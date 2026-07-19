Iraq. L’iraniano Velayati contro la visita del premier iracheno alla Casa Bianca

di Shorsh Surme –

Un alto consigliere della Guida suprema della Repubblica Islamica dell’Iran ha definito la visita del primo ministro iracheno Ali Faleh Zaidi negli Stati Uniti una «vergognosa umiliazione» e un «insulto alla dignità del popolo iracheno».

Ali Akbar Velayati, consigliere della Guida suprema Mojtaba Khamenei, ha dichiarato che «la visita del giovane e inesperto primo ministro iracheno negli Stati Uniti è deplorevole, inopportuna, e ha sminuito le lotte del coraggioso popolo iracheno e dei mujahidin nel corso dei millenni di storia di questo grande Paese».

Velayati ha aggiunto che «l’espressione ritorno ad Allah è appropriata per questo viaggio, basandosi sui versetti del Sacro Corano», sostenendo che quanto accaduto durante la visita «non ha precedenti nella lunga e travagliata storia di questo fiero Paese». Ha definito l’episodio «un colpo indescrivibile alla dignità del fedele e coraggioso popolo iracheno».

Il consigliere ha criticato duramente il viaggio di Zaidi, definendolo «una grande vergogna» soprattutto perché avvenuto «dopo il martirio di uno dei più grandi e influenti studiosi religiosi, invocato da tutti i combattenti per la libertà, sciiti, sunniti e non musulmani».

Velayati ha affermato di non comprendere «quale fosse lo scopo della visita del signor Zaidi». «Se non si è consultato con nessuno, se ne rammaricherà amaramente. Se si fosse consultato con persone religiose ed esperte in Iraq, avrebbe dovuto conoscere la posizione dell’Iraq nella storia islamica», ha aggiunto.

Ha ricordato che, prima della nomina di Zaidi, Nuri al-Maliki era considerato il candidato più forte per la carica, ma che il presidente statunitense Donald Trump aveva minacciato di non sostenere il governo iracheno in caso di suo ritorno alla guida del Paese.

Velayati ha criticato anche il tempismo della visita: «È strano che qualcuno che siede al posto del signor al-Maliki, mentre i funerali del leader martire non sono ancora terminati, si rechi alla Casa Bianca senza mostrare alcun segno di tristezza. È la stessa gestione».

Il 13 luglio Zaidi ha guidato una delegazione negli Stati Uniti e il 14 luglio ha incontrato il presidente Trump, discutendo dell’uccisione dell’ex comandante del Corpo Quds Qassem Soleimani e del comandante di Hashd al-Shaabi Abu Mahdi al-Muhandis. Velayati ha criticato la risposta del primo ministro iracheno, affermando che «invece di dare una risposta decisa, ha detto ‘io non ero in politica all’epoca’. «Questa visita e questo insulto hanno causato dolore al nostro popolo, ai religiosi e ai mujahidin dell’Iraq», ha concluso Velayati.