petrolio come assicurazione. Washington prova a combinare pressione e incentivi. L’esito dipenderà meno dalle dichiarazioni e più dall’architettura concreta di sanzioni, verifiche e flussi finanziari. Qui si decide se la diplomazia può raffreddare il Golfo o se il Golfo tornerà a scaldare i prezzi del mondo.