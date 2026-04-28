Iraq. Al-Zaidi premier incaricato: nasce un governo di equilibrio tra Iran e Stati Uniti

di Giuseppe Gagliano –

La designazione di Ali al-Zaidi a primo ministro incaricato segna una nuova fase per l’Iraq, stretto tra le pressioni di Iran e Stati Uniti e alla ricerca di un fragile equilibrio politico e finanziario.

La sua nomina è il risultato di una mediazione interna al fronte sciita dopo il passo indietro su Nouri al-Maliki, figura ritenuta troppo divisiva e troppo vicina a Teheran. Anche l’opposizione di Donald Trump, che ha minacciato conseguenze nei rapporti con Baghdad, ha contribuito a far tramontare quella candidatura. Il presidente Nizar Amedi ha quindi affidato ad al-Zaidi l’incarico di formare il governo entro trenta giorni.

Imprenditore e banchiere, al-Zaidi rappresenta una scelta pragmatica. Alla guida della Al-Janoob Islamic Bank, incarna un profilo più tecnico che politico, capace di rassicurare sia i partiti sciiti sia gli attori internazionali. La sua figura riflette un sistema in cui potere politico, finanza e sicurezza restano strettamente intrecciati.

Decisivo è il fattore economico. Gli Stati Uniti continuano a esercitare influenza attraverso il controllo dei flussi in dollari: recenti restrizioni su parte delle entrate petrolifere irachene hanno mostrato quanto Baghdad resti vulnerabile sul piano finanziario. Il Paese dispone di grandi risorse energetiche, ma la sua autonomia è limitata dai meccanismi del sistema monetario internazionale.

Sul fronte interno, il nuovo premier dovrà affrontare il nodo delle milizie armate, che affiancano lo Stato e rappresentano al tempo stesso una risorsa e una minaccia. Smantellarle rischierebbe di destabilizzare il Paese, ma mantenerle intatte espone l’Iraq a pressioni esterne e possibili sanzioni.

Anche l’economia resta fragile. La dipendenza dal petrolio espone Baghdad alle oscillazioni dei mercati e alle tensioni regionali. La scelta di un uomo d’affari punta a garantire stabilità gestionale, ma non risolve i problemi strutturali legati a corruzione, rendita e dipendenza dall’estero.

La rinuncia ad al-Maliki rappresenta un compromesso: Teheran evita uno scontro diretto con Washington, mentre gli Stati Uniti ottengono l’esclusione del candidato più sgradito senza però guadagnare il controllo del Paese. L’Iraq continua così a muoversi in una logica di equilibrio, senza schierarsi apertamente.

Resta ora da vedere se al-Zaidi riuscirà non solo a formare un governo, ma a guidarlo davvero. Il rischio è quello di un esecutivo nato per mediare più che per decidere. In un contesto segnato da pressioni esterne e fragilità interne, la sua missione sarà soprattutto evitare nuove crisi e mantenere un equilibrio che resta, per definizione, instabile.