Iraq. Il petrolio cambia bandiera, Chevron entra dove esce Lukoil

di Giuseppe Gagliano –

L’accordo preliminare tra Iraq e Chevron per lo sviluppo di alcuni dei più importanti giacimenti del Paese, a cominciare dal gigantesco West Qurna 2 rappresenta un passaggio geopolitico di primo piano, perché segnala il trasferimento di una leva energetica cruciale da un attore russo a un colosso americano, dentro una delle aree più sensibili del sistema petrolifero mondiale. Quando un giacimento che vale circa lo 0,5 per cento dell’offerta globale e quasi il 10 per cento della produzione irachena cambia regia, non si muove soltanto un contratto: si muove un pezzo dell’equilibrio tra potenze.

L’uscita di Lukoil non nasce da una libera scelta di mercato, ma dall’effetto diretto delle sanzioni americane contro la Russia. Questo è il punto essenziale. La guerra in Ucraina continua a produrre conseguenze non solo sul fronte militare europeo, ma anche nelle geografie dell’energia mediorientale. In altre parole, Baghdad si ritrova a gestire nel proprio sottosuolo una ricaduta concreta dello scontro tra Washington e Mosca.

Formalmente, il governo iracheno ha nazionalizzato West Qurna 2, trasferendolo temporaneamente alla Basra Oil Company. Ma la sostanza è più complessa. Il passaggio alla compagnia statale non rappresenta un pieno recupero di sovranità, bensì una fase ponte verso una nuova assegnazione, questa volta a Chevron. Il fatto che la compagnia americana ottenga un diritto esclusivo di negoziazione per un anno mostra che lo Stato iracheno non sta tanto riconquistando autonomia, quanto ridefinendo il proprio rapporto di dipendenza da un partner esterno più compatibile con il quadro politico imposto dagli Stati Uniti.

Qui si vede tutta l’ambiguità del modello iracheno. Baghdad possiede le risorse, ma la gestione, la tecnologia, la finanza e persino la continuità operativa dei grandi campi restano largamente subordinate alle logiche delle major internazionali e ai rapporti di forza geopolitici. L’Iraq può cambiare interlocutore, ma non può ancora emanciparsi davvero dalla necessità di affidarsi a un grande attore straniero per garantire stabilità produttiva e investimenti.

La presenza di alti funzionari statunitensi alla firma, insieme al ruolo politico sempre più visibile di emissari americani, chiarisce che questa intesa è parte di una strategia più ampia. Gli Stati Uniti non stanno solo agevolando l’espansione di una propria compagnia energetica: stanno rafforzando la loro presenza nel cuore dell’economia irachena, cioè nel settore che regge quasi per intero il bilancio dello Stato.

Se il 90 per cento delle entrate pubbliche irachene dipende dalle vendite di greggio, allora chi entra nei campi petroliferi entra, indirettamente, nel circuito vitale della stabilità politica nazionale. Questo conferisce all’accordo una portata che va oltre l’energia: Chevron non è soltanto un investitore, ma uno strumento di penetrazione economica e di consolidamento dell’influenza americana in un Paese dove gli Stati Uniti vogliono limitare, al tempo stesso, il peso russo e la profondità strategica iraniana.

Dal punto di vista economico, l’intesa può apparire vantaggiosa per Baghdad. Chevron dispone di capitale, esperienza e capacità tecnica per rilanciare campi maturi o complessi, e per aprire nuove aree esplorative. In un Paese che ha un disperato bisogno di entrate stabili, maggiore efficienza produttiva significa più esportazioni, più liquidità fiscale e, almeno sulla carta, una maggiore capacità di spesa pubblica.

Ma qui emerge il punto delicato. Chevron avrebbe chiesto rendimenti migliori come condizione per prendere in carico West Qurna 2. Questo significa che l’Iraq, per attrarre il nuovo gestore, dovrà probabilmente concedere condizioni economiche più favorevoli. In termini concreti: quote, margini, remunerazione o meccanismi contrattuali più generosi. Dunque il rischio è evidente. Baghdad potrebbe sì ottenere continuità produttiva e investimenti, ma al prezzo di una minore convenienza economica nel lungo periodo. In un sistema così dipendente dal greggio, ogni punto ceduto nei rendimenti ai partner esteri pesa direttamente sulla sostenibilità del bilancio statale.

L’accordo non riguarda solo West Qurna 2. Nasiriyah, i blocchi esplorativi di Dhi Qar e il campo di Balad indicano che Chevron non entra in Iraq per una singola operazione, ma per costruire una piattaforma estesa nel Sud e nel Nord del Paese. Questa estensione territoriale è fondamentale, perché crea una presenza integrata che può incidere non solo sulla produzione, ma sulla futura architettura energetica irachena.

Dal punto di vista geoeconomico, ciò significa che gli Stati Uniti stanno cercando di collocarsi in una posizione dominante dentro uno dei principali produttori dell’OPEC, sfruttando il vuoto lasciato dalla Russia. Non è solo una sostituzione societaria. È una riconfigurazione della mappa energetica regionale, in cui il capitale americano prende il posto del capitale russo e consolida un’influenza destinata a riflettersi anche su scelte infrastrutturali, flussi commerciali e margini negoziali di Baghdad verso altri partner.

Sul piano geopolitico, l’operazione è una vittoria tattica per gli Stati Uniti. Riescono a colpire indirettamente un attore russo, a rafforzare un proprio campione industriale e a consolidare il legame con un Paese chiave del Golfo allargato. Sul piano iracheno, però, l’accordo è molto più di una buona notizia economica: è un test di maturità strategica.

Se Baghdad saprà usare l’ingresso di Chevron per aumentare la produzione senza consegnare troppo potere contrattuale e senza trasformare la propria dipendenza energetica in dipendenza politica, allora potrà trarre vantaggio dall’operazione. Se invece l’intesa si tradurrà in una nuova subordinazione a un grande attore esterno, allora il cambio di bandiera nei giacimenti non avrà modificato il problema di fondo: l’Iraq continuerà a essere ricchissimo di petrolio, ma povero di autonomia.

Il significato ultimo di questo accordo sta proprio qui. Il petrolio iracheno non è solo una risorsa energetica: è un campo di battaglia della guerra economica contemporanea. Le sanzioni contro Mosca, il ritiro di Lukoil, l’arrivo di Chevron, le autorizzazioni americane necessarie e il peso decisivo del greggio sul bilancio di Baghdad dimostrano che il mercato non agisce mai da solo. Dietro i contratti ci sono sempre rapporti di forza, strumenti di pressione, strategie di influenza.

Per questo l’intesa con Chevron va letta come molto più di una firma industriale. È il segnale che il nuovo disordine globale passa anche dai pozzi di Bassora e di Dhi Qar. E che, ancora una volta, l’Iraq resta il luogo dove energia, potenza e dipendenza si intrecciano in modo inestricabile.