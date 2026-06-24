Israele. Netanyahu punta all’autonomia militare, ma l’ombrello americano resta indispensabile

di Giuseppe Gagliano –

Le recenti dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sulla necessità di costruire un sistema nazionale indipendente di produzione di armamenti segnano un passaggio importante nel dibattito strategico israeliano. Dietro il richiamo all’autosufficienza militare emerge la consapevolezza che la dipendenza dagli Stati Uniti rappresenta allo stesso tempo una garanzia di sicurezza e un limite alla piena libertà d’azione di Israele.

Le parole del premier, pronunciate davanti a ufficiali riservisti a Gush Etzion e rese pubbliche il 23 giugno, arrivano pochi giorni dopo il memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran che ha posto fine alle recenti ostilità. Un accordo accolto con cautela da Tel Aviv, che continua a considerare la minaccia iraniana una questione aperta e ritiene necessario mantenere un’elevata capacità di deterrenza e intervento.

Il nodo centrale riguarda la dipendenza militare israeliana da Washington. Dal 1948 gli Stati Uniti hanno fornito a Israele centinaia di miliardi di dollari in assistenza economica e militare. L’attuale accordo decennale garantisce circa 3,8 miliardi di dollari annui in aiuti militari, una quota significativa del bilancio della difesa israeliana. Gran parte di queste risorse, tuttavia, deve essere utilizzata per acquistare equipaggiamenti prodotti dall’industria americana.

Questo sistema ha consentito a Israele di mantenere un vantaggio tecnologico sui rivali regionali, ma ha anche creato una dipendenza strutturale. Le recenti guerre hanno dimostrato come, nei conflitti ad alta intensità, il consumo di munizioni, intercettori e sistemi avanzati possa rapidamente superare la capacità di produzione nazionale. Secondo esponenti dell’amministrazione americana, una parte rilevante delle armi difensive utilizzate da Israele negli ultimi mesi è stata fornita direttamente dagli Stati Uniti.

La lezione emersa dai conflitti contemporanei è chiara: la superiorità militare non dipende soltanto dalla qualità delle piattaforme, ma dalla capacità industriale di sostenerne l’impiego nel tempo. Israele dispone di una delle industrie della difesa più avanzate al mondo, leader nei settori dei droni, della difesa antimissile, della sicurezza informatica e dell’intelligenza artificiale applicata al campo militare. Tuttavia continua a dipendere dagli Stati Uniti per numerosi sistemi strategici, per il munizionamento pesante e per parte delle infrastrutture logistiche.

In questo contesto, il governo israeliano sta valutando una revisione del rapporto con Washington. L’obiettivo non sarebbe interrompere la cooperazione, ma trasformarla progressivamente, sostituendo una parte degli aiuti diretti con programmi di co-sviluppo industriale, produzione congiunta e integrazione tecnologica. Una soluzione che potrebbe rafforzare la base produttiva israeliana senza rompere il legame strategico con gli Stati Uniti.

La questione ha anche una dimensione politica. Negli ultimi anni il sostegno a Israele è diventato sempre più oggetto di dibattito all’interno della politica americana. Pur restando solida, l’alleanza non gode più dell’unanimità che l’ha caratterizzata per decenni. Alcuni settori del Congresso e dell’opinione pubblica chiedono infatti di rivedere l’intensità della cooperazione militare con il governo di Netanyahu.

Per Israele questa evoluzione rappresenta un segnale da non sottovalutare. La sicurezza nazionale dello Stato ebraico continua a poggiare sul rapporto privilegiato con Washington, ma il crescente confronto politico interno negli Stati Uniti suggerisce la necessità di ridurre alcune vulnerabilità strategiche.

Sul piano economico, la ricerca di una maggiore autonomia comporterebbe investimenti significativi in ricerca, produzione, infrastrutture e formazione. Allo stesso tempo offrirebbe all’industria israeliana nuove opportunità sui mercati internazionali, dove i sistemi sviluppati e testati in condizioni operative reali continuano a suscitare interesse.

La prospettiva delineata da Netanyahu non punta quindi alla fine dell’alleanza con gli Stati Uniti, bensì alla sua trasformazione. Israele mira a dipendere meno dagli aiuti finanziari diretti e più da una cooperazione industriale e tecnologica strutturata. Una strategia che potrebbe rafforzarne la resilienza, ma che non elimina una realtà fondamentale: per quanto avanzata e autonoma possa diventare la sua industria della difesa, Israele continuerà ad avere bisogno del sostegno politico, diplomatico e strategico degli Stati Uniti. La sfida dei prossimi anni sarà trovare un nuovo equilibrio tra autonomia nazionale e alleanza strategica, senza compromettere nessuno dei due pilastri della sicurezza israeliana.