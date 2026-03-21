Iran. Trump tra escalation e stallo: gli Stati Uniti inseguono la crisi

di Giuseppe Gagliano –

Gli Stati Uniti intensificano la presenza militare in Medio Oriente mentre parlano di una possibile riduzione del conflitto, mostrando una strategia sempre più contraddittoria e priva di una chiara via d’uscita. L’invio di migliaia di marines e nuovi assetti offensivi smentisce infatti ogni ipotesi di de-escalation e rivela difficoltà crescenti nel controllo della crisi.

Alla base della situazione c’è un errore politico iniziale. Washington e Israele avevano previsto una campagna rapida contro l’Iran, ma il conflitto si è protratto oltre le attese. Teheran ha mantenuto capacità di risposta e lo Stretto di Hormuz resta un punto critico, impedendo agli Stati Uniti di chiudere la partita senza costi politici.

La comunicazione della Casa Bianca riflette questa impasse. Da un lato si parla di obiettivi quasi raggiunti, dall’altro si rafforza il dispositivo militare e si preparano nuove opzioni operative. Più che una strategia definita, emerge il tentativo di guadagnare tempo in un contesto sempre più incerto.

L’ipotesi di colpire l’isola di Kharg, nodo centrale per l’export petrolifero iraniano, segna un possibile salto di qualità. Una mossa simile rischierebbe però di trasformare il conflitto in uno scontro diretto ancora più ampio, con conseguenze difficili da prevedere.

Anche il rafforzamento militare conferma l’assenza di risultati decisivi. Nonostante la superiorità statunitense, l’Iran continua a minacciare traffici marittimi e infrastrutture energetiche, impedendo a Washington di tradurre la forza militare in vantaggio politico.

A complicare ulteriormente il quadro è la concessione temporanea sulle esportazioni di petrolio iraniano. Una scelta che evidenzia il timore di ripercussioni sui mercati energetici e sull’economia globale, e che contraddice la linea dura adottata sul piano militare.

Il dato più rilevante è la perdita di controllo sul ritmo dell’escalation. Gli Stati Uniti possono aumentare la pressione, ma non riescono a prevederne gli effetti né a guidare l’evoluzione del conflitto, finendo per inseguire gli eventi.

Le conseguenze si riflettono soprattutto sugli alleati, in particolare europei e asiatici, esposti all’aumento dei costi energetici e all’instabilità delle rotte commerciali, mentre Washington appare più protetta grazie alla propria autonomia energetica.

Nel complesso emerge una leadership che reagisce più che governare. La strategia americana oscilla tra segnali di forza e tentativi di contenimento, senza riuscire a conciliare obiettivi militari, stabilità economica e consenso politico. Il risultato è un conflitto aperto, privo di una direzione chiara e sempre più difficile da controllare.