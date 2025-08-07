Israele. Il dissenso dei generali: perché l’occupazione di Gaza spaventa lo Stato maggiore

di Giuseppe Gagliano –

Nel pieno di un conflitto che lacera Gaza e sfianca la società israeliana, si apre una crepa nel cuore di Israele: il capo di stato maggiore Eyal Zamir si oppone apertamente al premier Netanyahu, rifiutando l’ipotesi di un’occupazione totale della Striscia. È un segnale forte, che non arriva da un movimento pacifista né dall’opposizione politica, ma dall’apice della struttura militare. Zamir avverte: occupare il 25% di Gaza ancora fuori controllo significherebbe impantanarsi in un’operazione senza via d’uscita e mettere a rischio gli ostaggi ancora in mano a Hamas.

La guerra ha già portato Israele a occupare tre quarti del territorio di Gaza. Ma andare oltre significherebbe riaprire ferite profonde: il precedente ritiro del 2005, le perdite accumulate, la difficoltà a mantenere il controllo in un’area devastata e ostile. Le forze armate temono una trappola logistica e umana, in cui l’IDF verrebbe trasformato in forza d’occupazione permanente, vulnerabile ad attacchi, imboscate e logoramento continuo. È un rischio che Zamir rifiuta di correre.

A rendere ancora più delicata la questione è la presenza degli ostaggi. Ne rimangono almeno 50, di cui si presume in vita una quarantina. I video diffusi recentemente da Hamas e dalla Jihad Islamica mostrano prigionieri scheletrici, in condizioni al limite della sopravvivenza. Un’arma di pressione che ha già provocato una nuova ondata di indignazione internazionale. Ma che complica anche le strategie israeliane: un attacco totale potrebbe portare alla loro morte. Hamas lo sa, e lo usa come scudo.

Il premier israeliano è stretto in una morsa: da una parte i falchi del suo governo di destra, pronti a minacciare le dimissioni se la guerra non continua fino all’annientamento di Hamas. Dall’altra, le pressioni internazionali per un cessate il fuoco e le crescenti voci interne che mettono in dubbio la sostenibilità politica e morale dell’operazione. Per Netanyahu, ormai è questione di sopravvivenza politica. Ma anche di egemonia ideologica: dimostrare che Israele può vincere, senza compromessi.

Mentre a Tel Aviv si litiga su piani di guerra, a Gaza si muore di fame. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, sono già 200 i palestinesi morti di inedia, la metà bambini. Il 6 agosto, più di 20 persone sono state schiacciate nella calca attorno a un camion di cibo ribaltato. Un’immagine che vale più di mille rapporti Onu.

A peggiorare la situazione, una crisi idrica ormai fuori controllo. La maggior parte dell’acqua proviene da pozzi contaminati da liquami e sostanze chimiche. La diarrea e l’epatite si diffondono tra le macerie. L’agenzia israeliana COGAT afferma di gestire due condotte che forniscono acqua quotidianamente, ma i tecnici palestinesi denunciano interruzioni e danni alla rete idrica.

Israele ha annunciato di voler ampliare l’ingresso di beni umanitari attraverso commercianti locali. Ma si tratta di un meccanismo rigido, soggetto a protocolli di sicurezza e controlli capillari. È un’apertura solo apparente, utile più per rassicurare l’opinione pubblica internazionale che per alleviare davvero le sofferenze dei civili.

Gli ultimi colloqui a Doha si sono arenati. Hamas chiede la fine della guerra come precondizione. Israele risponde che il gruppo non è affidabile, e che non cederà il potere. È una danza macabra senza sbocchi, in cui ogni settimana di guerra aggiunge nuovi morti, nuove rovine, nuove tensioni.

Dal punto di vista militare, il parere del generale Zamir è fondato: un’occupazione totale di Gaza comporterebbe costi enormi, logoramento delle truppe e un rischio politico devastante per Israele. Non c’è garanzia di successo né tempo per la stabilizzazione. Geopoliticamente, inoltre, la decisione isolerebbe ancora di più Israele, aprendo la strada a sanzioni implicite o a un raffreddamento dei rapporti con i partner strategici, a cominciare dagli USA.

Se la fame diventa strumento di guerra, allora la battaglia si gioca anche sul piano geoeconomico. Israele gestisce acqua, energia e cibo come strumenti di pressione, ma a costo di compromettere la sua legittimità agli occhi del mondo. Le immagini di bambini emaciati, le epidemie, la sete, stanno progressivamente scalzando la narrativa della legittima difesa, soprattutto nei Paesi non occidentali.

Le crepe interne in Israele, la fragilità dell’equilibrio politico di Netanyahu e la pressione internazionale rendono improbabile una vittoria totale. Eppure, il governo israeliano sembra non voler retrocedere. La via d’uscita più probabile resta una tregua negoziata, parziale e instabile. Ma per raggiungerla, servirà prima un cambio di logica, più che di leadership.