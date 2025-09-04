Israele. La linea rossa degli Eau: ‘gli accordi di Abramo non sono un assegno in bianco’

di Giuseppe Gagliano –

Quando Lana Nusseibeh, vice ministro per gli Affari politici degli Emirati Arabi Uniti, ha parlato di “linea rossa”, non ha usato un’espressione casuale. Abu Dhabi non intende soltanto inviare un messaggio a Israele: intende riaffermare che la normalizzazione siglata con gli Accordi di Abramo non è un assegno in bianco. Quegli accordi, presentati come il trionfo della diplomazia americana e come un ponte fra Israele e il mondo arabo, sono stati concepiti anche per mantenere viva la prospettiva di uno Stato palestinese. Un’eventuale annessione della Cisgiordania cancellerebbe questa prospettiva e minerebbe il senso stesso della normalizzazione.

Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, ha presentato un progetto che annetterebbe l’82% della Cisgiordania, lasciando ai palestinesi sei enclave isolate, fra cui le principali città: Jenin, Ramallah, Nablus, Hebron. È un piano che risponde a una logica precisa: massimizzare il territorio israeliano riducendo al minimo la presenza palestinese. Non è la prima volta che a Gerusalemme si parla di annessione, ma questa volta il contesto è diverso: la guerra di Gaza ha reso ancora più fragile la leadership palestinese e l’opinione pubblica israeliana è spinta verso posizioni più radicali.

Un’eventuale annessione avrebbe costi economici rilevanti. Israele dovrebbe sostenere spese amministrative e di sicurezza per governare territori densamente popolati, mentre l’Autorità Nazionale Palestinese verrebbe smantellata e con essa i canali di cooperazione economica costruiti dagli Accordi di Oslo. Gli Emirati e gli altri Paesi firmatari degli Accordi di Abramo – Bahrein e Marocco – vedrebbero compromessi i propri investimenti, dal turismo alle infrastrutture. Le imprese del Golfo, che avevano puntato sull’apertura dei mercati israeliani, rischierebbero di trovarsi esposte a instabilità e sanzioni internazionali.

Dal punto di vista militare, Israele rafforzerebbe il proprio controllo sul territorio ma moltiplicherebbe i fronti di instabilità. Le enclave palestinesi diventerebbero inevitabili focolai di tensione, con rischi di guerriglia urbana e scontri armati diffusi. L’annessione ridurrebbe a zero il ruolo dell’Autorità Palestinese, che pure negli ultimi decenni ha svolto funzioni di contenimento della violenza. La sicurezza israeliana ne uscirebbe paradossalmente più fragile, con un esercito costretto a presidiare un territorio più vasto e ostile.

La mossa di Smotrich va letta in chiave geopolitica. Israele, nel pieno di una crisi con gli Stati Uniti e sotto crescente pressione europea, cerca di consolidare i “fatti compiuti” sul terreno. Ma questo porta inevitabilmente a una rottura con i partner arabi. Gli Emirati, che hanno puntato sulla diplomazia economica come strumento di influenza, non possono permettersi di vedere compromessa la propria immagine di mediatori regionali. Se la “linea rossa” sarà superata, Abu Dhabi potrebbe sospendere cooperazioni strategiche, congelare progetti e avvicinarsi a nuove alleanze, magari con potenze come Cina e Russia.

Sul piano geoeconomico, l’instabilità comprometterebbe i corridoi energetici e logistici che passano attraverso Israele e i Paesi arabi vicini, mettendo a rischio investimenti miliardari e la stessa capacità del Golfo di diversificare le proprie economie.

L’annessione della Cisgiordania equivarrebbe alla morte della soluzione dei due Stati, già da tempo in coma profondo. Il rischio è la nascita di un regime di apartheid conclamato, con milioni di palestinesi ridotti a sudditi senza diritti politici. L’Europa, pur priva di strumenti reali di pressione, non potrebbe che condannare. Washington, divisa fra la storica alleanza con Israele e la necessità di non perdere l’appoggio del mondo arabo, si troverebbe di fronte a un dilemma strategico.

La “linea rossa” evocata dagli Emirati non è solo un avvertimento diplomatico: è il segnale che il fragile equilibrio creato dagli Accordi di Abramo rischia di saltare. Se Israele sceglierà la via dell’annessione, non sarà soltanto la prospettiva di uno Stato palestinese a svanire, ma l’intera architettura di cooperazione che negli ultimi anni aveva alimentato la speranza di una stabilità regionale fondata su economia e integrazione.