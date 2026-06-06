Iraq. Trump rilancia: Tom Barrack nuovo inviato speciale per ridisegnare gli equilibri regionali

di Shorsh Surme –

In un periodo di rapide trasformazioni in Medio Oriente, dalla recente guerra con l’Iran alla ridefinizione degli equilibri di potere in Siria, passando per la questione delle fazioni armate e il futuro della presenza americana in Iraq, l’annuncio ufficiale della nomina di Tom Barrack a inviato speciale del presidente per l’Iraq ha sollevato numerosi interrogativi sugli obiettivi di Washington e sulla possibilità che questa mossa apra la strada a una nuova fase nelle relazioni con Baghdad.

Gli osservatori non considerano la decisione una semplice procedura di routine o un atto amministrativo, bensì un passo che riflette la volontà diretta del presidente Donald Trump di gestire la questione irachena attraverso una figura di cui si fida ciecamente e che gode di una notevole influenza negli affari regionali, soprattutto dopo il ruolo svolto da Barrack nella vicenda siriana negli ultimi mesi.

L’analista politico di Washington Nizar Haidar ritiene che Barrack sia uno dei più stretti collaboratori di Trump, al punto da essere descritto negli ambienti politici americani come parte della “cerchia ristrettissima” del presidente, circostanza che gli conferisce un peso eccezionale rispetto a qualsiasi altro inviato statunitense. Haidar sottolinea che la nomina di Barrack non è stata arbitraria: egli si è occupato della gestione del dossier siriano e ha partecipato direttamente alla definizione degli accordi successivi ai recenti sviluppi nel Paese, coordinandosi con diverse parti regionali, tra cui Turchia e Israele. Questo lo ha reso uno dei principali artefici della nuova politica americana nella regione.

Secondo Haidar, Barrack nutre anche una visione critica delle politiche statunitensi attuate in Iraq dopo il 2003, in particolare di quelle che hanno portato all’indebolimento del governo centrale e all’espansione del federalismo e del regionalismo. Ha espresso queste opinioni in più occasioni, rendendo la sua nomina oggetto di attenzione da parte di varie forze politiche irachene, soprattutto nella Regione del Kurdistan, che osserva con cautela le sue inclinazioni politiche.

Haidar aggiunge inoltre che il nuovo inviato americano non è rimasto assente dalla scena irachena negli ultimi mesi. Al contrario, ha svolto un ruolo attivo nel dialogo con le forze politiche sin dalla rimozione del suo predecessore, a dimostrazione del fatto che Washington ha semplicemente deciso di formalizzare un ruolo che egli già ricopriva. Secondo l’analista, ciò che distingue Barrack non è soltanto la sua stretta relazione con Trump, ma anche il suo approccio diretto alle questioni politiche. Lo considera infatti un messaggero decisivo della Casa Bianca, ben lontano dai metodi di negoziazione tradizionali a cui le forze politiche irachene si sono abituate negli ultimi anni.

L’analista politico Ali al Baidar interpreta invece la decisione da una prospettiva più ampia, collegandola a una ristrutturazione dell’intero panorama regionale. Ritiene che Washington non tratti più le questioni di Iraq, Siria, Turchia e Iran come dossier separati, ma come parti di un unico sistema politico e di sicurezza attualmente in fase di rimodellamento.

Al Baidar afferma che la nomina di Barrack rivela la volontà dell’amministrazione statunitense di gestire le relazioni con Baghdad attraverso un canale direttamente collegato alla Casa Bianca, anziché affidarsi esclusivamente ai tradizionali canali diplomatici. Questo, sostiene, conferisce all’Iraq una particolare importanza nella nuova strategia americana nella regione.

L’analista sottolinea inoltre che il background politico e diplomatico di Barrack, unito al suo precedente ruolo di ambasciatore statunitense in Turchia, gli conferisce un’ampia comprensione delle complesse dinamiche regionali legate all’Iraq, dalla sicurezza delle frontiere alle relazioni con la Siria, fino al delicato equilibrio di potere con l’Iran. Ritiene che la sicurezza sarà una delle questioni più rilevanti che il nuovo inviato dovrà affrontare, in particolare per quanto riguarda il futuro della coalizione internazionale, i meccanismi di gestione delle fazioni armate e la prevenzione di qualsiasi escalation che possa minacciare gli interessi statunitensi o destabilizzare la fragile stabilità dell’Iraq e della regione.

La questione, tuttavia, non si limita alla sicurezza. Al Baidar evidenzia che Barrack possiede anche una vasta esperienza in campo economico e negli investimenti, maturata come uomo d’affari. Ciò potrebbe riflettere la volontà degli Stati Uniti di collegare l’Iraq a nuovi progetti economici e di investimento, incoraggiare la presenza di aziende americane nel mercato iracheno e ridurre la dipendenza economica da Teheran.

Questa nomina giunge in un momento in cui il governo iracheno si trova ad affrontare una serie di questioni delicate, dal monopolio statale sulle armi alla crisi energetica, dalle relazioni con i Paesi vicini alla ridefinizione della posizione dell’Iraq nel contesto dei mutamenti geopolitici che attraversano la regione.

Mentre alcuni interpretano la nomina di Barrack come un tentativo degli Stati Uniti di rafforzare la propria presenza politica a Baghdad e altri la considerano parte di un progetto più ampio per rimodellare il Medio Oriente, gli indicatori sembrano convergere su un punto: Washington ha deciso di accrescere il proprio interesse per l’Iraq inviando una figura che rappresenta non solo il Dipartimento di Stato, ma anche il presidente Trump in persona, conferendo così alla nuova missione una dimensione che va oltre la diplomazia tradizionale e punta a un’influenza diretta sulle questioni di sicurezza, politiche ed economiche.