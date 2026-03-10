Iran. Trump, ‘La guerra è quasi conclusa, ma le operazioni continueranno finché il nemico non sarà sconfitto’

di Shorsh Surme –

La CBS News ha riportato dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui la guerra con l’Iran sarebbe “in gran parte conclusa”. Trump ha affermato che “l’America è molto più avanti rispetto ai tempi che inizialmente avevo stimato per l’Iran, che erano tra le quattro e le cinque settimane”. Ha inoltre rivelato di stare valutando la possibilità di sostituire Ali Khamenei come Guida Suprema dell’Iran, senza fornire ulteriori dettagli.

Nell’intervista alla CBS, Trump ha dichiarato di “prendere in considerazione l’idea di assumere il controllo” dello Stretto di Hormuz, la via d’acqua strategica per il commercio globale e il transito del petrolio, dove il traffico marittimo è quasi paralizzato a causa del conflitto.

In un’altra intervista, rilasciata lunedì alla NBC News, Trump ha affermato che è “troppo presto per parlare” di un eventuale sequestro del petrolio iraniano. Al New York Post ha invece espresso la propria insoddisfazione per la scelta di Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema, nel contesto della guerra che coinvolge Stati Uniti, Israele e Teheran, rifiutandosi però di specificare quali misure Washington potrebbe adottare. “Non vi dirò cosa faremo, ma non sono contento della sua scelta”, ha dichiarato.

Lunedì sera, parlando a un gruppo di repubblicani nel suo golf club di Doral, in Florida, Trump ha definito la guerra contro l’Iran “un viaggio breve”, affermando che le operazioni sarebbero proseguite “finché il nemico non fosse stato totalmente e completamente sconfitto”. Ha aggiunto: “Abbiamo intrapreso un viaggio breve perché sentivamo di doverlo fare per eliminare alcune persone. E penso che vedrete, sarà un viaggio breve”.

Trump ha sostenuto che “senza l’attacco all’Iran, Israele sarebbe stato spazzato via” e che Teheran sarebbe stata “a due settimane dalla costruzione di un’arma nucleare”, affermazioni smentite dai rapporti dell’intelligence statunitense. Ha ribadito di non aver avuto altra scelta che lanciare gli attacchi.

Il presidente ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti non avrebbero interrotto le operazioni “finché il nemico non fosse stato totalmente e completamente sconfitto”, nonostante poche ore prima avesse detto alla CBS che “la guerra è praticamente finita”. Ha affermato che il programma nucleare iraniano, le capacità missilistiche e la marina militare erano stati distrutti e che 47 navi erano state affondate, aggiungendo che i soldati “si divertivano” ad affondarle. “Ho chiesto perché non ci limitassimo a catturare le navi e usarle. Perché le abbiamo affondate? Mi hanno detto che è più divertente e più sicuro”, ha dichiarato. Ha aggiunto che l’Iran era stato “annientato” e avrebbe dovuto arrendersi giorni prima.

Trump ha poi affermato: “Stiamo distruggendo i siti di produzione di missili in Iran e i lanci di droni iraniani sono diminuiti dell’83%”. Ha avvertito che infrastrutture e centrali elettriche iraniane potrebbero essere i prossimi obiettivi, se necessario. “Siamo concentrati sul flusso globale di petrolio ed energia e non permetterò a un regime terroristico di tenere il mondo in ostaggio”, ha dichiarato, ribadendo la necessità di un nuovo presidente iraniano disposto alla cooperazione.

La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha risposto alle dichiarazioni di Trump nella tarda serata di lunedì, affermando che sarà l’Iran a decidere la fine della guerra e promettendo che non permetterà “l’esportazione di un solo litro di petrolio dalla regione se l’aggressione americano-israeliana continuerà”. Ha aggiunto che “la sicurezza nella regione sarà per tutti o per nessuno”.

Nel frattempo, Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del Cremlino, ha riferito che il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con Trump, durante la quale ha presentato proposte per una rapida soluzione del conflitto con l’Iran. I due leader hanno discusso anche della guerra in Ucraina e della situazione in Venezuela, nel quadro della stabilità del mercato petrolifero globale.

Lunedì mattina Trump aveva dichiarato che la decisione su quando porre fine alla guerra sarebbe stata una “decisione congiunta” con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sottolineando il costante coordinamento tra Washington e Tel Aviv. In un’intervista al Times of Israel ha affermato che avrebbe preso la decisione “al momento opportuno”, tenendo conto di tutti i fattori, aggiungendo che Netanyahu avrebbe avuto voce in capitolo, “ma l’ultima parola spetterà al presidente americano”.

Trump ha sostenuto che l’Iran avrebbe “distrutto Israele e tutto ciò che lo circonda” senza la cooperazione tra lui e Netanyahu, affermando che l’azione congiunta tra Stati Uniti e Israele aveva portato alla “distruzione di un Paese che voleva distruggere Israele”.

La portavoce della Casa Bianca Carolyn Leavitt aveva precedentemente dichiarato che Washington prevedeva una durata della guerra compresa tra le quattro e le sei settimane, mentre Trump ha evitato di fornire una tempistica precisa.