Iran. Trump vuole la ‘resa incondizionata’

di Giuseppe Gagliano –

Donald Trump ha indicato la “resa incondizionata” dell’Iran come unico esito accettabile del conflitto, una posizione che segna un cambio netto di strategia e che, secondo analisti e fonti citate da Reuters, rischia di trasformare la guerra in uno scontro senza spazio per la diplomazia. Non si tratta più di una pressione negoziale per ottenere concessioni, ma di una linea che punta a piegare il regime iraniano, ridurne la sovranità e favorire l’emergere di una leadership ritenuta accettabile da Washington, accompagnata da una futura ricostruzione economica.

Una posizione di questo tipo restringe quasi completamente lo spazio per una mediazione. Se la condizione posta dagli Stati Uniti è la capitolazione, Teheran non può accettarla senza compromettere la propria sopravvivenza politica. Di conseguenza il conflitto viene spinto fuori dal terreno del compromesso e trasferito in una logica di logoramento, dove conta soprattutto la capacità di resistere nel tempo. Proprio per questo, secondo osservatori citati dalle agenzie internazionali, la linea americana rende ancora più fragili le prospettive diplomatiche già limitate.

L’idea di una resa totale tende inoltre ad allargare gli obiettivi militari. Se non basta neutralizzare missili, siti nucleari o capacità navali, la guerra rischia di spostarsi verso la paralisi dell’intero sistema statale, colpendo comando politico, infrastrutture, apparati di sicurezza ed economia. Il linguaggio dell’amministrazione americana si è fatto infatti sempre più duro e il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha parlato di un forte aumento della potenza di fuoco contro obiettivi iraniani, mentre le operazioni militari descritte dalle agenzie indicano una campagna in espansione.

La strategia comporta però anche un paradosso politico. La minaccia di resa incondizionata può indebolire militarmente l’avversario ma rafforzarne la coesione interna, perché trasforma il conflitto in una guerra percepita come esistenziale. In queste condizioni una parte della popolazione che potrebbe contestare il regime tende a compattarsi attorno allo Stato, soprattutto se l’obiettivo esterno appare come l’umiliazione nazionale.

Il conflitto, inoltre, non resta confinato all’Iran. Le agenzie internazionali descrivono una crisi ormai estesa a Libano, Golfo e rotte marittime strategiche, mentre l’UNHCR parla di una grande emergenza umanitaria con massicci sfollamenti in Iran e Libano. La guerra ha quindi già assunto una dimensione regionale con effetti su energia, trasporti, assicurazioni marittime e stabilità politica dei Paesi vicini.

Negli Stati Uniti il dibattito resta aperto ma la Casa Bianca mantiene per ora ampi margini di azione. La Camera dei Rappresentanti ha respinto un tentativo di limitare i poteri di guerra del presidente sull’Iran, segnale che Trump dispone ancora di spazio politico per proseguire la strategia. In questo contesto la formula della resa incondizionata contribuisce anche a definire il quadro del dibattito interno: non una guerra da contenere ma una guerra da vincere.

La prosecuzione del conflitto ha infine implicazioni economiche globali. Ogni giorno di tensione nella regione spinge verso l’alto il prezzo dell’energia, mette sotto pressione le catene logistiche e aumenta il costo della sicurezza dei traffici marittimi. Una guerra impostata sulla capitolazione dell’avversario difficilmente può portare a una rapida normalizzazione economica e tende invece ad alimentare un clima di incertezza con effetti su inflazione, approvvigionamenti e premi assicurativi.

La richiesta di resa incondizionata rivela dunque un cambio di paradigma. Washington non sembra più cercare un compromesso che permetta a entrambe le parti di uscire dal conflitto, ma una conclusione netta in cui una parte prevale e l’altra capitola. Nella storia, tuttavia, guerre impostate su questi obiettivi sono spesso facili da proclamare ma molto difficili da concludere, perché quando la politica lascia il posto alla logica della distruzione il conflitto tende a diventare sempre meno controllabile.